Španska košarkaška groznica: Karijeva mašinerija i povratak Terminatora

Jedan od najjačih, ako ne i najjači nacionalni košarkaški šampionat u Evropi, ACB liga došla je do konca ove nadasve turbulentne sezone. Povratak nakon prvog udara krone završava se večeras od 20 časova borbom za titulu između Barselon i Baskonije.

Problemi sa pandemijom virusa korona naterali su čelnike španskog šampionata da promene format takmičenja, tako da će se titular znati nakon samo jednog susreta. A to znači da je sve, bukvalno sve moguće. Pa i da mašinerija Karija Pešića izgubi. No, ruku na srce Barsa je veliki favorit. Imaju trenutno možda i najboljeg igrača na Starom kontinentu, našeg Nikolu Mirotića, a u punu formu se vratio ubitačni Toma Ertel. No, to je samo delić onoga što vispreni Piroćanac ima na raspolaganju.

"Pipni, pipni trofej, jer posla teško da ćeš..." poručio je Kari sa sve šarmantnim oshemom Ivanoviću na jučerašnjem slikanju sa trofejom. I rekao mnogo toga.

A rekao je i usiljeni osmeh čoveka kojeg rođeni igrači zovu Terminator. Jasno je zbog čega. Crnogorski stručnjak ne štedi svoje adute, ali ih i vodi do pobede. Ma koliko teške bila. Igrao je njegov tim i ovaj put maratonske mečeve i probio se do finala sasvim zasluženo.

Cilj Barse je da spase sezonu pošto ovaj put ništa pod milim bogom nije osvojila dok se Baskonija nada čudu. Ne prevelikom pošto, ruku na srce nije nemoguće zaustaviti Karijev drim-rim. U suštini, njima je samo ispadanje Real Madrida, i dalje aktuelnog šampiona i kluba koji je dominirao poslednjih godina, zasladilo takmičarsku godinu, a ACB trofej bi bio samo trešnja na vrhu torte. Biće ovo Kataloncima 28. učešće u borbi za titulu od kako je ustanovljena ACB liga (1983) i prilika da osvoje pehar nakon šest godina suše. Previše za takav klub. Zato je uostalom klupu Blaugrane i preuzeo Kari Pašić.

Baskonija sa druge strane nema takvo opterećenje i može opušteno da uđe u meč. Pritisak je na drugoj strani terena i tu "slabost" Barselone pokušaće da iskoristi Ivanović i njegovi štićenici, pre svega aduti u liku i delu kapitena Tornike Šengelije ili iskusnog Zorana Dragića. Ivanoviću je ovo treći put da sedi na klupi Baska. Prošli put kada je ušao u finale ACB lige doveo ih je 2010. do poslednje titule i to "metlom" protiv ovog istog rivala koji sada sanja slatku osvetu.

Treba istaći i to da je ovo finale sudar Katalonije i Baskije, dve autonomne pokrajine Španije koje pretenduju na samostalnost. Politička pozadina ovde, za razliku od fudbala nije tako važna, ali je osetna te je zanimljivo videti kako će ostatak Španije gledati na ovo odmeravanje.