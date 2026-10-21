Stivens pred derbi: Čuo sam da navijači ubacuju stvari na teren, biće ludo, ali i zabavno
Vreme čitanja: 2min | sre. 21.10.26. | 13:30
Američki košarkaš govorio je o očekivanjima pred utakmicu
Očekuje nas prvi večiti derbi u sezoni a i prvi u karijeri za Lamara Stivensa, koji je već po dolasku u Partizan mogao da oseti koliko rivalstvo sa Crvenom zvezdom znači navijačima. Upravo je pred utakmicu i pričao o tome šta očekuje od sutrašnjeg meča.
Američki košarkaš najpre je govorio o tome koliko je upoznat sa rivalstvom Partizana i Crvene zvezde.
"Od prvog dana osećam strast koja postoji oko ovog rivalstva. Mislim da je neverovatno kako je grad podeljen na dve strane. To mi je baš zanimljivo i verujem da će biti zabavno iskustvo. Uzbuđen sam što ću biti deo toga“.
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O tome šta ga očekuje na prvom večitom derbiju već je razgovarao sa Karlikom Džonsom, koji mu je ispričao neke od stvari koje bi mogao da doživi na parketu.
"Rekao mi je da će biti ludo. Pričao mi je o situaciji dok je šutirao slobodna bacanja, kako navijači ubacuju razne stvari na teren i kako igračima uperuju lasere u oči. Zvuči ludo, ali istovremeno i zabavno".
Ipak, svestan je da emocije ne smeju da utiču na pristup utakmici.
"Mislim da je to utakmica kao i svaka druga. Očigledno je da mnogo znači navijačima, ali za nas je važno da ostanemo profesionalci i pristupimo joj na isti način, bez obzira na to protiv koga igramo. Bilo da je u pitanju ABA liga, Crvena zvezda ili Panatinaikos, naš posao je da svakoj utakmici pristupimo na isti način".
Osvrnuo se i na formu crveno-belih, koji su nakon slabijeg početka sezone uspeli da podignu nivo igre.
"Video sam da su imali problema na početku sezone, ali u poslednje vreme igraju dobro. Veoma su dobra defanzivna ekipa i imaju mnogo talenta. Mislim da će odbrana biti ključna u ovoj utakmici".
Na pitanje da li voli da ulazi u verbalne sukobe sa protivnicima, Amerikanac je poručio da ne planira da prvi započinje provokacije, ali ni da uzmiče pred njima.
"Videćemo šta će trenutak doneti. Ne ulazim u utakmicu sa namerom da provociram protivnike, ali isto tako ne bežim, kao ni bilo ko drugi u timu. Verujem da će naši navijači napraviti odličnu atmosferu, pružiti nam podršku i bodriti nas do pobede".
Četvrtak, 20.45: (2,10) Partizan Mozzart Bet (14,0) Crvena zvezda (2,00)
Za kraj je upitan da li oseća pritisak, uprkos velikim očekivanjima pred derbi.
"Ne, razgovarao sam sa nekoliko momaka iz ekipe i zapravo se osećam dobro. Mislim da nismo odstupili od onoga što smo radili kada smo pobedili u prve tri utakmice, jednostavno nismo pogađali šuteve. U košarci se takve stvari dešavaju. Dok god nastavimo da igramo na način na koji smo igrali, delimo loptu, šutiramo sa samopouzdanjem i igramo čvrstu odbranu, pobeđivaćemo u mnogo utakmica".