Stivens pred derbi: Čuo sam da navijači ubacuju stvari na teren, biće ludo, ali i zabavno

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O tome šta ga očekuje na prvom večitom derbiju već je razgovarao sa Karlikom Džonsom, koji mu je ispričao neke od stvari koje bi mogao da doživi na parketu.

"Rekao mi je da će biti ludo. Pričao mi je o situaciji dok je šutirao slobodna bacanja, kako navijači ubacuju razne stvari na teren i kako igračima uperuju lasere u oči. Zvuči ludo, ali istovremeno i zabavno".

Ipak, svestan je da emocije ne smeju da utiču na pristup utakmici.

"Mislim da je to utakmica kao i svaka druga. Očigledno je da mnogo znači navijačima, ali za nas je važno da ostanemo profesionalci i pristupimo joj na isti način, bez obzira na to protiv koga igramo. Bilo da je u pitanju ABA liga, Crvena zvezda ili Panatinaikos, naš posao je da svakoj utakmici pristupimo na isti način".