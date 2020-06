Real Madrid se obrukao sa šest puta većim budžetom i nema pravo na izgovor i oproštaj

Real Madridu prosto ne sme da se desi ono što mu se desilo juče i zato danas madridski mediji grme.

Košarkaši Kraljevskog kluba su se propisno obrukali u španskom prvenstvu i porazima od Burgosa i Andore ostali bez plasmana u polufinale plej-ofa. Prvi put od 2008. kada ih je u četvrtfinalu izbacila Unikaha. A prvi put u trenerskoj eri Pabla Lasa, madridski klub neće igrati u finalu. Vezali su osam finala u kojima su osvojili pet titula. Eto, koliko je Laso digao standarde i koliko je navikao navijače na uspehe.

Ali, Real Madrid nema pravo na izgovore i oproštaj posle ovoga što je uradio, naslov je u madridskoj Marki.

Jednostavno, ovakvi kiksevi se ne praštaju. Koliko god da su Laso i njegovi momci imali uspeha u prethodnom periodu, ispadanje iz plej-ofa od Burgosa je nešto neoprostivo za klub takvih standarda i ambicija. Onaj poraz pre sedam od Burgosa je možda i mogao da se pripiše slabom danu. Dešava se… Ali Realu se ne dešava da u roku od četiri dana izgubi dve utakmice od autsajdera. Isti ovaj Real je pre pauze zbog korona virusa bio u seriji od 12 pobeda u svim takmičenjima, sa Barselonom se borio za prvo mesto na tabeli Endesa lige, osvojio je Kup kralja, a u Evroligi je bio drugi sa dve pobede iza lidera Efesa. Sve je izgledalo jako dobro. Sezona je išla u najboljem smeru.

I onda se sve srušilo.

Veličina kluba kakav je Real Madrid je u tome da se ne živi od starih zasluga već uvek mora da se bude na visini zadatka. Real to ovoga puta nije bio i zaslužio je sve kritike. Madridski danas mediji vrlo oštro i konkretno udaraju po onome što ne valja u Realu. Nema izgovora “a šta je bilo ranije”, nema licemernih opravdanja i pozivanja na prošle uspehe. Oni su prošli i pripadaju istoriji, a ovaj neuspeh je sadašnji i ne može da se proguta tek tako. Sportski direktor i igračka legenda kluba Alberto Ereros je ostao bez teksta posle jučerašnjeg rasplet u Fonteti gde je gledao kako Valensija šalje Burgos u polufinale umesto Reala. Nije znao šta da kaže, nije imao nikakvo objašnjenje šta se Realu desilo u prethodnih sedam dana.

Lasovih pet titula i osam finala niko ne pominje i traže se uzroci i razlozi debakla protiv skromnih rivala poput Andore i Burgosa. Da je Real ispao od Barselone, Baskonije, Valensije ili Unikahe, neki bi to i razumeli. Ali nikako ne sme sebi da dopusti poraze u bitnim mečevima od Burgosa koji je tek tri godine prvoligaš ili skromne Andore koja je meč igrala bez prvih centara Muslija i Dijanja.

Marka podseća da je Realov budžet za plate 30.000.000 evra (plus ostali troškovi). Sa druge strane, godišnji budžet Burgosa iznosi 5.000.000 evra. To je otprilike suma koju Real Madrid daje samo na plate Serhija Ljulja i Valtera Tavaresa. Budžet Andore koja je takođe savladala Real iznosi tek oko 4.000.000 evra.

Očigledno je da sa Realom nešto desilo i da to nije više onaj isti tim koji je bio pre pandemije korona virusa. Igrači su delovali tromo, umorno, teško. Za neke je to možda očekivano jer su bili mesecima bez treninga i zatvoreni po kućama. Ali to ne može biti opravdanje za oproštaj. Isto to sve je prošla i Barselona koja gazi rivale u nastavku sezone i juriša ka tituli. Uostalom, Real je pobedom nad Valensijom pokazao koliko tu klase ima.

Ipak, čudan nastavak sezone u čudnom sistemu takmičenja u kojem nema mnogo prostora za grešku je očigledno bio preteška barijera za igrače Reala. Da li je u pitanju nedovoljna sprema posle pauze ili umor posle serije mečeva za kratko vreme?

Madridski As potencira da Real nije baš mlada ekipa koja može odjednom da uskoči u ovakav raspored i sistem takmičenja. Rejes ima 40 godina, Kerol 37, Rudi Fernandez 35, Ljulj 33… Neka sveža krv bi dobro došla.

Problem je što je Real sam sebi suzio prostor za osvežavanje ekipe verujući da ovako nešto ne može da mu se desi. Praktično ceo tim je pod ugovorima i za narednu sezonu. Od letos su ugovore potpisivali Kampaco, Tavares, Kozer, Miki, Tejlor, Rudi Fernandez, Kerol i Tompkins. Očekuje se da i Rejes odigra još jednu sezonu. Lulj odranije ima dugoročni ugovor do 2021. To je praktično ceo tim.

Budžet za plate je dostigao gornju granicu pre koje Real neće ići. To znači da će ovog leta teško angažovati neko kapitalno pojačanje koje juri od prošlog leta. Pokušavali su od letos da dovedu Micića, Larkina, Vilbekina i nisu uspeli. Došao je Laprovitola i ostavio slab utisak. Realu je potreban neki jači spoljni igrač. Neka zvezda. A polako se otvaraju i drugi problemi kao što je nedostatak prave alternative Tavaresu kao i problem ugovora Gabrijela Deka koji još nije produžen. Odlazak univerzalnog Argentinca bi predstavljao ozbiljan udarac za Kraljeviće.

Ipak, sada imaju dovoljno vremena da analiziraju gde su pogrešili i da se prestroje za narednu sezonu.