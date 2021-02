U tri puta odlaganom meču 15. kola ABA lige sastaće se u hali ,,Aleksandar Nikolić“ Crvena zvezda mts i Borac (sreda, 18:05).

Stevan Karapandžić, mladi organizator igre Borca, podseća da je iza Crvene zvezde uspešan vikend.

,,Crvena zvezda iza sebe ima vrlo uspešan period, jer je osvojila Kup Radivoja Koraća. Pokazali su crveno-beli u Novom Sadu kakav tim imaju, iako su bili bez nekoliko ključnih igrača. Bila je očita ogromna agresivnost tima Dejana Radonjića, pre svega u odbrani. Nema sumnje da je protivnik pod utiskom, ali sigurno je da će se potruditi da odigra još jedan dobar meč“, izjavio je Stevan Karapandžić.

Borac je već imao priliku da odmeri snagu sa Crvenom zvezdom.

,,Već smo igrali jedan meč u ABA ligi protiv crveno-belih u prvom delu sezone. Tada je Zvezda pokazala svoju moć i da je evroligaški tim. Nadam se da ćemo ovog puta odigrati bolju utakmicu”, dodao je košarkaš Borca.

Nekoliko puta Borac je već doživeo da mečevi ABA lige budu pomerani iz različitih razloga, pa tako i naredni protiv Crvene zvezde, koji je po prvobitnom planu trebalo da bude odigran danas, ali je pomeren za sutra.

,,U mnogo navrata se desilo da nam odlože utakmicu bukvalno na dan odigravanja, ili pak kada smo bili na putu do grada u kom gostujemo. Naravno da nam to ne ide u prilog, jer nam u martu sledi vrlo zbijen raspored, kada ćemo odigrati pet vrlo važnih utakmica. Mi se uvek spremamo kako treba i dolikuje, bez obzira da li postoje indicije da će utakmica biti odložena. Ali sigurno je da nas sve to poremeti, kao, uostalom, i druge ekipe”, reči su Stevana Karapandžića.





