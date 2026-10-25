Real obara sve rekorde!
Vreme čitanja: 2min | ned. 25.10.26. | 21:08
Madriđani pogodili 24 trojke i dali 122 poena
Posle smušenog starta sezone, Real Madrid je u potpunosti podigao formu i sada deluje kao sila koja ruši sve pred sobom. Kraljevski klub je u utakmici petog kola Endesa lige pobdio na gostovanju Ljejdu - 86:122 i tako nastavio veliki niz. Real Madrid iz meča u meč pomera granice, pa je samo pitanje bilo kada će oboriti svoj rekord. Kraljevski klub pod trenerskom palicom Pedra Martineza cepa mrežice u neverovatnom ritmu, pa evo sada su dali 122 poena i oborili svoj rekord po broju postignutih poena na jednom meču španskog prvenstva. I uz to, još jedan rekord - 24 trojke!
Naime, ovo je osma uzastopna pobeda za Real u svim takmičenjima i odlična najava za duplo kolo Evrolige u kojem Madriđani gostuju Baskoniji, a potom u derbiju runde dočekuju Fenerbahče.
Izabrane vesti
Atomsku košarku igrao je Real i to na krilima francuskog tandema. Teao Maledon i Timoti Luvavu demonstrirali su fenomenalnu igru i pokazali da Blankosi imaju ubitačne igrače na beku i krilu koji su ove sezone, verovatno najveća snaga Reala. Najpre je Maledon bio taj koji nije imao milosti za odbranu nedoraslog rivala i dobar deo utakmice bio najefikasniji igrač na meču. U poslednjem kvartalu štafetnu palicu preuzeo je Luvavu koji je meč završio sa sedam pogodaka za tri poena. Nekadašnji igrač Mege nizao je poene i defanzivu Ljeide, te još jednom demonstrirao da je verovatno najbolji evroligaški igrač na svojoj poziciji.
Maledon je na kraju završio utakmicu kao najefikasniji sa 31 poenom, pet skokova i dve asistencije, a sledio je Maledon. Bek Reala je sjajno razigravao saigrače i upisao šest asistencija, dok je tome pridodao 27 poena. Leđa im je čuvao Andreas Feliz sa 15 poena i tako kompletirao udarni triling Reala.
MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan
Zaista napadačka rapsodija, što pokazuje 122 ubačena poena. Ovoj rapsodiji Madriđana kumovala je neverovatna nadahnutost u šutu za tri poena. Momci Pedra Martineza ubacili su 24 trojke iz 45 pokušaja, a kada neko ovako šutira, onda definitivno nema teoretske šanse za odbranu. Takođe. Real je u poslednjoj četvrtini postigao 41 poen i tako udario pečat na pobedu u NBA stilu.