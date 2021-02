Praktično od prvog trenutka kada se pojavila informacija da bi Vladimir Jovanović mogao da bude imenovan za trenera Cibone, u Hrvatskoj je krenula bura. Medijska paljba po mladom srpskom stručnjaku, ali i upravi zagrebačkog kluba ne prestaje.

A ako je verovati Jutarnjem listu, među onima koje je najviše uznemirio dolazak Jovanovića jeste Jasmin Repeša, aktuelni trener Pezara.

"Ovo je pitanje nacionalnih interesa naše košarke", posalo je hrvatski stručnjak poruku iz Italije, prenosi zagrebački dnevnik.

A kako sam kaže u razgovori za Jutarnji list, prati i reakcije kolega na izbor srpskog trenera.

"Zanima me. I manje-više sa svime što sam pročitao u izjavama mogu da se složim. Međutim, voleo bih da naglasim nekoliko stvari. Kao prvo, želim da podvuučem da nko nema ništa protiv toga da je Srbin došao da radi u Hrvatsku i oni koji bi želeli ovaj apel trenera da protumače kao neki hrvatski trenerski jal, na krivom su tragu, jer to naprosto nije istina. I ranije su srpski treneri dolazili u Hrvatsku i o tome se ne radi. Ono što mogu da kažem je da je taj dečko kao trener FMP igrao finu košarku s FMP, dopadljivo, i to treba da se prizna. Ono što je naš problem je činjenica da ne postoje kriterijumi kako to neko sa strane dolazi da radi u Hrvatsku", objašnjava hrvatski trener.





Krivicu za to svaljuje na Udruženje trenera Hravstke.

"Reć je o trenerskom udruđenju, kako god ga nazvali. Je li reč o tome da to Udruženje nije zaživelo zato što neko nije želeo, je li neko trebalo u njoj da napravi jasnu hijerarhiju, a nije hteo, je li nekome odgovaralo da to udruženje bude marginalno, sve su to pitanja. Međutim, svi smo svesni da je u jednom periodu bilo važnije kod nas ko sudi neku utakmicu, nego ko je trener."

Neće, kako kaže da upire prst u nikoga drugog, ali...

"Kriviću i sebe, mada sam nekoliko puta pokušavao te stvari da popravim. Međutim, to je bilo nemoguće. To je bilo zabranjeno voće. Bilo je to nemoguće probiti. Uostalom, pa Veljko Mršić nije prošao na mesto čelnika. I treba reći da nismo organizovani. Zbog toga i ne postoje kriterijumi, jasno se zna kad neko dolazi u drugu državu što mora da napravi prije dolaska, kakvi su to rezultati koje mora da ima, koliko košta licenca za stranca, što treba da napravi da bi bio trener. Mora da postoji kriterijum I zato mi se ovo s Cibonom ni malo ne dopada."

Cibona je rekla da je Jovanoć postavljen za trenera jer se, između ostalog i dokazao u radu sa mladim igračima.

"Kod nas postoje igrači, a neko je s tim igračima radio. Uostalom, Slaven Rimac je s Darijom Šarićem osvojio ABA ligu, ceo niz naših trenera danas radi sjajan posao širom Evrope i na sve to možemo da budemo ponosni. Kako onda može da se kaže da naši treneri ne rade, kad je neko te igrače napravio. Dobro je pre koji dan rekao Danijel Jusup. Ko radi taj i greši, ko radi više, taj ima i više šanse da pogreši i od toga nko ne beži. Onaj ko ne radi, ko sedi na tribinama i u kafanama, taj i ne može da napravi grešku, jer taj sve zna. I ono što je katastrofa jeste da ovaj potez Cibone pokazuje kako ne postoji respekt prema našim trenerima. I to je najmanje krivica trenera, a sve je to zbog toga što naši klubovi tavore na političkim ili gradskim jaslama. Ali, vratimo se, na čas, na Jovanovića. Pazite, izjava da je on napravio igrače je problematična. Znam da je iz FMP izašao Apić, da je tu nešto gore-dole bio Nenadić, pa Čović, Radanov. Ali, ni jedan od tih igrača ne može danas da završi u kompletnoj srpskoj reprezentaciji. I ta izjava kako je neko radio vrhunske igrače, a to nisu radili naši treneri jeste uvreda i poniženje. Strašno me to pogodilo! Ne govorim ovo iz nekog svog interesa, da me neko ne razume pogrešno, jer takav ne postoji, ovo progovara iz mene čista emocija. I to iz razloga jer znam da je ta Cibona dala priliku Aci Petroviću, meni i Nevenu Spahiju kad smo bili bez afirmacije i kada smo, možemo i tako, bili manje spremniji za tu poziciju od današnjih hrvatskih trenera, a pričamo o Ciboni koja je tada bila evroligaš, koja je često bila u osam najboljih klubova u Evropi. I stoga mi je žao tih mlađih kolega u Hrvatskoj. Ne prepoznaje se njihova vrijednost", dodao je Repeša.