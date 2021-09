Sve o ABA ligi - 2021/22: Zvezda ima gen šampiona, Željko novi Partizan, Budućnost moćan tim... Jadran nikad jači!

Čekanju je došao kraj, počinje ABA liga! I to, kako je istakao i trener Crvene zvezde Dejan Radonjić - nikad jača!

Često se ova sintagma vezivala za Jadransku ligu, ali sada zaista deluje da je i te kako prijemčiva i istinita. Dovoljno je samo reći da je Partizan na mesto trenera doveo legendarnog Željka Obradovića, te da su od igrača u ligu stigli Kevin Panter, Nikola Kalinić, Zek Ledej, Vladimir Micov... Konkurencija je, reklo bi se, nikad jača!

Ove sezone biće novina u sistemu takmičenja. Naime, umesto četiri tima koja su prethodnih godina na kraju ligaškog dela nastavljala takmičenje u doigravanju, ove sezone biće mesta za još dva kluba. Šest najbolje rangiranih ekipa bukiraće mesto u plej-ofu, s tim da je prvoplasiranom i drugoplasiranom garantovano mesto u polufinalu, dok će se ekipe od treće do šeste pozicije razigravati za plasman među najbolja četiri - po principu treći protiv šestog, odnosno četvrti na megdan petom. U ovom delu takmičenja igraće se na dve dobijene utakmice u skladu sa praksom karakterističnom za polufinala, dok će šampion biti odlučen u maksimalnih pet utakmica.

Da ne dužimo previše, krenimo redom... Prvo od branioca titule - Crvene zvezde.

CRVENA ZVEZDA

Košarkaši Crvene zvezde (©MN Press)

KVOTA U MOZZARTU DA CRVENA ZVEZDA OSVAJA ABA LIGU - 2,30

Teško da su Dejan Radonjić i njegovi saradnici mogli da zamisle teže, odnosno komplikovanije leto. Kroz mnogo izazova prošao je branilac titule u mesecima pauze između dve sezone, pogotovo u sedmicama uoči početka i tokom samih priprema. Povrede su razbile svaku koncepciju rada i stručni štab je u hodu morao da menja bukvalno sve - od plana priprema, preko rivala u kontrolnim utakmicama, do doziranja treninga kako bi se sprečile nove povrede i dodatno skraćivanje rostera.

Koliko je situacija u timu s Malog Kalemegdana zaista bila komplikovana i teška najbolje potvrđuju priče da Radonjić na nekim treninzima čak nije imao dovoljno prvotimaca za igru “pet na pet“, zbog čega su broj popunjavali juniori i mladi košarkaši čije vreme tek dolazi. Najveći udarac Zvezda je pretrpela s povredom Ognjena Dobrića kojije posle vrhunskih rola u drugoj polovini sezone dobio novi ugovor, a zatim doživeo povredu zbog koje još nije blizu povratka na parket. Uz najboljeg igrača Zvezde probleme s povredama imali su još kapiten Branko Lazić, Marko Simonović, Dejan Davidovac, Stefan Lazarević, potom i novajlije Eron Vajt i Nikola Ivanović, povratnik Nejt Volters... Vajtova situacija je najkomplikovanija. Zbog preloma podlaktice na parketu ga neće biti još tri meseca, zbog čega klub osluškuje stanje na tržištu u potrazi za eventualnim rešenjima.

Crvena zvezda u novu sezonu sigurno ulazi desetkovana, prema rečima trenera Radonjića bez Dobrića, Vajta, Lazića, Davidovca, Volters i Lazarević su radili individualno, dok je upitan i Uskoković. To nikako nije nešto čemu su se u Crvenoj zvezdi nadali dok su se pravili planovi za predstojeću jesen, zimu i proleće, pogotovo jer ubrzo nakon premijere protiv Splita kreće i Evroliga.

Petak, 20.00: (1,02) Crvena zvezda (30,0) Split (13,0)

Zvezdine probleme dodatno je uvećala potraga za centrom koja je završena potpisom Majka Cirbesa kao prelaznim rešenjem do kraja kalendarske godine. Nemački centar je počeo pripreme sa Zvezdom u želji da održava formu pre odlaska u neki drugi klub, a kako Radonjić nije uspeo da pronađe adekvatno rešenje u reketu, postignut je dogovor o kratkoročnom ugovoru. Cirbes će minute deliti sa Ognjenom Kuzmićem koji je leto proveo u jakom individualnom radu. Pokušala je Zvezda da zadrži Lendrija Noka, kamerunski centar se dugo premišljao i na kraju izabrao Baskoniju, dok pregovori s Matijasom Lesorom nisu doneli željeni rezultat zbog razlike u finansijskim potraživanjima i ponudi. Tržište je bilo “siromašno“ centrima evroligaškog kalibra, pa će Cirbes i Kuzmić poneti najveću odgovornost.

Nikola Kalinić i Ostin Holins (©MN Press)

Najveće pojačanje Crvene zvezde bez sumnje je Nikola Kalinić. Srpski reprezentativac je posle godina provedenih u Fenerbahčeu i prošle sezone u Valensiji rešio da se vrati na mesto uspeha kako bi bio bliži porodici i prijateljima u vremenu pandemijske krize, što je Crvena zvezda oberučke prihvatila. U Kaliniću je dobila jednog od verovatno najbolja tri igrača u Evropi na svojoj poziciji, što će individualno biti najveća snaga tima.

