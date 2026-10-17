Rakočević za Mozzart Sport: Zvezda ima dobar rezultat, za mesec dana znaćemo čemu može da se nada

Nedelja, 16.00: (5,50) Krka (19,0) Crvena zvezda (1,20)

Crvena zvezda je sporo ušla u sezonu, a sada je isplivala na površinu, uprkos problemima sa povredama unutrašnje linije.

"Zvezda ima dobar rezultat. Imala je sreću protiv Asvela, jer bi to bio veliki kiks (izjave uzete pre meča sa Parizom pr. au). Ali to je ekipa koja će još neko duže vreme morati da se traži, jer ima dosta novih igrača, novog trenera i novu filozofiju, tako da je situacija poprilično otvorena. Videćemo za nekih mesec dana, pogotovo posle ovih teških utakmica i gostovanja koja dolaze, kada ćemo moći da napravimo neki presek i vidimo čemu Zvezda zaista i realno može da se nada ove sezone".

Kako vam se generalno čini sastav Zvezde? Novi trener, novi sistem, odlučili su se u klubu za jedan potpuno drugačiji smer u kojem žele da grade tim...

"Zvezda ima puno igračkog kvaliteta. To je dobro, ali nekada može da bude i problem, kao što je bilo prošle i pretprošle sezone, kada je i sam trener rekao: 'Imaću najveći problem kada svi budu zdravi.' Jer, onda je treneru mnogo teško da svakome pronađe ulogu, a potrebno je i da svaki igrač malo proguta svoj ego i kaže: 'Okej, znam da mogu da igram 25 minuta u svakoj drugoj ekipi, ali ovde igram sedam minuta'. Tako da je veliko pitanje kako će neki igrači to prihvatiti. Navarov sistem je takav da se mnogo menja i da svi igraju. Ako se to bude radilo na dobar i pravi način, onda Zvezda može da igra dobro".

Čini se da se mozaik polako slaže...

"Tu ima mnogo individualnog kvaliteta, a nema previše igrača koji su, da kažem, timski, odbrambeni igrači, kao što su, recimo, Dobrić ili Vajler Beb. Oni su taj tip igrača. Zato je potrebno da igrači koji su strelci i koji imaju mnogo poena u rukama prihvate takvu ulogu i kažu: 'Okej, nije mi problem da ne šutiram, da igram pet minuta i da cepam odbranu na maksimum'. Tako da će to biti jedan od veoma važnih ključeva Zvezdinog uspeha ove godine".

Kako vam se čini odluka Miloša Teodosića da pređe na direktorsku funkciju i preuzme jedan tako odgovoran projekat?

"Mislim da je u sportu, odnosno košarci, dobro da imamo što više ljudi koji su bivši igrači, koji poznaju i teren i svlačionicu. Naravno, u zavisnosti od njegove uloge u celoj konstrukciji, to može da bude dobra stvar".