Rajakovićeva mašina ostavila Čikago na 43 razlike, Jovićev početak za zaborav
Vreme čitanja: 3min | čet. 22.10.26. | 04:28
Toronto deklasirao očajne Bulse - 135:92
Velike stvari se očekuju od Toronta ove sezone. Prošlu je završio kao peti na Istoku, ali u plej-ofu nije daleko odmakao. Ipak, Darko Rajaković je dovoljno unapredio tim da je dobio novi ugovor.
Ali, sa novim ugovorom stižu i novi ciljevi, pa još kada se uračuna povratak Kavaja Lenarda... I počelo je – uz grmljavinu. Toronto je na premijeri nove sezone razneo Čikago Bulse sa čak 43 poena razlike – 135:92! Takvu razliku niko nije baš očekivao, ali će navijači Reptorsa imati o čemu da pričaju posle ovakvog izdanja njihovih ljubimaca.
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Sve je bilo rešeno već u prvoj četvrtini. Toronto je tada već imao 20 poena razlike u rukama (43:23). Naravno, prerano je bilo za opuštanje i računanje da je meč već dobijen, pa je Rajakovićev sastav do poluvremena tu prednost podigao za još pet poena (69:44).
Ton igri davao je povratnik Kavaj Lenard, koji je posle sedam godina ponovo obukao dres Reptorsa i igrao je sa velikim motivom da pokaže da nije još za staro gvožđe. Da nije došao da košarkaški „umre“ kao Dinasurus. Na kraju je stao na 23 poena, ali je arsenal koševa bio ravnopravno raspoređen na još trojicu igrača: Barns i Kvikli su ubacili takođe po 23, a Beret 20 poena. Kod Čikaga Buzelis je bio najefikasniji sa 17 poena.
Za dva dana Toronto ide u Vašington gde ga čeka preporođeni domaćin, koji je jutros upisao prvi trijumf u novoj sezoni i to protiv Milvokija (128:116).
U potpuno drugom raspoloženju sa terena je otišao srpski reprezentativac Nikola Jović. Njegov Majami ubedljivo je izgubio kod kuće od Minesote – 131:106.
Dobio je Jović zavidnu minutažu na premijernom meču Majamija, ali je tim pretrpeo ubedljiv poraz, s tim što ni statističke kolone srpskog igrača nisu bile ispunjene blistavim brojkama. Jović je na terenu proveo 22 minuta, postigao je četiri poena uz dosta loš šut iz igre – 2/8. Iz tri pokušaja nije pogodio nijednu trojku, a imao je i četiri skoka, dve asistencije i dve izgubljene lopte.
Minesota je dobila sve četiri četvrtine, što govori da je rutinski došla do trijumfa, postepeno povećavajući prednost do nedostižne u poslednjih 12 minuta. Entoni Edvards je bio nezadrživ za odbranu Majamija, ubacio je 45 poena uz deset skokova, dok je Janis Adetokumbo u svom novom timu ubacio 35.
NBA LIGA
Orlando – Atlanta 125:132
/Bankero 35 – Aleksander-Voker 31/
Vašington – Milvoki 128:116
/Dejvis 34 – Hirou 24/
Bruklin – Šarlot 103:110
/Rendl 33 – Alen 21/
Majami – Minesota 106:131
/Adetokumbo 35 – Edvards 45/
Toronto – Čikago 135:92
/Lenard 23 – Buzelis 17/
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