Generalno gledano prednost ove ekipe jesu dobre, duboko urezane veze između igrača. Kalinić, Volters, Mitrović, Cirbes, pa i Lazarević odlično poznaju metodiku rada Dejana Radonjića, što je značajno olakšalo proces adaptacije, Ivanović je s trofejnim stručnjakom radio u Budućnosti i uvek o njemu pričao u superlativu, dok su Vajt i Holins praktično jedine nove kajle u starom lancu.

Odlasci Džordana Lojda, Korija Voldena, Duopa Rita, Marka Jagodić Kuridže, Lengstona Hola, Lendrija Noka i Alekse Radanova su pokriveni. Ostaje da se vidi kakav će kvalitet doneti oni koji su došli kao zamena. Ivanović i Volters imaće zaduženje da organizuju igru, Holins i Dobrić da zatrpavaju protivničke koševe, Kalinić da svojim kvalitetom napravi razliku, ostali da ostanu verni dobro poznatom principu čvrste odbrane i napada iz tranzicije. Dosta iskusna ekipa, puna kvaliteta za odbranu titule, ali je mnogo i pitanja na koja treba sačekati odgovore...

-----------------------

DOŠLI: Nikola Ivanović (Budućnost), Luka Mitrović (Budućnost), Eron Vajt (Panatinaikos), Stefan Lazarević (FMP), Nikola Kalinić (Valensija), Nejt Volters (Uniks), Ostin Holins (Zenit), Majk Cirbes (Šabab Al Ahli), Nemanja Popović (FMP), Ognjen Dobrić (produžetak ugovora).

OTIŠLI: Džordan Lojd (Zenit), Marko Jagodić Kuridža (Budućnost), Aleksa Radanov (Igokea), Lengston Hol (Bahčešehir), Kori Volden (Bajern Minhen), Duop Rit (Ilavara Hoks), Lendri Noko (Baskonija).

-----------------------

PARTIZAN

Željko Obradović (©MN Press)

KVOTA U MOZZARTU DA PARTIZAN OSVAJA ABA LIGU - 2,00

Nova sezona, trener Željko Obradović. Posle turobnih slika iz prošle sezone crno-beli se sada nadaju da će stvari biti povoljnije, a slika jasnija i u lepšim bojama. Očekivanja su velika, stigla su zanimljiva pojačanja, a crno-beli računaju na mlad sastav i biće im potrebno vremena da uigraju i sprovedu na teren sve što su zamislili.

O utiscima iz pripremnih duela ste već mogli da čitate na stranicama našeg portala. Kevin Panter, Zek Ledej i Alen Smailagić prednjače, Jam Madar je pružio dobre partije, dok je Dalas Mur prilično rezervisan.

Crno-beli ulaze u sezonu nekompletni. Poslednji deo pazla će biti pojačanje na poziciji centra koje se još čeka. Parni valjak čeka još jednog visokog igrača koji i jeste potreban Obradoviću. Na petici Partizan trenutno računa na Dušana Miletića i Balšu Koprivicu, dok njima mogu da pomognu Zek Ledej i Smailagić. Još nije ozvaničen status Vila Mozlija, ali ako do sada nije priključen timu…

Koliko god da je Obradović dobar trener, i koliko god da je uloženo u tim, ipak je to skup košarkaša koji do sada nisu igrali zajedno. Treba to sve uklopiti i sklopiti. A Partizanu je na tom putu pomoglo to što je imao na raspolaganju veoma dobre provere kroz sudare sa Anadolu Efesom, Panatinaikosom, Monakom...

Upisao je Parni valjak pobedu protiv aktuelnog prvaka Evrope Efesa, ali je ispustio veliku prednost protiv Panatinaikosa, dobio Monako posle produžetaka, izgubio sa 94 primljena poena od Ulma... Utisci su pomešani.

Prošle sezone Partizan se u par navrata obrukao u ABA ligi, nije ušao u plej-of, pa su tako sada navijači gladni uspeha, a ta glad postala je još veća, kao i ambicije, kada se ozvaničio povratak Željka Obradovića u klub.

Kroz učinak Pantera, Ledeja, Smailagića, Avramovića i još nekih pojedinaca crno-beli bi trebalo lakše da dolaze do poena, što bi moglo da mu koristi na “manjim” utakmicama, a jednu takvu će crno-beli igrati već na startu šampionata na gostovanju Zadru.

Željko Obradović sa košarkašima Partizana (©Star Sport)

Glavna želja crno-belih ove sezone je da uđu u Evroligu, da li kroz ABA ligu ili Evroligu. Sa pojačanjima koje su crno-beli doveli proteklog leta, jasno je da ABA liga dobija na snazi, ali i “ukusu”. Čini se da od odlaska Duška Vujoševića iz kluba Partizan nije bio naoštreniji da napadne titulu na Jadranu.

