Spektakularan preokret Lebronove Filadelfije: Klivlend imao +29, a onda gledao kako nastaje čudo

A počelo je toliko loše po domaćina da je malo ko u dvorani mogao da nasluti kakav će rasplet uslediti. Lebron Džejms je trojkom otvorio poenterski učinak Filadelfije, ali je ostatak prve četvrtine protekao u znaku gostiju. Seventisiksersi su gubili lopte kao na traci, promašivali šuteve sa distance i praktično poklanjali Klivlendu prilike za lake poene.

Donovan Mičel je trojkom uz zvuk sirene zaključio prvu deonicu i doneo Kavalirsima ogromnih 35:18, a agonija domaćina nastavila se i u drugoj četvrtini. Prednost Klivlenda u jednom trenutku dostigla je čak 29 poena, dok je Mičel već do poluvremena ubacio 22. Delovalo je da će Lebronova prva utakmica pred navijačima Filadelfije ostati upamćena po teškom debaklu.

Međutim, domaćin je odbio da položi oružje. Sve je počelo serijom 16:0, koja je krenula krajem druge i nastavila se početkom treće četvrtine. Filadelfija je zaigrala daleko agresivnije u odbrani, počela da osvaja lopte i koristi tranziciju, dok su se Kavalirsi od ekipe koja je kontrolisala svaki segment igre pretvorili u tim koji nije mogao da pronađe rešenje za nalet rivala.

Tajris Maksi bio je motor povratka. Njegovi prodori i pogoci sa distance topili su prednost gostiju, pa je Filadelfija tokom treće deonice prišla na samo 84:82. Klivlend je uspeo nakratko da se pribere i poslednju četvrtinu dočeka sa osam poena viška (90:82), ali to je bilo samo odlaganje neizbežnog.

Prelomni trenutak dogodio se kada je Džoel Embid pogotkom sa poludistance doneo Filadelfiji vođstvo od 96:95. Tada je na scenu stupio Džejlen Braun. Jedno od najvećih letnjih pojačanja Seventisiksersa vezalo je tri uspešna napada, nemilosrdno napadalo Sema Merila i odvelo domaćina na 102:95.

Od tog trenutka Klivlend više nije imao odgovor. Ekipa koja je tokom druge četvrtine vodila sa 29 poena razlike sada je bila potpuno nadigrana, a Filadelfija je rutinski privela kraju jednu od najspektakularnijih utakmica na početku sezone.

Najzaslužniji za veliki trijumf bio je Tajris Maksi sa 32 poena i šest asistencija. Džoel Embid dodao je 24 poena, Džejlen Braun 21, dok je Lebron Džejms susret završio sa 17 poena. Na drugoj strani istakao se Donovan Mičel sa 32 poena, ali je njegov odličan individualni učinak ostao u senci potpunog kolapsa Kavalirsa u drugom poluvremenu.

Filadelfija je tako stigla do učinka 2-0, a priliku da nastavi pobednički niz imaće već tokom vikenda, kada je očekuju dva uzastopna meča pred domaćim navijačima. U subotu u goste stiže Milvoki, a dan kasnije Detroit.

Nova Filadelfija još traži pravi ritam, ali je protiv Klivlenda pokazala nešto što bi moglo da bude mnogo važnije od savršeno odigrane utakmice. Čak ni 29 poena zaostatka nije dovoljno da se ekipa sa ovoliko napadačkog talenta unapred otpiše.

NBA (četvrtak na petak)

Filadelfija - Klivlend 114:106

/Maksi 32 - Mičel 32/

03.30 (1,35) Oklahoma (16,0) Denver (3,70)

*** kvote su podložne promenama