Dejan Radonjić se vratio u Crvenu zvezdu. Vest koja je oduševila sve što im srce crveno-bele boje. Vratio se crnogorski stručnjak, koji je pre oko tri i po godine otišao sa Malog Kalemegdana kao najuspešniji trener u klupskoj istoriji. A sudbina je htela da Zvezdu iz pepela ponovo diže iz Laktaša.

Ušao je šampion Srbije u tekuću sezonu sa velikim ambicijama. Nakon minule u kojoj su promenjena tri trenera, crveno-beli su imali volju, želju i plan da počiste sve pred sobom na Jadranu, ali i da se konačno domognu osam najboljih u Evroligi. Otvoreno su to najavljivali, a sve je izgledalo kao u bajci kada je Saša Obradović stigao na klupu. Od Radonjićevog odlaska 2017. godine navijači su prizivali Obradovićev povratak. To se konačno i desilo minulog leta, srpski stručnjak je platio klauzulu Monaku kako bi sebi otvorio put ka voljenom klubu. Najavljivali su iz Zvezde i napad na sam vrh Evrolige, a to su potkrepili i kvalitetnim pojačanjima. Dolasci Džordana Lojda, Korija Voldena, Lengstona Hola i Lendrija Noka, potom i Džonija O'Brajanta i Tejlora Ročestiija podigli su optimizam do vrhunca. Na kraju se kockice nisu poklopile.

Teško je oceniti zašto je i gde pošlo po zlu, možda sama selekcija ekipe nije bila tako dobra kao što se činilo, možda su određeni igrači podbacili, često je Zvezdi falilo i sreće... Rešenje je ipak trebalo da bude strpljenje, sve do hladne noći u Sankt Peterburgu. Težak poraz otvorio je oči, Zvezda bez Džordana Lojda nije imala pravu ideju u napadu. Za tim sa visokim evroligaškim ciljevima prosto nije prihvatljivo da se u napadu osloni na jednog igrača, počeli su na površinu da isplivavaju i drugi problemi. Uprava je prelomila. Sa Obradovićem je sporazumno raskinut ugovor, malo je reći da mu je teško pao rastanak sa klubom koji nosi u srcu. Ostao je Zvezdaš do kraja, pa je svom nasledniku poželeo samo najbolje.

Dejan Radonjić se i zvanično vratio na Mali Kalemegdan u petak, istog dana održao je i prvi trening sa ekipom. Nije želeo da se bavi pričom, odmah se bacio na posao i krenuo sa spremanjem ekipe za predstojeću utakmicu, susret sa Igokeom u Laktašima (17.00).

"Veliko mi je zadovoljstvo i radujem se povratku u Crvenu zvezdu. Nema mnogo vremena za priče, idemo odmah u salu da radimo i treniramo. Imamo samo jedan dan do sledeće utakmice u ABA ligi i maksimalno smo okrenuti ka Igokei i nedeljnom duelu u Laktašima", bila je prva Radonjićeva izjava po povratku.

Pre sedam godina je crnogorski stručnjak Zvezdu preuzeo od Vlade Vukoičića, pred polufinale ABA lige i to baš u Aleksandrovcu. Jasno je da je tada imao daleko ozbiljniji zadatak, od ishoda susreta sa kragujevačkim Radničkim zavisio je plasman u Evroligu. Nije imao puno vremena da pripremi ekipu, baš kao i sada, ali je posle dramatične završnice uspeo da upiše zlata vrednu pobedu i obezbedi vizu za elitno takmičenje. Sada će u Laktašima koplja ukrstiti sa domaćinom. Igokea ove sezone beleži odlične rezultate u ABA ligi. Sa skorom 8:2 su na četvrtom mestu na tabeli i imaju jasne plej-of ambicije. Pred Radonjićem je još jedan težak zadatak.

"Očekuje nas zahtevna utakmica protiv odličnog rivala, koji je svojim dosadašnjim igrama pokazao da može svakoga da pobedi u ABA ligi i da se nada visokom plasmanu u regionalnom takmičenju. Njihov skor i pozicija na tabeli nisu slučajnost, što govore i nastupi u FIBA Ligi Šampiona. Potrebno je da iskontrolišemo njihove najbolje igrače, da dobrom koncentracijom i odgovornom igrom gradimo put do pobede“, izjavio je Radonjić uoči današnjeg duela u okviru 12. kola regionalne lige.

Igokea je pred početak sezone sastavila odličan tim i stekao se utisak da bi mogli da predstavljaju jedno od iznenađenja u Jadranskoj ligi. Više nisu iznenađenje, već ozbiljan takmac u borbi za plej-of. Dolasci Entonija Klemonsa, Antabije Volera, Džekija Karmajka, Edina Atića, Marka Jošila, Stefana Fundića, Stefana Pota i Nikole Jovanovića pokazali su da ekipa Dragana Bajića ima velike ambicije, bilo je samo potrebno dobro posložiti stvari i ugirati potpuno novu ekipu. Pokazali su Igosi ubrzo da mogu sa svakim da igraju ove sezone, pa su u petom kolu uspeli i da savladaju Partizan. Paralelno se takmiče i u FIBA Ligi šampiona (gde su takođe prilično ambiciozni), ali činjenica da igraju na više frontova ostavlja i posledice, o čemu je pred meč sa Zvezdom govorio i trener Bajić.

