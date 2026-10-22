Rajakovićeva mašina ostavila Čikago na 43 razlike, Jovićev početak za zaborav

Sve je bilo rešeno već u prvoj četvrtini. Toronto je tada već imao 20 poena razlike u rukama (43:23). Naravno, prerano je bilo za opuštanje i računanje da je meč već dobijen, pa je Rajakovićev sastav do poluvremena tu prednost podigao za još pet poena (69:44).

Ton igri davao je povratnik Kavaj Lenard, koji je posle sedam godina ponovo obukao dres Reptorsa i igrao je sa velikim motivom da pokaže da nije još za staro gvožđe. Da nije došao da košarkaški „umre“ kao Dinasurus. Na kraju je stao na 23 poena, ali je arsenal koševa bio ravnopravno raspoređen na još trojicu igrača: Barns i Kvikli su ubacili takođe po 23, a Beret 20 poena. Kod Čikaga Buzelis je bio najefikasniji sa 17 poena.

Za dva dana Toronto ide u Vašington gde ga čeka preporođeni domaćin, koji je jutros upisao prvi trijumf u novoj sezoni i to protiv Milvokija (128:116).