-----------------------

DOŠLI: Željko Obradović (trener), Đorđije Jovanović (profesionalni ugovor), Kevin Panter (Olimpija Milano), Aleksa Avramović (Estudijantes), Zek Ledej (Olimpija Milano), Rodion Kuruc (Milvoki), Dalas Mur (Guandgžou), Alen Smailagić (Golden Stejt), Jam Madar (Hapoel Tel Aviv), Balša Koprivica (Florida);

OTIŠLI: Rašon Tomas, Ognjen Jaramaz (Bajern Minhen), Džoš Perkins, Nikola Janković, Erik Mika (Burg), Novica Veličković (kraj karijere), Lazar Stefanović, Stefan Janković, Vidan Dronjak, Markus Pejdž (Orlean), Trej Dreksel (poljski Stal);

-----------------------

BORAC ČAČAK

Sa potpisivanja sponzorskog ugovora kompanije Mozzart i Borca

Nedugo pošto se prošla sezona završila, Marko Marinović je za Mozzart Sport govorio o problemima s kojima se Borac suočavao tokom debitantske sezone u ABA ligi koji su bili širokog dijapazona, od finansijskih, preko kadrovskih, do tehničkih... Pričao je tada i o mladim nadama koje je predstavio javnosti u završnici Superlige uz želju da ih zadrži i pruži im šansu, ali i tome koliko je teško dovesti domaće igrače kojima prva misao nije novac.

Posle solidne debitantske godine Marinović s Borcem dočekuje nove izazove u drastično izmenjenom sastavu. Najviše će se osetiti izostanci Nenada Nerandžiža i Nikole Kočovića, koji su karijere nastavili u FMP, odnosno Megi, te talentovanog centra Dušana Miletića kome je šef stručnog štaba Borca poželeo da ostane (bar) još jednu sezonu u Čačku, ali je njegov matični klub Partizan na čelu sa Željkom Obradovićem odlučio da ga zadrži i stavi ga u funkciju crno-belog tima. Otišli su još najbolji strelac Brajs Džons, plus još nekoliko igrača, što je od sportskog sektora kluba zahtevalo da dovede adekvatna pojačanja.

Na prošlosezonsku bazu sa Dudom Sanadzeom, Urošem Čarapićem, Radovanom Đokovićem, Aleksom Novakovićem i Nemanjom Todorovićem nadovezalo se nekoliko zanimljivih igrača. Argentinski plejmejker Lautaro Lopez prošao je probu kroz Superligu i ostao, svojevremeno veliki talenat Marko Pecarski pokušaće da pronađe svoju sreću u Čačku, dok bi najveća pojačanja trebalo da budu iskusne dugajlije Ivan Marinković i Sava Lešić, te povratnik iz Splita Ilija Đoković. Džonsov naslednik biće Hanter Hejl koji je jedino dosadašnje profesionalno iskustvo, doduše kratko, imao na Novom Zelandu, dok će krilni centar Bojan Tomašević posle FMP i Dinamika dobiti šansu da igra viši nivo regionalne košarke.

Uspeo je Marinović da napravi određeni spoj iskustva i mladosti, a od ovog tima treba očekivati tradicionalnu “run&gun“ košarku. Borac se na pripremama dobro pokazao jer je upisano svih pet kontrolnih pobeda. Uz očekivani povratak bar dela publike na tribine, Borac će i ove sezone želeti da bude tvrd orah za najbolje klubove regiona, te im skine skalp kad god se ukaže šansa.

-----------------------

DOŠLI: Lautaro Lopez (Inter Bratislava), Marko Pecarski (FMP), Hanter Hejl (Nelson Džajants), Bojan Tomašević (Dinamik), Ivan Marinković (Cedevita Olimpija), Ilija Đoković (Split), Sava Lešić (FMP).

OTIŠLI: Nenad Nerandžić (FMP), Nikola Kočović (Mega), Brajs Džons (FMP), Dušan Miletić (Partizan), Derik Torton (-), Entoni Smit (-), Ivan Gavrilović (-), Stevan Karapandžić (-).

-----------------------

MEGA BASKET

Košarkaši Mega Basketa (©BC Mega Basket)

Ozbiljne promene pretrpela je Mega tokom leta. Posle odlične sezone, plasmana u finale Superlige i više nego zadovoljavajućeg učinka u ABA ligi (šest mesto, 14-12 učinak), veliki broj igrača je promenio sredinu.

Ipak, trener Vladimir Jovanović je ostao za kormilom i ponovo će imati zadatak da afirmiše mlade igrače i lansira ih na najveću scenu. Minule takmičarske godine je odradio posao za desetku. Filip Petrušev je u debitantskoj sezoni bio najkorisniji igrač lige, pa je ostvario debi u dresu reprezentacije Srbije, da bi potom bio izabran na NBA draftu od strane Filadelfija Seventisiksersa (50). Nije ipak zadovoljio ukus čelnika tima iz Pensilvanije toliko da mu odmah ukažu šansu u najjačoj ligi sveta, ali je zato dobio priliku da se istanke na najglamoroznijoj evropskoj pozornici - Evroligi. I to u redovima branioca trona Anadolu Efesa. Ako je suditi prema pripremnom periodu, imaće važnu ulogu u četi Ergina Atamana.

Terorisao je protivnike širom regiona u tandemu sa Markom Simonovićem, koji se posle prethodne sezone izborio za mesto pod suncem u NBA. Čikago Bulsi su rešili da mu pruže šansu, te je parafirao saradnju sa timom iz Vetrovitog grada. Primarni cilj Mege je ispunjen, a rezultati nisu trpeli. Naprotiv.

