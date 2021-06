Do pre nekoliko meseci teško da je iko mogao da zamisli Stefa Karia u bilo kom drugom timu osim Golden Stejta. Vratio ih je 2015. godine na tron posle 40 godina, zatim je bio jedan od ključnih igrača u titulama 2017. i 2018. Bez obzira na ogroman doprinos Kleja Tompsona, Drejmonda Grina, kao i Kevina Durenta pri pohodu na poslednja dva pehara, svi smatraju da su Ratnici "oduvek" bili "njegovi". Ipak, tokom nedavne ol-star pauze novinar ESPN Brajan Vindhorst je javnosti prezentirao mogućnost da bi Lebron Džejms mogao da nagovori Karija da mu se pridruži u Lejkersima pošto mu istekne ugovor sa Golden Stejtom 2022. godine.

"Ol-star vikend postao je centralno mesto gde košarkaši međusobno pričaju o eventualnom igranju u istom timu. Stef će možda potpisati produženje ugovora ovog leta, ali Lebron je počeo da ga regrutuje tokom Ol-stara", saopštio je Vindhorst i žestoko zatresao NBA tle koje i dalje, s vremena na vreme, podrhtava od njegovih reči.

Nisu ga smirile ni reči Džoa Lejkoba, većinskog vlasnika Golden Stejta, koji očekuje da će Kari ostati u zalivu do kraja karijere.

"Mislim da on to želi, mi to želimo. Zaista nemam šta da kažem o tome, osim što smo na sredini ili na početku tog procesa (pregovora oko novog ugovora). To će se nastaviti ovog leta. Svi prvo želimo da vidimo kakvi će biti draft i tržište slobodnih agenata... Očekujemo da će Stef biti sa nama dugo. Volimo ga, navijači ga vole. Fantastičan je i učinićemo sve što možemo da ga zadržimo i obradujemo ga", poručio je Lejkob za "Atletik".

Jasno je stavio do znanja da ne vidi scenario u kome bi Kari i Džejms u istom dresu oduševljavali publiku u "Stejlps centru".

"Slušajte, ako Stef zaista želi da ode na kraju ugovora, ima na to pravo, jer će postati slobodan agent. To sam rekao i Kevinu Durentu (pre nego što je otišao). I dalje sam prijatelj sa njim i još ga volim. I uvek ću ga voleti zbog onoga što je uradio za ovu franšizu. Inače, zarađivao je manje novca kada je bio ovde. Zaista nam je pomogao, jer smo uspeli da angažujemo još nekoliko igrača ... Igrači to obično ne rade, ali on je to učinio, tako da i zbog toga prema Kevinu gajim veliko poštovanje i divljenje."

Iste simpatije ima i prema Kariju, bez obzira da li će odlučiti da ostane ili da ode.

"Mnogo je učinio za nas, mi smo učinili mnogo za njega. Nadam se da ćemo mu obezbediti okruženje u kojem želi da bude. Svakako me ne brine momak koji ga vrbuje (Lebron Džejms). Mislim da se to neće dogoditi (da ode)," pojasnio je Lejkob.