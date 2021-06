Era Saše Đorđevića u Virtusu je završena. Trofejni srpski stručnjak koji je pokazao bolonjskom timu put do prve nacionalne krune posle dve decenije nije više trener italijanskog šampiona. Takav potez uprave razočarao je istinske ljubitelje košarke u najkošarkaškijem gradu na Apeninima.

"Nije se dogovorio. Da li treba da dam komentar? Već sam jednom pričao... Ljudi sve vide kad se podvuče crta. Vidi se šta je sve Saša osvojio i šta je uradio za dve sezone. Naučio sam da u poslu nema emocija. Jednostavno oni daju novac, uslove... Znam samo da sam dao sve od sebe, da je Sale dao sve od sebe. To je to", kaže za Mozzart Sport Stefan Marković, bivši srpski reprezentativac i jednog od stubova šampionskog tima Virtusa koji je tokom celog plej-ofa demonstrirao neverovatnu silu.

A samo nekoliko nedelja pre doigravanja mnogi nisu videli bolonjski tim ni blizu trona.

"Iskreno, kada igraš uvek se nadaš, veruješ u trijumf. Prošle sezone smo bili ubedljivo prvi u domaćoj ligi, plasirali smo se u četvrtfinale Evrokupa. Ali, pandemija je sve to prekinula. Mnogo toga smo uložili u ove dve sezone. Pogledajte gde je tim bio pre dva proleća (nije se plasirao u plej-of op.a.), a gde je sada - šampion. To ostaje zapisano u istoriji."

Posebno je bila impresvna finalna serija u kojoj su Marković, Teodosić i društvo "počistili" milansku Olimpiju (4-0), zvanično treći tim u Evropi.

"Ne zaboravite ni Brindizi koji smo dobili 3-0 pre finala, a koji je imao odličnu sezonu dok im se nisu pojavili problemi sa koronavirusom. Jednostavno, samo smo razmišljali unapred. Ključne su bile prve dve utakmice, u Milanu. Promenili smo odbranu i tok serije. Nismo stali, nastavili smo da se dižemo do poslednjeg sekunda finala."

Sreda, 2.30: (2,50) Bruklin (13,0) Milvoki (1,65)

Markoviću koji je osim u Srbiji i Italiji, tokom karijkere igrao još u Turskoj, Španiji i Rusiji, ovo je prva nacionalna titula.

"Sada mogu da kažem da sam ne samo sportista nego i šampion", našalio se na svoj račun Stefan koji je sa seniorskom reprezentacijom Srbije bio evropski, svetski i olimpijski vicešampion, dok je u mlađim kategorijama sa vršnjacima bio vladar Starog kontinenta i planete.

Odmah se prisetio puta do krune kroz koji je morao da prođe sa saigračima i stručnim štabom.

"Bilo baš teških trenutaka."

Jedan od najtežih je možda bio onaj kada je deo uprave neočekivano uprava odlučio da smeni Đorđevića, pa se posle, tek na inicijativu igrača predomislio...

"Ne želim da pričam javno o tome... Sećate se da sam već jednom govorio... Mi sami među sobom znamo šta je bilo. Put nije bio nimalo lak, ali smo ga prešli, došli do titule. Ostali smo zajedno. Sale (Đorđević), Teo(dosić) i ja znamo koji je naš mentalitet."

Srpski mentalitet pobednika proradio je i posle izgubljene šanse u Evrokupu. Virtusov put do trofeja dug 19 uzastopnih pobeda prekinula su dva poraza od Uniksa.

"Ostaje žal zbog tog Evrokupa u kome sam tokom godina poobarao mnoge rekorde, ali samo mi nedostaje taj pehar... Sve je bilo super do pet dana pred meč, a onda povredim zglob... Želeo sam žarko taj trofej, svi smo ga želeli. Ali to je sport, nije se dalo... Dve nedelje posle toga nije mi bilo ni do čega. Ali, već sam pominjao naš menatlitet. Sale. Rođeni pobednik. To je svima jasno još otkad je igrao... Neverovatan karakter, ne manjka mu motivacije, energije... Bodrio nas je svaki dan, svaki trening, svaku utakmicu, svakog igrača. Njemu pripadaju velike zasluge za ovaj uspeh."

Pefiju, kako saigrači i prijatelji zovu Markovića, 30. juna zvanično ističe ugovor sa Virtusom.

"Uskoro sam slobodan igrač. Znaju gde sam, znaju moj broj telefona. Deca su krenula u školu. Sada je na prvom mestu porodica. Najvažnije je da bude dobro njima. Ovo je biznis..."

Utorak, 22.00: (1,30) Barselona (16,0) Real Madrid (3,90)

Dok priča o Virtusu, ne zaboravlja da napomene navijače.

"Krivo mi je što nam koronavirus nije dugo dao da igramo ped navijačima. Bolonja je zaljubljena u košarku, ne zovu je slučajno 'Basket city'. Publika vas uvek digne kada vam je najpotrebnije. Žao mi je što finale nismo igrali pred punom halom, ali drago mi je da je bar deo njih bio na tribinama i što smo im podarili titulu."

Marković koji se posle olimpijskog srebra u Riju 2016. godine oprostio od reprezentacije, biće uz prijatelje i bivše saigrače iz nacionalnog tima i tokom kvalifikacionog turnira u Beogradu.

"Vidite kakva je sezona, kako se postepeno reprezentacija okuplja... Još nije završena sezona u NBA. Svi su izloženi velikim naporima. Samo da ih zdravlje posluži. Biću naravno uz njih tokom kvalifikacija..."

Pogledajte novu epizodu podkasta Euroforija u kojoj su gostovali Strahinja Pavlović i Darko Brašanac...