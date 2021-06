Sva neizvesnost koje je manjkalo u prethodna četiri duela Denvera i Portlanda nadoknađena je u spektaklu koji su rivali režirali večeras u Bol areni. Duel protkan napetošću odlučen je tek posle dva produžetka, a prednost pred šesti susret stekao je Denver pobedom 147:140 (38:25, 27:37, 27:32, 29:27, 26:19).

Rano stečenih 22 poena prednosti, vođstvo od četiri poena na manje od minut do kraja i plus devet sredinom prvog produžetka nisu bili dovoljni Denveru da okonča utakmicu u svoju korist, ipak na krilima raspoloženog Nikole Jokića Nagetsi su uspeli da stignu do važne pobede i vođstva 3:2 u borbi za polufinale zapadne konferencije.

Domaćin je idealno otvorio susret i pet minuta duela bez pogotka rivala iz igre naplatio vođstvom 14:1. Lošu igru Portlanda u defanzivi umeli su da naplate Jokić i Porter, te su Nagetsi rano stigli do plus 22. Ipak, Blejzersi su već tokom druge deonice povezali redove i praktično istopili zaostatak te su poluvreme dočekali na samo tri poena zaostatka.

Po taktovima veoma inspirisanog Demijena Lilarda gosti su se potpuno vratili u meč i uneli potpunu neizvesnost, međutim upravo je strelac 55 poena večeras mogao da izraste u tragičara zajedno sa Entonijem promašajima u završnici duela zahvaljujući kojima je Denver poslednji minut dočekao sa plus četiri i posedom. Ipak, dva promašaja Montea Morisa, uz trojku Mekaluma uticali su da atmosfera u Denveru dostigne tačku usijanja.

Pri rezultatu 121:118 Lilard, najbolji pojedinac na utakmici, preuzeo je odgovornost i oprobao šut za tri, pokušaj je diskutabilnim faulom sprečio Ostin, a li je najbolji igrač Portlanda iz drugog pokušaja doneo produžetak.

Dodatnih pet minuta Moris je otvorio sa dve trojke te su upravo po njegovim taktovima košarkaši Denvera stigli do plus devet sredinom produžetka, ipak as Nagetsa prethodno ostvareno je bacio u senku sa dva promašaja koja su gosti iskoristili da se drugi put vrate u život i još jednom, trojkom Lilarda izbore nastavak.

U drugom produžetku na crtu raspoloženom plejmejkeru stao je Jokić koji je odlično veče ukrasio sjajnom igrom u prelomnim momentima. Sa dve trojke, uz niz odličnih poteza potom, srpski centar treći put je slomio rivala koji nije bio u prilici da režira novo čudo, te je iz trećeg pokušaja Denver stigao do važne pobede i novog vođstva u seriji.

Uz pomenutog Lilarda (55 poena, 10 asistencija, 6 skokova) zapaženi u redovima Portlanda bili su Kovington sa 19 poena i 11 skokova, kao i Mekalum sa poenom manje uz po sedam asistencija i skokova. Na drugoj strani, najefikasniji igrač Denvera bio je Jokić koji je uz 38 poena zabeležio 11 skokova i 9 asistencija, a značajnu ulogu imali su i Moris sa 28 poena i Porter sa 26.

Trijumfom u pravoj košarkaškoj drami Denver je došao na korak od plasmana u polufinale zapada, a prvu šansu da eliminiše Portland imaće u četvrtak od 22 časa na gostujućem terenu.

Istovremeno kad i Denver, pobedu na svom terenu za 3:2 u seriji ostvario je Finiks savladavši Los Anđeles Lejkerse 115:85. Najefikasniji u redovima domaćina bio je Devin Buker sa 30 poena, dok je među Jezerdžijama najraspoloženiji bio Lebron Džejms sa 24 poena.

NBA REZULTATI

Bruklin - Boston 123:109

/Harden 34 - Tatum 32/

Denver - Portland 147:140

/Jokić 38 - Lilard 55/

Finiks - Los Anđeles Lejkers 115:85

/Buker 30 - Džejms 24/