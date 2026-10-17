Rakočević za Mozzart Sport: Zvezda ima dobar rezultat, za mesec dana znaćemo čemu može da se nada
Vreme čitanja: 4min | sub. 17.10.26. | 08:04
"Evroliga je trenutno u fantastičnoj situaciji što se tiče gledanosti, budžeta i kvaliteta košarke. Bilo bi dobro da evropska košarka ostane evropska košarka"
Veliki NBA panel u Mozzart Fondaciji imao je sjajan odjek u javnosti, a tokom neformalnog druženja kasnije Igor Rakočević izdvojio je nekoliko minuta za Mozzart Sport.
Iako je bio NBA događaj, mi smo se više fokusirali na dešavanja u evropskoj košarci i početku nove evroligaške sezone u kojoj je već prošlo šest kola. Nekadašnji as Crvene zvezde, Baskonije, Efesa i drugih klubova ističe da mu je uvodna faza takmičenja bila baš onakav kakav je očekivao.
"Opet će najjače ekipe biti, čini mi se, Olimpijakos i Panatinaikos. Naravno, biće i drugih ekipa koje će moći da konkurišu za Fajnal for, ali te dve ekipe mi, po igračkom kvalitetu, a sada već i ozbiljnoj trenerskoj strukturi, najviše ulivaju poverenje. Nekako mi deluju najubedljivije", rekao je Rakočević za Mozzart Sport.
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Crvena zvezda je sporo ušla u sezonu, a sada je isplivala na površinu, uprkos problemima sa povredama unutrašnje linije.
"Zvezda ima dobar rezultat. Imala je sreću protiv Asvela, jer bi to bio veliki kiks (izjave uzete pre meča sa Parizom pr. au). Ali to je ekipa koja će još neko duže vreme morati da se traži, jer ima dosta novih igrača, novog trenera i novu filozofiju, tako da je situacija poprilično otvorena. Videćemo za nekih mesec dana, pogotovo posle ovih teških utakmica i gostovanja koja dolaze, kada ćemo moći da napravimo neki presek i vidimo čemu Zvezda zaista i realno može da se nada ove sezone".
Kako vam se generalno čini sastav Zvezde? Novi trener, novi sistem, odlučili su se u klubu za jedan potpuno drugačiji smer u kojem žele da grade tim...
"Zvezda ima puno igračkog kvaliteta. To je dobro, ali nekada može da bude i problem, kao što je bilo prošle i pretprošle sezone, kada je i sam trener rekao: 'Imaću najveći problem kada svi budu zdravi.' Jer, onda je treneru mnogo teško da svakome pronađe ulogu, a potrebno je i da svaki igrač malo proguta svoj ego i kaže: 'Okej, znam da mogu da igram 25 minuta u svakoj drugoj ekipi, ali ovde igram sedam minuta'. Tako da je veliko pitanje kako će neki igrači to prihvatiti. Navarov sistem je takav da se mnogo menja i da svi igraju. Ako se to bude radilo na dobar i pravi način, onda Zvezda može da igra dobro".
Čini se da se mozaik polako slaže...
"Tu ima mnogo individualnog kvaliteta, a nema previše igrača koji su, da kažem, timski, odbrambeni igrači, kao što su, recimo, Dobrić ili Vajler Beb. Oni su taj tip igrača. Zato je potrebno da igrači koji su strelci i koji imaju mnogo poena u rukama prihvate takvu ulogu i kažu: 'Okej, nije mi problem da ne šutiram, da igram pet minuta i da cepam odbranu na maksimum'. Tako da će to biti jedan od veoma važnih ključeva Zvezdinog uspeha ove godine".
Kako vam se čini odluka Miloša Teodosića da pređe na direktorsku funkciju i preuzme jedan tako odgovoran projekat?
"Mislim da je u sportu, odnosno košarci, dobro da imamo što više ljudi koji su bivši igrači, koji poznaju i teren i svlačionicu. Naravno, u zavisnosti od njegove uloge u celoj konstrukciji, to može da bude dobra stvar".
Evropska košarka se nalazi na možda i najvećoj prekretnici u svojoj istoriji. Kako vi gledate na trenutak u kojem se nalazi Evroliga i celu priču oko očekivanog dolaska NBA lige? Da li je dobro za Evropu da ima dve kvalitetne lige ili bi ipak bilo bolje da dođe do nekog zajedničkog rešenja?
"Evroliga je trenutno u fantastičnoj situaciji što se tiče gledanosti, budžeta i kvaliteta košarke. Bilo bi dobro da evropska košarka ostane evropska košarka. Ako već dolazi NBA i spaja se sa Evroligom, pa se pravi neki novi koncept, voleo bih da pravila ostanu evropska, da način igre ostane evropski način igre. U tom slučaju bi mi to bilo okej. Ali ne bih voleo da se potpuno izgubi evropski način navijanja, košarke i ceo taj evropski sistem".
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Baskonija je posle lošeg početka sezone promenila trenera, stigao je Velimir Perasović što je vas obradovalo...
"Da, Velimir je sjajan trener, jedan od mojih omiljenih. Izuzetno mi je drago, on zaslužuje moje veliko poštovanje, častan je čovek i kvalitetan stručnjak. Ima pobednički mentalitet i kvalitetnu radnu etiku. Želim mu sreću u novom angažmanu, kao i Baskoniji".
Za kraj, koga vidite kao potencijalno iznenađenje u Evroligi? Rekli ste koga očekujete na vrhu, ali ko bi mogao da iznenadi? Ima li uopšte prostora da u ovom trenutku govorimo o iznenađenjima?
"Stvarno je mnogo rano. Meni se, recimo, sviđa kako je Dubai sastavio ekipu. Ljudi koji vode Dubai su tokom nekoliko godina podigli klub do tog nivoa da osvoji ABA ligu. Jasno je i da Dejan Kamenjašević, koji tamo donosi većinu odluka, zna šta radi i da je sastavio dobru ekipu. Naravno, sada imaju mnogo povreda i nisu ni blizu onoga što će biti", poručio je Rakočević i zaključio:
"Vidi se kada neka ekipa, neki tim, ima ideju i koncept koji se sprovodi već nekoliko godina. Tako da, eto, možda Dubai može da bude taj faktor iznenađenja".