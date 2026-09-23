Stiven Adams upozorio NBA i NFL: GTA 6 stiže, u novembru će svi da potonu

Centar Hjuston Roketsa je tokom klupskog dana za medije, u svom stilu, ponudio prognozu prema kojoj bi u novembru mogao da padne nivo igre ne samo u NBA ligi, već i širom američkog sporta. Razlog je taj što 19. novembra izlazi GTA VI, jedna od najiščekivanijih video igrica poslednjih godina.

Povrede, umor, zgusnut raspored, putovanja... Sve je to deo standardnog repertoara za profesionalne sportiste tokom jedne sezone. Međutim, Stiven Adams veruje da će NBA i NFL igrači u novembru dobiti još jednog protivnika, i to takvog, protiv kojeg treneri neće moći mnogo da urade - Grand Theft Auto VI.

Rockstar Games će novi nastavak objaviti za Plejstejšn 5 i Xbox Series X/S, više od 13 godina posle izlaska GTA V. Tolika pauza između dva velika nastavka, uz popularnost koju je prethodna igra zadržala praktično čitavu jednu generaciju konzola, učinila je objavu GTA VI događajem koji odavno prevazilazi granice gejming industrije. HJUSTON ŠAMPION NBA LIGE - KVOTA 45,0! Adams zato očekuje da će se pomama preneti i na svlačionice profesionalnih klubova. Sportisti ionako veliki deo slobodnog vremena na putovanjima i između utakmica provode uz video igrice, a Novozelanđanin smatra da će u novembru mnogima biti posebno teško da na vreme ugase konzolu.

"Spremite se za novembar. Nivo igre u ligi, u celoj ligi... GTA izlazi. Pogledajte NFL, pogledajte sve lige i gledajte kako će sve da potone, druže. Samo tokom novembra, nivo igre će pasti. Momci će završiti posao. Nadam se da će završiti igru. I treneri takođe, a i skauti, biće užasno. Samo tokom novembra, ali trebalo bi da se vratimo u normalu u decembru", rekao je Adams.

Naravno, Adams je sve ovo rekao kroz šalu, ali je pogodio pravo u centar. Naime, GTA VI stiže usred NFL i u ranoj fazi NBA sezone, kada obe lige već funkcionišu u punom takmičarskom ritmu. A interesovanje sportista za popularnu igru nije samo Adamsova pretpostavka. Kvoterbek Nju Ingland Petriotsa Drejk Mej već je javno pokazao da odbrojava do njenog izlaska, što je centru Hjustona dalo dodatni materijal da svoju teoriju proširi daleko van NBA lige.