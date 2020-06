Španac je radio sa Jokićem i Lebronom i našao im je zajedničku crtu

Đordi Fernandez (38) nije poznato košarkaško ime u Evropi, ali u Americi polako gradi svoj status. Katalonac iz Badalone poslednjih 11 godina strpljivo krči svoj put u NBA ligi. Počeo je kao trener za individualni rad u Klivlend Kavalirsima, a danas je prvi pomoćnik Majka Melouna u Denver Nagetsima.

U intrevjuu za španski As je pričao o usponu Denvera prethodnih godina, Nikoli Jokiću, Lebronu Džejmsu…

“Ovo mi je već četvrta sezona u klubu i srećan sam. Upoznao sam Majka Melouna pre 11 godina u Klivlendu i tu je počelo naše prijateljstvo. Već četiri godine radim zajedno u ovom mladom timu i svake sezone sve više napredujemo. To su stvari koje se u NBA ligi cene. Prošle sezone smo bili drugi najmlađi tim u istoriji koji je došao do drugog mesta na Zapadu i osmi najmlađi koji koji se uopšte plasirao u plej-of. A ove sezone smo bili na putu da budemo još bolji”, kaže Fernandez.

Denver nema baš neku blistavu košarkašku tradiciju, ali ova generacija preti da to promeni.

„Za one koji ne znaju, Denver je jedan od najboljih – ako ne i najbolji – kontinentalnih gradova u Americi. Po broju sunačnih dana je treći u SAD. Mislim da ima 300 sunčanih dana godišnje. A to su stvari koje bitno utiču na život jer je lepo kad izađeš napolje i sunčano je. Kako smo i blizu planinama, otvara se mnogo mogućnosti za uživanje u prioridi poput planinarenja, skijanja ili biciklizma. A Denver je i grad sa ogromnim privrednim rastom poslednjih godina jer dolazi veliki broj mladih ljudi i otvara se mnogo poslova. Bio je među prvima koji su legalizovali marihuanu, pa je i to uticalo na njegov ekonomski rast. Ovo je grad u kojem bi svako poželeo da živi”.

Prva zvezda tima iz Kolorada je srpski centar Nikola Jokić. Na pitanje šta bi izdvojio kod Jokića, Fernandez odgovara:

“Njegovu ličnost. On je igrač koji bez mnogo priče uspostavi dobar odnos sa svima. Ima nešto Lebronovo u njemu. Osim toga što obojica mogu da pokrivaju više pozicija, posebne su ličnosti. Na kraju shvatite da svi saigrači žele da igraju sa Jokićem i da on sve njih čini boljim košarkašima. Nekada se te stvari zanemaruju u javnosti što je velika šteta… Dajte mi primer igrača koji je veoma, veoma dobar poput njega, a čiji saigrači uvek igraju bolje kada su na terenu sa njim. I oni na kraju sezone potpisuju velike ugovore zahvaljujući tome. To je nešto što sam ranije video jedino kod Lebrona i sada to opet vidim kod Jokića. Svi u ekipi žele da igraju sa njima dvojicom”.

Španac posebno ističe vreme provedeno sa Lebronom u Klivlendu.

“Lebron je lider za primer. Po požrtvovanju, inteligenciji, radnoj etici… Po svemu! Kada treba biti ozbiljan, takav je. Kada je situacija za šalu, spreman je. Velika je stvar što je osam godina zaredom igrao u finalu, što je osvojio tri prstena sa dva različita kluba i što sada planira da to ponovi sa trećim. Samo mu je potrebna prava pomoć. Ni o Džordanu sa šest titula ne bismo pričali da nije bilo Pipena”.

NBA liga se nastavlja 31. jula. Da li će igrači biti spremni posle ovolike pauze?

“Ključ je kada će nas pustiti da treniramo. Ako nam daju četiri nedelje za normalne treninge, kontaktnu igru i “pet na pet”, onda će to biti dovoljno. Pitanje je i da li ćemo igrati utakmice dan za danom ili ćemo imati po dva ili tri dana odmora. Sve su to bitne stvari kako bi se izbegle povrede. Ako krenemo prebrzo, rizikovaćemo veliki broj povreda”.

Koliko je olakšavajuća okolnost što će svi mečevi da se igraju u jednom gradu?

“Putovanja i vremenska razlika mnogo utiču na spremanje utakmice. Čak i kada je vremenska razlika samo sat vremena. Nekada za šest dana promenimo po tri ili četiri vremenske zone i zapitam se kako momci to izdržavaju. Zato će nam sada igranje u jednom gradu biti od velike pomoči. Ovako ćemo moći i da bolje brinemo o zdravlju igrača kako bi oni mogli da ponude spektakl koji navijači čekaju mesecima”.