Iako je igrački kadar značajno izmenjen, to će biti prioritet i tokom naredne sezone. A u centru pažnje biće još jedan srpski košarkaš - talentovani Nikola Jović. Potpisao je prvi profesionalni ugovor i nema sumnje da će dobiti sjajnu priliku da se u idealnoj sredini za razvoj mladih igrača nametne i dokaže da je pred njim blistava budućnost. Srpska košarkaška javnost će ga pomno pratiti.

-------------------

Misliš da poznaješ fudbal bolje od drugih? Mozzart Prognozzer ti pruža šansu da to i dokažeš i osvajaš vredne nagrade svake nedelje! Odigraj odmah potpuno besplatno!

---------------------

Da će Mega predvođena bivšim strategom Partizana biti tvrd orah za svakog protivnika govori i činjenica da je u timu ostao vrlo dobri Amerikanac Skuči Smit, najbolji asistent ekipe iz minule sezone (5,7 po meču). Tu je i talentovani Malkolm Kazalon, od kojeg se očekuje da u godini pred nama zablista, kao i Karlo Matković. Atletiski veoma sposobna petica i igrač koji je na sebe skrenuo pažnju sjajnim partijama u završnici minule sezone, ali i tokom pripremnog perioda. Jovanović će na raspolaganju imati i nekada veliku nadu Crvene zvezde Borišu Simanića, koji će konačno dobiti priliku da vrati karijeru na pravi put i pokaže zašto je svojevremeno smatran jednim od najtalentovanijih košarkaš u Evropi.

Stiglo je i pet novih igrača, svojim iskustvom i borbenošću će Megi na takmičarskom planu puno pomoći doskorašnji igrač čačanskog Borca Nikola Kočović, dok su kao zamene za Megine tornjeve (Petruševa i Simonovića) angažovani mladi hrvatski košarkaš Matej Rudan iz minhenskog Bajerna, kao i poljski reprezentativac Aleksandar Balcerovski. Ovaj 20-godišnji košarkaš je u klub stigao iz Gran Kanarije, a minule sezone je bio proglašen i za najboljeg mladog igrača Evrokupa. Pojačanje baš po ukusu vicešampiona Srbije.

Izazov je veliki, ali upravo je to najbolji motiv za mlade igrače, željne dokazivanja, kojih Mega i ovoga puta ima na pretek.

-----------------------

DOŠLI: Nikola Kočović (Borac), Mladen Vujić (Vojvodina), Matej Rudan (Bajern Minhen), Aleksandar Balcerovski (Gran Kanarija), Samson Ružencev (Florida).

OTIŠLI: Marko Kljajević (Podgorica), Aleksandar Langović (Podgorica), Mihailo Jovičić (Podgorica), Stefan Momirov (Kolosos), Milenko Tepić (povukao se), Oleksandar Kobzistji, Nikola Đapa, Filip Petrušev (Mega), Nikola Mišković (Arka), Marko Simonović (Čikago Buls)

-----------------------

FMP ŽELEZNIK

Marko Radonjić (©ABA LIGA / FMP)

FMP iz Železnika doživeo je ovog leta priličnu rekonstrukciju. Novi trener je Nenad Stefanović, a jedna od najvažnijih promena je to što u klubu više neće biti Filipa Čovića koji je završio karijeru. Nije lako zamisliti FMP bez Čovića, ali takva će slika biti od sada pa nadalje.

Iz ekipe su otišli i talentovani igrači Stefan Đorđević i Stefan Lazarević, a Marko Pecarski je Borac izabrao kao novu destinaciju.

Sa druge strane, stigli su stranci Brajs Džons iz Čačka i Geret Njuels iz Porta, a ugovor je produžio i Izundu.

Njuels je bivši igrač poljskog Slaska iz Vroclava i nekadašnji student koledža Havaiji. Ovaj Amerikanac je visok 188 centimetara i težak 87 kilograma a igra na poziciji beka šutera. U prethodnoj sezoni koju je okončao u Poljskoj prosečno je ubacivao 16 poena uz pet skokova po meču.

Brajs Džouns takođe igra na poziciji beka i visok je 183 centimetra. Do sada je nastupao za Mari Stejt Univerzitet, Ulcinj i Borac. Njemu je poznata ABA liga tako da period privikavanja ne bi trebalo predugo da traje.

Zbog svega navedenog može da se dogodi da FMP ne bude opasan ove sezone kao što je znao da bude, ali uvek može nekom od favorita da napravi problem.

19.00: (1,07) Budućnost (25,0) FMP (8,50)

-----------------------

DOŠLI: Nenad Stefanović (trener), Dimitrije Nikolić (Sloboda Užice), Nenad Nerandžić (Borac), Brajs Džouns (Borac); Geret Njuels (Porto), Danilo Tasić (Levski), Nikola Šaranović i Milutin Vukićić (mlađe kategorije Zvezde);

OTIŠLI: Vanja Guša (trener), Stefan Đorđević (Igokea), Stefan Lazarević (Crvena zvezda), Marko Radovanović (Cedevita Olimpija). Nemanja Nenadić (Zjelona Gora), Marko Pecarski (Borac), Jurij Macura (Krka), Filip Čović (završio karijeru), Džejlen Hends, Radoš Šešlija, Nemanja Popović, Lazar Vasić;

-----------------------

BUDUĆNOST

Aleksandar Džikić (©MN Press)

KVOTA U MOZZARTU DA BUDUĆNOST OSVAJA ABA LIGU - 7,00

Posle još jednog neuspelog pokušaja da vrati šampionsku krunu u Podgoricu, Budućnost je napravila veliki rez i okrenula list. Dejan Milojević je otišao u Golden Stejt da bude pomoćnik Stivu Keru, a na klupu se vratio Aleksandar Džikić - čovek zaslužan za (dosad) jedinu titulu Plavih u regionalnom takmičenju. Sa Džikićevim povratkom oformljena je i ekipa sa ozbiljnim iskustvom igranja u evropskim klupskim takmičenjima.

