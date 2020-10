Partizan je došao do prve pobede u sezoni ABA lige, ali daleko od toga da je blistao.

Crno-beli su nadigrali FMP rezultatom 103:90 u Železniku, a trener Parnog valjka, Vlado Šćepanović, rekao je posle utakmice da je njegov tim trenutno na 20 odsto mogućnosti te da je zadovoljan samo pobedom.

"Zadovoljan sam jedino pobedom. Ponovo se ponavljaju neke stvari koje mi nisu jasne. Nekoliko puta smo vraćali rivala u život, to je nedopustivo. Mnogo grešaka smo napravili. Nije bilo dovoljno koncentracije ni fokusa. Pravili smo greške u zagrađivanju, greške u napadu. To je nedopustivo za ovako iskusnu i kvalitetnu ekipu koju imamo. Tako smo izgubili od Huventuda u Badaloni koja je odredila početak sezone. Međutim, pobedili smo i to je najvažnije“, rekao je Šćepanović

A onda je poentirao.

"Zaslužili smo da slavimo, ali trenutno igramo sa oko 20 odsto mogućnosti. Nalazimo se u situaciji u kojoj se nalazimo, imamo kvalitet i nastavljamo da se borimo“, zaključio je Šćepanović.

Partizan sledeću utakmicu igra u Evrokupu, u gostima protiv Bahčešehira 20. oktobra od 18 časova.