Partizan je ovu sezonu počeo sa Vladom Šćepanovićem na klupi. Delovalo je to kao logična odluka vrhuške kluba i kao logičan sled posle odlaska Andree Trinkijerija. Međutim, saradnja je trajala kraće i neuspelije od planiranog.

Šćepanović je od oktobra bez posla. Partizan je nastavio sa Sašom Filipovskim. O svemu tome Šćepanović je govorio za podgoričke TV Vijesti.

“Mislim da nije trebalo da se prihvatim tog posla, jer je mnogo više bilo rizika nego pozitivnih stvari. Ali, desilo se što se desilo. Posle vremenske distance, ispostavilo se da nije sve bilo do trenera, nego da postoji milion nekih stvari. Nažalost, za tih nekoliko meseci sam se više bavio nekošarkaškim stvarima nego košarkom. Malo je ostavilo sve to gorak ukus...Ali, to je životna škola i razmišljanje za ubuduće. Ponosan sam što sam bio trener Partizana, ali isto tako je ostala gorčina, što to nije ni bilo ni izbiliza onako kako sam očekivao“, rekao je Šćepanović za TV Vijesti.

Pre Partizana Šćepanović je radio i u Budućnosti, a kako sam kaže, razlika u iskustvu je velika.

“Potpuno je drugačija situacija bila u Budućnosti, nego u Partizanu. To je nešto neuporedivo. U Budućnosti sam za taj kratak period, sa tim momcima koji su tada bili u timu, ostavio dubok trag posebno u ABA ligi”, rekao je Šćepanović.

Na koji način Šćepanović gleda na promene u košarci.

“Posao trenera nije isti kao nekad. Ranije se mnogo više pažnje posvećivalo košarci, nego što je sada... Sada je košarka na četvrtom mestu. Odnos sa klubom, menadžmentom, medijima, menadžerima - nešto što je sada mnogo bitnije nego sama košarka. Ali, dobro takve su tendencije, tako je svima”, rekao je Šćepanović.

Planovi za dalje? Možda rad u crnogorskoj košarci, sportu?

“Ako ostanem u Crnoj Gori, zašto ne razmišljati i na taj način. Ja sam neko ko je na najčistiji način napravio ime i karijeru, sa mnogim kontaktima i poznanstvima van Crne Gore, tako da bih sigurno u nekom drugom smislu, osim trenerskog, mogao da pomognem, ne samo košarci, nego generalno sportu u Crnoj Gori. Čovek uvek treba da ima ambicije, imam ih ja, ali sam neko ko se ne nameće i ne nudi nikome. Ali, sam spreman da preuzem odgovornost, da pomognem crnogorskom sportu, zašto da ne razmišljam i u tom pravcu”, kazao je Šćepanović za TV Vijesti.