"Očekuje nas u nizu još jedna teška utakmica sa jako kvalitetnim protivnikom kao što je Crvena zvezda. Pokušaćemo da odgovorimo favoritu koliko možemo u ovom momentu. Vremena za pripremu nemamo jer smo se bazirali da se što bolje odmorimo za utakmicu. Dobro je poznato u kakvim se problemima nalazimo kada su u pitanju povređeni igrači i koliko nam to otežava kada je u pitanju rotacija igrača i sam ritam naše igre, što se moglo videti drugom poluvremenu protiv Hapoela", izjavio je trener sastava iz Aleksandrovca.

U toku minule sedmice odigrali su dva meča sa Hapoelom iz Jerusalima u okviru Lige šampiona. U utorak su nošeni Markom Jošilom (17 poena i 11 skokova) slavili u tesnoj završnici, ali su ostali bez snange i dva dana kasnije pretrpeli poraz u revanšu. Držali su se pune tri četvrtine, ali je umor preovladao, te je Hapoel predvođen Tašonom Tomasom upisao trijumf. Tri dana kasnije u Laktaše dolazi Zvezda. Dugo će pamtiti ovu sedmicu Igosi.

Trojica košarkaša su se izdvojila svojim nastupima u ABA ligi, doskorašnji centar Crvene zvezde Nikola Jovanović je najbolji strelac sa 11,3 poena po meču. Prati ga Entoni Klemons sa 10,7 poena u proseku, vrlo dobar je i pomenuti Jošilo (10,6 poena). Karmajkl je umeo da zasija (Partizanu je ubacio 27 poena), Atić je pokazao da je odličan timski igrač, Pot se istakao kao glavni organizator igre (4,2 asistencije u proseku), dok Antabija Voler uvek može da eksplodira.

Radonjić je imao malo vremena, pa ne treba očekivati nikakve spektakularne promene. Lojd se i dalje oporavlja od virusa korona i neće moći da pomogne ekipi, jasno je da će osnovni cilj crnogorskog stručnjaka biti da reši problem sterilnosti u napadu bez najboljeg strelca. Crveno-beli su se bez američkog beka mučili i sa Primorskom, koja se više ni ne takmiči u regionalnom šampionatu. Moraće odgovornost da preuzmu drugi igrači, prva napadačka opcija bi trebalo da bude Džoni O'Brajant, ali će od velikog značaja biti i nastup Lengostona Hola, koji je zbog povrede prilično nedostajao Zvezdi u prethodnom periodu. Kino Kolom će iz utakmicu u utakmicu definitivno dobijati veću ulogu, igrač njegovog iskustva i kvaliteta bi sa manjom, ali efikasnom rolom mogao da bude i od presudnog značaja u ovakvim mečevima, kada nema najboljeg strelca i kada je ekipi potrebno kreativnosti i lucidnosti u napadu (dve osobine koje možda i najbolje opisiju španskog plejmejkera). Sigurno je da će pred novim trenerom svi želeti da se dokažu, ovakve šok terapije bi trebalo da uliju ekipi novu energiju.

Džoni O'Brajant (©Starsport)

Radonjićev trenerski pečat su jaka odbrana i igra u tranziciji, ali ne sme se zaboraviti i njegov rad sa centrima u prvom mandatu na klupi Crvene zvezde. Boban Marjanović je pod njegovim vođstvom bio strah i trepet za sve protivnike u Evroligi, od Majka Cirbesa napravio je centra za kojeg je Makabi iz Tel Aviva izdvojio milione, dok je Ognjen Kuzmić, sa kojim će ponovo sarađivati, pod palicom crnogorskog stručnjakom bio jedan od najboljih centara Evrolige i reprezentativac Srbije. Dobre igre donele su mu i transfer u redove madridskog Reala. Upravo je ove sezone Zvezda i mučila muku sa centrima, Kuzmić se je daleko od stare forme, Emanuel Teri se pokazao kao promašaj (pa je došlo do rastanka), Džoni O'Brajant je počeo da se popravlja, pa se čini da bi sa Radonjićem mogao da se vine u zvezde. Sada je tu i Lendri Noko, dobio je dozvolu da se vrati profesionalnom sportu, Kamerunac bi mogao da bude veliko pojačanje za crveno-bele pred nastavak sezone.

Puno je posla pred povratnikom na klupu Crvene zvezde, ali svestan je Radonjić gde je došao i koliko pritiska sa sobom nosi rad u klubu sa Malog Kalemegdana. Napunio je baterije i nakon tri i po godine se vratio u klub, stigao je u nezgodnom trenutku, ali se čini da Zvezda boljeg spasioca nije mogla da nađe.

