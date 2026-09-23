Stiven Adams upozorio NBA i NFL: GTA 6 stiže, u novembru će svi da potonu
Vreme čitanja: 3min | sre. 23.09.26. | 01:44
"Treneri i skauti će biti užasni, a u decembru bi trebalo sve da se vrati u normalu", kaže centar Hjustona
Povrede, umor, zgusnut raspored, putovanja... Sve je to deo standardnog repertoara za profesionalne sportiste tokom jedne sezone. Međutim, Stiven Adams veruje da će NBA i NFL igrači u novembru dobiti još jednog protivnika, i to takvog, protiv kojeg treneri neće moći mnogo da urade - Grand Theft Auto VI.
Centar Hjuston Roketsa je tokom klupskog dana za medije, u svom stilu, ponudio prognozu prema kojoj bi u novembru mogao da padne nivo igre ne samo u NBA ligi, već i širom američkog sporta. Razlog je taj što 19. novembra izlazi GTA VI, jedna od najiščekivanijih video igrica poslednjih godina.
Izabrane vesti
Rockstar Games će novi nastavak objaviti za Plejstejšn 5 i Xbox Series X/S, više od 13 godina posle izlaska GTA V. Tolika pauza između dva velika nastavka, uz popularnost koju je prethodna igra zadržala praktično čitavu jednu generaciju konzola, učinila je objavu GTA VI događajem koji odavno prevazilazi granice gejming industrije.
HJUSTON ŠAMPION NBA LIGE - KVOTA 45,0!
Adams zato očekuje da će se pomama preneti i na svlačionice profesionalnih klubova. Sportisti ionako veliki deo slobodnog vremena na putovanjima i između utakmica provode uz video igrice, a Novozelanđanin smatra da će u novembru mnogima biti posebno teško da na vreme ugase konzolu.
"Spremite se za novembar. Nivo igre u ligi, u celoj ligi... GTA izlazi. Pogledajte NFL, pogledajte sve lige i gledajte kako će sve da potone, druže. Samo tokom novembra, nivo igre će pasti. Momci će završiti posao. Nadam se da će završiti igru. I treneri takođe, a i skauti, biće užasno. Samo tokom novembra, ali trebalo bi da se vratimo u normalu u decembru", rekao je Adams.
Naravno, Adams je sve ovo rekao kroz šalu, ali je pogodio pravo u centar. Naime, GTA VI stiže usred NFL i u ranoj fazi NBA sezone, kada obe lige već funkcionišu u punom takmičarskom ritmu. A interesovanje sportista za popularnu igru nije samo Adamsova pretpostavka. Kvoterbek Nju Ingland Petriotsa Drejk Mej već je javno pokazao da odbrojava do njenog izlaska, što je centru Hjustona dalo dodatni materijal da svoju teoriju proširi daleko van NBA lige.
Posebno je zanimljivo što Adams nije poštedeo ni ljude koji bi trebalo da vode računa o tome da igrači ostanu maksimalno fokusirani. Po njegovoj proceni, problem neće biti samo u svlačionicama, već da bi treneri i skauti mogli da prođu još gore. I mnoge sada zanima kako će svet funkcionisati posle inicijalnog "udara", odnosno lansiranja igrice, kada će pola lige poželi da provede noć u Vajs Sitiju, umesto u krevetu.
Mozzart Relax - Pravi dobitni tiket
Videćemo i da li će zaista biti razloga za brigu da bi jedna video igrica zaista mogla da obori kvalitet NBA ili NFL utakmica. A, ako posle 19. novembra zaista neka ekipa odigra posebno loše, Adams joj je već unapred ostavio zgodan alibi. Treba posle samo proveriti dokle su igrači stigli u GTA VI...