Sezona u Evroligi se bliži kraju, pa je došao red i da se podele individualne nagrade. Usman Garuba iz Reala je izabran za Zvezdu u usponu, najbolji defanzivac elitnog takmičenja je njegov saigrač Edi Tavares, a odabrane su i najbolje petorke. Vasilije Micić i Vladimir Lučić su deo idealnog tima, a kada bacimo pogled na istoriju individualnih priznanja dolazimo do zaključka koji povrđuje tezu – Srbija je zemlja košarke. Naši igrači su zajedno sa kolegama iz Sjedinjenih Američkih Država, Grčke i Španije ostavili najdublji trag u najboljem evropskom takmičenju u igri pod obručima.

Od formiranja Evrolige 2000. godine, svake sezone birano je po 10 najboljih, koji su potom svrstavani u idealnu i drugu najbolju petorku. Prelistali smo sve dosadašnje izbore i došli do zaključka da su među najistaknutije pojedince mahom birani košarkaši iz Amerike (45), Srbija je prema broju predstavnika u najboljim petorkama treća na listi (25), korak iza Grčke, dok u leđa Orlovima gledaju Španci (22).

U idealnom timu su se ove takmičarske godine uz srpske reprezentativce našli i centar madridskog Reala Edi Tavares, plejmejker Zenita Kevin Pangos, kao i Barselonina "četvorka" Nikola Mirotić. Drugi tim za sezonu 2020/21 čine Šejn Larkin (Efes), Nando De Kolo (Fenerbahče), Vil Klajburn (CSKA Moskva), Ševon Šilds (Olimpija Milano) i Brendon Dejvis (Barselona).

Glavni kriterijum u biranju dva najbolja tima dosad je uglavnom bio timski uspeh, iako je svakako jako bitan i individualni učinak. Do 2011. godine najbolji su birani po pozicijama, ali od tada nema restrikcija prilikom glasanja.

Vladimir Lučić i Vasilije Micić (©MN Press; ©Shutterstock)





Micić je predvodio Anadolu Efes do plasmana na Fajnal for, dok je Lučić bio najzaslužniji za istorijski plasman Bajerna u četvrtfinale. Plejmejker istanbulskog kluba je po drugi put među 10 najboljih košarkaša Evrolige, nekadašnji igrač Partizana i Valensije dosad nije imao priliku da dobije to laskavo priznanje. Srbije je tako jedina zemlja sa dva predstavnika u idealnim timovima elitnog takmičenja ove sezone, po jednog imaju Španija, Kanada, Zelenortska ostrva, SAD, Uganda (Brendon Dejvis nastupa za reprezentaciju ove afričke zemlje), Francuska, Turska (Šejn Larkin je deo turskog državnog tima) i Danska (Ševon Šilds brani boje ove skandinavske države).

Pored Micića i Lučića privilegiju da budu deo najboljih petorki Evrolige imali i Dejan Tomašević (Budućnost i Baskonija), Marko Jarić (Virtus Bolonja), Dejan Bodiroga (Panatinaikos, Barselona - u dva navrata), Miloš Vujanić (Partizan i Fortitudo), Igor Rakočević (Baskonija - u dva navrata), Miloš Teodosić (Olimpijakos, CSKA - u pet navrata), Duško Savanović (Valensija), Nenad Krstić (CSKA - u dva navrata), Nemanja Bjelica (Fenerbahče), Boban Marjanović (Crvena zvezda) i Bogdan Bogdanović (Fenerbahče).

Brojni američki košarkaši su duboko urezali svoje ime u istoriju elitnog takmičenja evropske košarke, a izdvajaju se Tražan Lengdon, Alfonso Ford i Markus Braun, koji su imali privilegiju da u tri navrata budu izabrani među 10 najboljih.

Grčka je imala predstavnike u 26 navrata, a večnom listom dominira Vasilis Spanulis sa osam učešća u idealnim petorkama. Sledeći su Španci, čija crveno-žuta zastava se vijorila 22 puta najboljim timovima Evrolige, dok je Huan Karlos Navaro odmah iza popularnog Kil Bila (sedam). Iza legendarnog dvojca je Miloš Teodosić. Jedan od najboljih evropskih plejmejkera je poput Nanda De Koloa biran šest puta u idealni tim elitnog takmičenja, pet puta kao igrač moskovskog CSKA. Među zemljama sa dvocifrenim brojem predstavnika je i Litvanija (13), ponajviše zahvaljujući Ramunasu Šiškauskasu (četiri puta biran u idealne petorke), Šarunasu Jasikevičijusu i Kšištofu Lavrinoviču (po dva puta birani).

