Real obara sve rekorde!

Posle smušenog starta sezone, Real Madrid je u potpunosti podigao formu i sada deluje kao sila koja ruši sve pred sobom. Kraljevski klub je u utakmici petog kola Endesa lige pobdio na gostovanju Ljejdu - 86:122 i tako nastavio veliki niz. Real Madrid iz meča u meč pomera granice, pa je samo pitanje bilo kada će oboriti svoj rekord. Kraljevski klub pod trenerskom palicom Pedra Martineza cepa mrežice u neverovatnom ritmu, pa evo sada su dali 122 poena i oborili svoj rekord po broju postignutih poena na jednom meču španskog prvenstva. I uz to, još jedan rekord - 24 trojke!

Naime, ovo je osma uzastopna pobeda za Real u svim takmičenjima i odlična najava za duplo kolo Evrolige u kojem Madriđani gostuju Baskoniji, a potom u derbiju runde dočekuju Fenerbahče.