Kao bomba odjeknula je u regionu vest o povratku Vladimira Micova u Podgoricu posle godina provedenih u milanskoj Olimpiji. Iako u poznim igračkim godinama, Micov sa sobom nosi ekstra kvalitet kakav je možda Budućnosti nedostajao u prethodnim godinama i zbog toga je viđen kao prvo ime ovog tima. S njim evroligaško iskustvo donose Marko Jagodić Kuridža iz Crvene zvezde, te Džejkob Vajli koji je pre posle Panatinaikosa nastupao za Gran Kanariju i Saragosu i dobro poznato ime u regionalnim okvirima - Di Džej Sili! Mnogi ga verovatno dobro pamte još iz vremena kada ga je Miroslav Nikolić uveo u evropske košarkaške vode kao igrača kragujevačkog Radničkog, a od tada je prošao dug put u kojem je nastupao i za Makabi iz Tel Aviva, da bi prošle sezone bio član minhenskog Bajerna koji je ispisao istoriju klupske košarke u Nemačkoj. Edin Atić doprineće jačanju fizičke komponente tima, dok je iz Studentskog Centra povučen mladi Igor Drobnjak koji će moći dosta toga da nauči od Silija i Džastina Kobsa.

Džastin Kobs (©MN Press)

Budućnost je velike ambicije potvrdila zadržavanjem Džastina Kobsa i Vilija Rida koji je u protekloj sezoni bio jedan od vodećih tandema lige. Gubitak miljenika navijača Nikole Ivanovića jeste veliki, pogotovo što je pojačao ljutog rivala Crvenu zvezdu zajedno sa Lukom Mitrovićem. Klub je nedavno jako pogodila vest o stanju Danila Nikolića, koga zbog zdravstvenih problema neće biti na parketu...

Izlazne transfere iz Budućnosti kompletirali su Dragan Apić, Amedeo Dela Vale, te Melvin Edžam kojikarijeru nastavlja u Cedeviti Olimpiji i talentovani Fedor Žugić, koga je klub izgubio zbog simboličnog obeštećenja i karijeru nastavlja u Ulmu kod Jake Lakoviča.

Budućnost je tokom leta odradila možda i više transfera od očekivanih, ali je vrhunskim pojačanjima i te kako uspela da nadoknadi sve odlaske i napravi ekipu za sam vrh Jadranske lige. Plavi će sigurno biti u miksu za titulu uz Crvenu zvezdu, Partizan i Cedevitu Olimpiju, a uz promenu sistema takmičenja cilj je zasigurno da se obezbedi jedno od prva dva mesta za direktan plasman u polufinale.

-----------------------

DOŠLI: Aleksandar Džikić (trener), Edin Atić (Igokea), Marko Jagodić Kuridža (Crvena zvezda), Džejkob Vajli (Saragosa), Igor Drobnjak (Studentski Centar), Vladimir Micov (Olimpija Milano), Di Džej Sili (Bajern Minhen), Vili Rid (produžen ugovor).

OTIŠLi: Dejan Milojević (Golden Stejt Voriors), Nikola Ivanović (Crvena zvezda), Luka Mitrović (Crvena zvezda), Amedeo Dela Vale (Breša), Fedor Žugić (Ulm), Melvin Edžam (Cedevita Olimpija), Dragan Apić (Zjelona Gora).

-----------------------

CEDEVITA OLIMPIJA

Jurica Golemac (©MN Press)

KVOTA U MOZZARTU DA CEDEVITA OLIMPIJA OSVAJA ABA LIGU - 10,0

Čini se da je Cedevita Olimpija spremila izuzetno snažan tim, barem na papiru. Tim iz Ljubljane potpisao je Džejkoba Pulena iz Mornara, Melvina Edžama iz Budućnosti, Džekija Karmajkla iz Igokee, te na kraju Zeka Ogusta, doskorašnjeg igrača Galatasaraja i Panatinaikosa. Tim koji sa klupe predvodi Jurica Golemac mogao bi u predstojećoj sezoni svima da napravi probleme.

Jedno je sigurno, dužina klupe neće biti problem Cedeviti. Golemac poseduje širok spektar opcija, što na bekovskim mestima, što ispod koša. A tako baš i nije bio slučaj recimo prošle sezone na koju je dosta uticala povreda Mangoka Matijanga.

Pokupila je Cedevita ovog leta najbolje iz različitih klubova ABA lige, a dovoljno je samo reći da na bekovskim pozicijama ima sada Pulena, Blažiča, Rupnika, Kinija… Ispod koša je stigao Karmajkl, kao i Ogust, a oporavio se i Matijang.