KOŠARKAŠI KOJI SU BIRANI U NAJBOLJE PETORKE EVROLIGE

SAD (45): Luis Bulok, Alfonso Ford, Derik Hamilton, Džemejl Rič, Rašard Grifit, Tajus Edni, Džozef Bler, Viktor Aleksender, Markus Braun, Lin Grir, Dejvid Vanterpul, Entoni Parker, Čarls Smit, Tanoka Bird, Tražan Lengdon, Terel Mekintajer, Terens Moris, Butsi Tornton, Džoš Čildres, Džeremi Pargo, Majk Batist, Šon Džejms, Kit Lengford, Soni Vims, Endru Gaudlok, Devin Smit, Malkom Dilejni, Kvinsi Miler, Entoni Rendolf, Ekpe Judo, Bred Vonamejker, Majk Džejms, Vil Klajburn

Grčka (26): Panajotis Lijadelis, Joanis Janulis, Teo Papalukas, Vasilis Spanulis, Dimitris Dijamantidis, Lazaros Papadopulos, Janis Burusis, Sofoklis Skorcijanitis, Jorgos Printezis, Nik Kalates, Kostas Slukas

Srbija (25): Dejan Tomašević, Marko Jarić, Dejan Bodiroga, Miloš Vujanić, Igor Rakočević, Miloš Teodosić, Duško Savanović, Nenad Krstić, Nemanja Bjelica, Boban Marjanović, Bogdan Bogdanović

Španija (22): Pau Gasol, Horhe Garbahosa, Huan Karlos Navaro, Fernando San Emeterio, Serhio Ljulj, Nikola Mirotić, Rudi Fernandez, Serhio Rodrigez, Felipe Rejes

Litvanija (13): Šarunas Jasikevičijus, Arvidas Sabonis, Arvidas Macijauskas, Darijuš Lavrinovič, Ramunas Šiškauskas, Kšištof Lavrinovič, Linas Kleiza, Paulius Jankunas

Argentina (9): Manu Đinobili, Marselo Nikola, Andres Noćioni, Luis Skola, Pablo Priđoni

Hrvatska (8); Nikola Vujčić, Ante Tomić

Francuska (7): Nando De Kolo, Vensan Poarije

Slovenija (7): Arijel Mekdonald, Jaka Lakovič, Matjaž Smodiš, Erazem Lorbek, Luka Dončić

Rusija (5): Viktor Hrijapa, Andrej Kirilenko, Aleksej Šved

Turska (4): Mirsad Turkdžan, Šejn Larkin

Italija (3): Gregor Fućka, Luiđi Datome, Nikolo Meli

Češka (3): Jan Veseli

Brazil (3): Tijago Spliter

Australija (2): Dejvid Andersen, Aleks Marić

Crna Gora (2): Nikola Peković

Makedonija (2): Bo Mekejleb

Gruzija (2): Riki Hikman, Tornike Šengelija

Meksiko (2): Gustavo Ajon

Kanada (2): Kevin Pangos

Uganda (2): Brendon Dejvis

Zelenortska ostrva (2): Edi Tavares

Izrael (1): Jotam Halperin

Bosna (1): Henri Domerkant

Gabon (1): Stefon Lazme

Jermenija (1): Brajant Danston

Danska (1): Ševon Šilds

Miloš Teodosić i Nemanja Bjelica (©MN Press; ©Shutterstock)





Još nije odabran najkorisniji igrač za tekuću sezonu, a kroz istoriju je ovu nagradu u dva navrata osvajao samo jedan košarkaš: Amerikanac Entoni Parker. On je MVP odličja dobio 2005. i 2006. godine, kao igrač Makabija iz Tel Aviva. Od tada su se isključivo evropski košarkaši peli na tron. Dodajmo i da Evroliga upravo od 2005. godine dodeljuje nagradu za najkorisnijeg igrača sezone, što znači da se računaju sve faze do Fajnal fora. Srbija može da se pohvali sa dva MVP-a, 2010. godine je to priznanje pripalo Milošu Teodosiću (kao košarkašu Olimpijakosa), dok je pola decenije kasnije za najboljeg izabran Nemanja Bjelica (Fenerbahče).

Iz Grčke i Španije su ovu nagradu ponela po tri igrača. Sa zastavom Helena su je ponosno osvajali Teo Papalukas, Dimitris Dijamantidis i Vasilis Spanulis, dok su od Španaca za najkorisnije u Evroligi birani Huan Karos Navaro, Serhio Rodrigez i Serhio Ljulj.

