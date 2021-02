Fantastično polufinale Kupa kralja u Vizink centru u Madridu. Tenerife je odigrao sjajno prvo poluvreme, ali je u drugom razlika u kvalitetu isplivala na površinu, pa je madridski Real ponovo u finalu (85:79) i protiv Barselone ili Baskonije će imati priliku da brani trofej. Imali su puleni Ćusa Vidorete i višak od 18 poena sredinom druge četvrtine, ali su Blankosi očas istopili veliki minus, da bi u trećoj deonici stigli i do preorketa. Do kraja se nisu osvrtali.

Skokovi su predstavljali ključnu razliku između rivala. Real ih uhvatio čak 11 lopti više. Edi Tavares ih je uhvatio ča 15, a pritom je i potpuno zaustavio Gjorgija Šermadinija, koji je ubacio svega jedan poen.

Marselinjo Uertas je od starta bio veoma motivisan i postalo je jasno da će Real imati velikih problema sa iskusnim plejmejkerom. Sredinom prve četvrtine je vezao šest poena i Tenerife je došao do viška od osam poena. Trgli su se domaći košarkaši, ali je to bilo dovoljno samo da prepolove zaostatak do odlaska na odmor.

Rapsodija Tenerifea u nastavku. Kavana je pogodio dve trojke i gosti su došli do 12 poena prednosti. Real nije uspevao da odgovori, pa je posle dve trojke Fitipalda i polovičnih učinaka Šermadinija i Salina sa linije za slobodna bacanja, Vidoretina ekipa došla i do maksimalnih plus 18. Ali, kada je teško - Ljulj. Vezao je četiri poena, dao krila Realu, koji je do kraja prvog poluvremena istopio zaostatak. Posle trojke Kozera na četiri sekunde do kraja domaćin je zaostajao podnošljivih šest poena.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Borili su se gosti, ali se u nastavku ipak Real pitao. Usledio je preokret, pa je ekipa Pabla Lasa u odlučujuću četvrtinu ušla sa tri poena prednosti. Tvrd početak odlučujuće deonice, Real je uspevao da odbije nalete Tenerifea, u ključnim trenucima su Kozer i Dek pogađali, pa za goste nije bilo povratka, iako su se do poslednjih trenutaka junački borili i verovali da mogu do preorketa. Daleko iskusniji sastav iz prestonice je ipak izdržao i u finalu čeka boljeg iz duela Barselone i Baskonije.

Madriđane su sa po 18 poena predvodili Gabrijel Dek i Fabijan Kozer, Ljulj i Džejsi Kerol su dodali po 11 poena.Tavares je ubacio svega šest poena, ali je imao čak 15 skokova. U poraženom sastavu 22 poena Marselinja, ispratili su ga Gera sa 15 i Bruno Fitipaldo sa 13 poena. Potpuno je podbacio Šermadini, koji je ubacio samo poen. Možemo slobodno reći da ga je Tavares stavio u džep.

KUP KRALJA - POLUFINALE

Subota

Real Madrid - Tenerife

19.00: (1,45) Barselona (15,0) Baskonija (3,05)

***kvote su podložne promenama