Jaka Blažič (©MN Press)

Upravo bi pojačanja na centarskim pozicijama trebalo da pruže Cedeviti dodatni impuls u igri, dodatni kvalitet koji je nedostajao protekle sezone kada se Cedevita često oslanjala na učinak i šut spolja.

Trener Golemac već poseduje kontinuitet rada u Cedeviti, a svoje znanje pokazao je u Primorskoj kada je bio apsolutni hit Jadrana. Čini se da Cedevita sa nikada jačim sastavom napada ABA ligu i mogla bi žestoko da pomrsi račune večitim srpskim rivalima koji se ipak smatraju najvećim favoritima.

Po mišljenju mnogih ova sezona biće jedna od najjačih u istoriji ABA lige, a tome svakako može da doprinese i Cedevita Olimpija.

-----------------------

DOŠLI: Mangok Matijang (produžio ugovor), Hejden Dalton (Nimburk), Edo Murić (produžio ugovor), Markus Kini (Kalev), Marko Radovanović (FMP), Melvin Edžim (Budućnost), Džeki Karmajkl (Igokea), Blaž Habot (Hopsi), Džejkob Pulen (Mornar), Saša Cijani (Dinamik), Zek Ogust (Panatinaikos);

OTIŠLI: Kendrik Peri (Panatinaikos), Rion Braun, Mikael Hopkins, Džerod Džouns, Hejden Dalton, Dan Duščak, Saša Cijani, Blaž Habot (Ilirija Ljubljana), Ivan Marinković (Borac).

-----------------------

IGOKEA

Dragan Bajić (©MN Press)

KVOTA U MOZZARTU DA IGOKEA OSVAJA ABA LIGU - 100

Prošle sezone Igokea je bila jedno od prijatnijih iznenađenja, a i sada se očekuje da ekipa iz Laktaša unese živosti u ligu. Sudeći po pojačanjima koja su stigla u klub - tako će i biti.

Tim koji igra u Laktašima doživeo je priličnu promenu na bekovskim pozicijama gde su stigli Džejms Robinson i Markel Starks, kao i Milan Vulić. Poslednje pojačanje Igokee je Džejms Robinson, momak koji je stigao iz Nemačke, iz ekipe Braunšvajga. Zanimljivo je da je on već bio član Igokee u sezoni 2016/2017.

Ekipa Dragana Bajića pojačala se i talentima koji su bili pri Crvenoj zvezdi i Partizanu. Tako će dres Igosa ove sezone nositi Aleksa Radanov i Nikola Tanasković, dok je novi igrač tima i Stefan Đorđević (pristigao iz FMP-a).

Naučili smo do sada da se Igokea ne sme potceniti. Zanimljivo rešenje Igokea je odabrala za centarske pozicije gde je stigao Dešon Stivens i to iz danske košarke.

Sa sve Daliborom Ilićem, Antabijom Volerom, Markom Jošilom, Igosi će svima biti voćka na kojoj se mogu slomiti zubi. Igokei se svakako predviđa borba za prvih šest mesta koja će voditi u završnicu takmičenja.

Sigurno je da će disciplina biti na nivou jer će na klupi Igokee ponovo sedeti vrlo iskusni Dragan Bajić.

-----------------------

DOŠLI: Dešon Stivens (Baken Bers), Nikola Tanasković (Borac Banja Luka), Stefan Đorđević (FMP), Markel Starks (Avtodor Saratov), Aleksa Radanov (Crvena zvezda), Džejms Robinson (Braunšvajg);

OTIŠLI: Džeki Karmajkl (Cedevita Olimpija), Edin Atić (Budućnost), Entoni Klemons (Dinamo Sasari), Nikola Jovanović (Nižnji Novgorod), Stefan Pot, Stiven Grej;

-----------------------

MORNAR BAR

Mihailo Pavićević (©MN Press)

KVOTA U MOZZARTU DA MORNAR OSVAJA ABA LIGU - 50,0

Uspeo je ambiciozni sastav iz Bara da veže dve sezone u plej-ofu ABA lige. Sa istim ciljem ulazi i u predstojeću.

Ipak, ekipa je pretrpela brojne promene. Braća Mihailo i Đorđije Pavićević su doneke odustali od angažovanja atraktivnih američkih košarkaša, kao što je to bio slučaj minulih godina. Zamerio je trener Mihailo Pavićević brojnim košarkašima minule sezone na manjku profesionalizma i klub je rešio da okrene drugi list.

Ipak, kako i sam tvrdi, velike promene ne znače nužno i promene ambicija. Ponovo je okupljena kvalitetna ekipa i Barani su postavili visoke ciljeve.

Iskusni crnogorski stručnjak će petu sezonu zaredom predvoditi klub iz rodnog grada. Rastao se Mornar sa brojnim prvotimcima, poput Džejkoba Pulena, Ajzee Vajtheda, Dereka Nidama, Kenija Gabrijela... Posle nekoliko godina kofere je spakovao i bivši centar Partizana Uroš Luković, a ekipu je napustio i iskusni Milko Bjelica.