OSVAJAČI MVP NAGRADA EVROLIGE (PO DRŽAVAMA)

Grčka (3): Teo Papalukas (CSKA Moskva), Dimitiris Dijamantidis (Panatinaikos), Vasilis Spanulis (Olimpijakos)

Španija (3): Huan Karlos Navaro (Barselona), Serhio Rodrigez (Real Madrid), Serhio Ljulj (Real Madrid)

Srbija (2): Miloš Teodosić (Olimpijakos), Nemanja Bjelica (Fenerbahče)

SAD (2): Entoni Parker (Makabi Tel Aviv)

Češka (1): Jan Veseli (Fenerbahče)

Francuska (1): Nando De Kolo (CSKA Moskva)

Litvanija (1): Ramunas Šiškauskas (CSKA Moskva)

Rusija (1): Andrej Kirilenko (CSKA Moskva)

Slovenija (1): Luka Dončić (Real Madrid)

Miloš Teodosić, Soni Vims i Nenad Krstić (©MN Press)





Kada su u pitanju mesečne nagrade, još jednom dominiraju Amerikanci. Košarkaši iz SAD su u 25 navrata proglašavani za MVP-a meseca, dok drugo mesto dele Srbija i Španija (13).

Od američkih igrača su po dva puta pomenuti trofej osvajali Markus Braun, Majk Džejms i Devin Smit. Što se tiče Španaca, dominira Nikola Mirotić sa pet priznanja, tri odličja osvojio je Huan Karlos Navaro, dok je u dva navrata za najboljeg u mesecu proglašavan Serhio Ljulj.

Srbiju su najčešće ponosnom činili Miloš Teodosić (po jednom kao igrač Olimpijakosa i CSKA) i Nenad Krstić (CSKA Moskva) sa po dva mesečna odličja, dok su po jednom to priznanje poneli Igor Rakočević (Baskonija), Novica Veličković (Partizan), Bojan Popović (Ritas), Nemanja Bjelica (Fenerbahče), Ognjen Kuzmić (Crvena zvezda), Bogdan Bogdanović (Fenerbahče), Vasilije Micić (Efes), Nikola Milutinov (CSKA Moskva) i Nikola Kalinić (Valensija).

MESEČNA PRIZNANJA SRBA U EVROLIGI

2008–2009

Igor Rakočević (Baskonija) januar

Novica Veličković (Partizan) februar

2009-2010

Bojan Popović (Ritas) oktobar

Miloš Teodosić (Olimpijakos) janujar

2011-2012

Nenad Krstić (CSKA) novembar

2013-2014

Nenad Krstić (CSKA) januar

2014-2015

Nemanja Bjelica (Fenerbahče) mart

2016-2017

Miloš Teodosić (CSKA Moskva) oktobar

Ognjen Kuzmić (Crvena Zvezda) januar

Bogdan Bogdanović (Fenerbahče) april

2018-2019

Vasilije Micić (Anadolu Efes) novembar

2020-2021

Nikola Milutinov (CSKA) decembar

Nikola Kalinić (Valensija) februar

Vasilije Micić (©MN Press)





Evroliga obožava da deli individualne nagrade, pa ih tako daje i na sedmičnom nivou. U ovoj kategoriji dominira Nando De Kolo (16), prate ga Šejn Larkin (11) i Mirsad Turkdžan (10). Po osam puta su se okitili Janis Burusis, Luka Dončić, Majk Džejms i Vasilis Spanulis.

Kada su srpski košarkaši u pitanju, Vasilije Micić je u sezoni na izmaku uspeo da prestigne Miloša Teodosića, kako je po šesti put proglašen za igrača nedelje u elitnom takmičenju. Teodosić dakle ima pet ovih titula, slede Boban Marjanović i Nikola Milutinov sa po četiri.

SRBI SA NAGRADOM MVP NEDELJE EVROLIGE

Vasilije Micić (Anadolu Efes) 6

Miloš Teodosić (Olimpijakos/CSKA Moskva) 1/4

Nikola Milutinov (Olimpijakos) 4

Boban Marjanović (Crvena zvezda) 4

Dejan Milojević (Partizan) 3

Dejan Tomašević (Budućnost) 3

Bogdan Bogdanović (Fenerbahče) 3

Nenad Krstić (CSKA Moskva) 3

Igor Rakočevuić (Real/Baskonija) 2/1

Novica Veličković (Partizan) 2

Vladimir Lučić (Bajern Minhen) 2

Nemanja Nedović (Panatinaikos) 2

Duško Savanović (Valensija/Bajern) 1/1

Dušan Kecman (Partizan) 1

Miloš Vujanić (Partizan) 1

Milenko Topić (Budućnost) 1

Aleksandar Đorđević (Real Madrid) 1

Vladimir Štimac (Anadolu Efes) 1

Zoran Erceg (Galatasaraj) 1

Milan Mačvan (Partizan) 1

Nemanja Bjelica (Baskonija) 1

Ratko Varda (Prokom) 1

Marko Jarić (Montepaski Sijena) 1