Ipak, nekoliko izgrača iz minule takmičarske godine je i dalje tu. Iskusni šuteri Marko Jeremić i Nemanja Vranješ, borbeni Aleksandar Lazić i Suad Šehović, kao i jedan od najboljih defanzivaca regionalnog šampionat iz prethodne sezone, krilni centar iz Amerike Tejlor Smit. Igrom Barana će nastaviti da diriguje iskusni Nemanja Gordić.

Angažovano je nekoliko kvalitetnih pojačanja, a zasad se izdvajaju povratnici Strahinja Mićović i iskusni crnogorski reprezentativac Vladimir Mihailović. Braća Pavićević su rešila da se opklade na kvalitete još dvojice Amerikanaca. Novi plejmejkeri Barana su Kori Dejvis Džunior, koji sa sobom nosi iskustvo iz elitnih rangova u Turskoj i Francuskoj (Afjon i Gravlen), kao i četiri godine stariji Trej Luis. Potonji je već pet godina u evropskoj košarci, a u Bar stiže iz Makabi Rišona, za koji je minule sezone u proseku beležio 14,3 poena u izraelskoj Viner ligi.

Najavio je Pavićević da će se nova generacija razlikovati od minulih, da će više akcenta biti stavljeno na borbenost i odbranu, ali čini se da će Mornar i dalje imati pregršt kvalitetnih oružja i na protivničkoj polovini. S ozbirom da je broj timova koji mogu do plej-ofa povećan na šest, sve osim zauzimanja jedne od pomenutih pozicija biće veliki neuspeh za Barane. Ali i veliko iznenađenje.

-----------------------

DOŠLI: Gligorije Rakočević (Usti nad Labom), Kori Dejvis Džunior (Gravlen), Strahinja Mićović (Bon), Milija Milković (Šibenka), Trej Luis (Makabi Rišon), Vladimir Mihailović (Okapli Alstar)

OTIŠLI: Džejkob Pulen (Cedevita Olimpija), Derek Nidam (Bursaspor), Keni Gabrijel (Breša), Ajzea Vajthed (Bešiktaš), Džonatan Hamilton (Atlanta Hoks), Milko Bjelica, Marko Mugoša, Radoje Vujošević (Sutjeska), Uroš Luković (Zadar).

-----------------------

CIBONA

Vladimir Jovanović (©MN Press)

Ovog leta se u hrvatskoj klupskoj košarci najčešće spominjala Cibona. Pričalo se o tome hoće li Roko Prkačin otići u NBA ligu, o Lovru Gnjidiću i njegovoj želji da ode u Mornar, o grupi ljudi koja je bila spremna da preuzme klub, ali i o treneru Vladimiru Jovanoviću za kojeg se pisalo kako nije spreman da vodi ovu ekipu. Međutim, kako se leto bližilo kraju, a sezona svom početku, sve se više pričalo o igri Cibone koja je pripreme odradila bez poraza, a usput su pali Partizan i Pezaro, ekipe kojima, obektivno, Cibona ne bi smela da “uzme bodove“.

Prkačin je odložio odlazak u NBA ligu, Gnjidić je ostao i potpisao novi trogodišnji ugovor, ostala je i uprava koja je dovela neke nove sponzore, a Jovanović je na rukovođenje dobio zanimljivu ekipu. Otišao je Darko Planinić koji lani nije pokazao previše, te zahvalni klupski igrači Ivan Novačić i Igor Marić. Cibona je dovela Amara Gegića iz Sparsa, Antonija Vrankovića iz Splita, te argentinsko-američku kombinaciju Hoze Vildoza-Nejtan Rojvers. Nije to tim koji bi trebalo da napravi neki značajan rezultat, ali je na pripremama izgledalo da je Jovanović doveo stvari u red. Igraju agresivnu košarku s mnogo trčanja, ali i organizovanih napada, a Jovanović je potvrdio da voli dosta da rotira igrače. To bi moglo da bude dovoljno protiv slabijih ekipa pa bi Cibona trebalo da izbegne borbu za opstanak u ABA ligi pre same završnice. To je u regionalnoj ligi ionako najvažnije za hrvatske klubove.

-----------------------

DOŠLI: Hoze Vildoza (San Lorenco), Amar Gegić (Spars), Ivan Majcunić (Gorica), Nejtan Rojvers (Viskonsin), Antonio Vranković (Split).

OTIŠLI: Skot Rejnolds (Šalon), Igor Marić (Dubrava), Darko Planinić (Petkim Spor), Ivan Novačić (-).

-----------------------

ZADAR

Ivan Perinčić (©ABA LIGA - Zadar / Zvonko Kucelin)

Iako je prošle godine uspeo da vrati pehar prvaka Hrvatske u Zadar posle 13 godina i izbori opstanak u ABA ligi, Veljko Mršić nije više na klupi zadarskog košarkaškog kluba. Nije dobio otkaz, nego je Hrvatski košarkaški savez doneo odluku po kojoj selektor više ne može biti i trener nekog kluba, pa je Mršić odlučio da mu je bolje da bude na klupi reprezentacije nego Zadra.

Umesto njega, priliku je dobio njegov pomoćnik iz prošle godine Ivan Perinčić, pa se može reći da je kontinuitet nastavljen, posebno zato što je Perinčić prošle sezone vodio neke utakmice kada je Mršić bio bolestan.

Šta se igračkog kadra tiče, Zadar je uspeo da zadrži većinu važnih igrača iz šampionske ekipe, ali je otišao onaj verovatno najbolji. Činanu Onuaku je umesto Hrvatske odabrao Izrael, a otišao je i još jedan Amerikanac, Kodi Džastis.

Najveća pojačanja su Kevon Heris, Uroš Luković i Dario Drežnjak, ali nijedan od njih nije neka velika zvezda koja će značajno promeniti izgled ekipe. Zadar će u ABA ligi ostati tim koji se bori da što pre osigura opstanak, a svoje će ambicije Perinčić tražiti u hrvatskom prvenstvu.

-----------------------

DOŠLI: Ivan Perinčić (trener), Martin Junaković (produžetak ugovora), Aleksandar Bursać (produžetak ugovora), Domagoj Vuković (produžetak ugovora), Dario Drežnjak (Široki), Džastin Karter (produžio ugovor), Uroš Luković (Mornar), Dominik Mavra (produžio ugovor), Kevon Heris (Reptors);

OTIŠLI: Veljko Mršić (trener), Jure Planinić, Jan Palokaj, Činanu Onuaku (Bnei Herzlija), Filip Vujiči, Kodi Džastis, Filip Kraljević;

-----------------------

SPLIT

Roko Leni Ukić (©MN Press)

Možda bi najbolje bilo samo napisati - katastrofa. Split je ovog leta dugo, predugo čekao da složi ekipu, a najviše se to dogodilo zbog - politike. Kako klub zavisi od novca koji daje Grad Split, a tamo se promenila vlast i nema više HDZ-a na vrhu, onda se čekalo šta će se dogoditi s košarkaškim klubom. Neizveznost je trajala pa su iz kluba otišli Blaž Mesiček, Marko Luković, Pavle Marčinković, Luka Babić, Marin Marić, Ilija Đoković i Antonio Vranković. Respektabilna ekipa. Otišao je i trener Mile Karakaš koji je radije odlučio da bude pomoćnik Velimiru Perasoviću nego da vodi ovakav Split.

Na klupu je seo Srđan Subotić, a on je tek pre nekoliko dana dočekao da Roko Leni Ukić napokon kaže da će igrati i ove sezone. Uz Ukića od nešto važnijih igrača od prošle sezone su ostali Toni Perković, Sani Čampara i Darko Bajo, a došli su Amerikanci Šon Džons i Tre Meklin te Nejc Barič i Karlo Žganec. Dosta to izgleda slabašno, a s obzirom na neuigranost ne bi nas čudilo da Split bude među najslabijim ekipama ABA lige.

-----------------------

DOŠLI: Srđan Subotić (trener), Karlo Žganec (Kluž), Nejc Barič (Krka), Šon Džons (Anvil), Tre Meklin (Peristeri), Tonko Vuko (Zalakeramija).

OTIŠLI: Mile Karakaš (trener), Marko Luković (Breogan), Bruno Rebić (Šibenka), Ilija Đoković (Borac Čačak), Blaž Mesiček (Kolos), Antonio Vranković (Cibona), Marin Marić (Ironi Nes Ziona).

-----------------------

KRKA

Dalibor Damjanović (©MN Press)

21.00: (1,17) Cedevita Olimpija (20,0) Krka (5,50)

Ekipa iz Novog Mesta se minule sezone za dlaku izvukla. Imala je isti skor kao Split, ali i bolji učinak u međusobnim susretima sa sastavom iz Dalmacije. Tako je izbegla baraž sa viceprvakom ABA 2 lige i zadržala status u elitnom rangu.

Umela je u Leon Štukelj dvorani da bude nezgodan protivnik i za daleko kvalitetnije rivale, pa je tako recimo uspela da savlada i ekipe Partizana i Mege.

Sastav kojim i u predstojećoj sezoni upravlja Dalibor Damjanović (na mesto prvog trenera postavljen u martu) je tokom leta očekivano pretrpeo velike promene. Ekipu je napustilo osam igrača, među kojima se našao i drugi strelac ekipe iz minule takmičarske godine Roderik Kamfor (10,6 poena po meču).

Dobra vest je da je ostao prvi strelac i ponajbolji igrač iz prethodne sezone, iskusni hrvatski košarkaš Rok Stipčević. Svaka rupa u rosteru adekvatno je popunjena (angažovano osam novih igrača), a od novajlija se izdvajaju povratnik Jaka Klobučar, zatim dva igrača sa zavidnim iskustvom u ABA ligi - Jurij Macura i Marko Arapović. Angažovana su i dva američka košarkaša, našoj javnosti malo poznati Templ Gibs i Hasan Frenč. Obojica su stigli sa koledža i već u predsezoni pokazali da će praviti razliku na terenu.

Bilo kako bilo, Krka će se u nikad jačoj konkurenciji kako stoje stvari ponovo boriti za opstanak, ali je sastavila iskusnu i čini se dovoljno kvalitetnu ekipu da makar ponovi rezultat iz minule sezone.

-----------------------

DOŠLI: Jurij Macura (FMP), Andrej Stavrov (Triglav Kranj), Jaka Klobučar (Žoltasti Troti), Jakov Stipančev (Zlatorog), Jure Špan (Šentjur), Marko Arapović (Split), Hasan Frenč (Sent Luis), Templ Gibs (Notr Dam)

OTIŠLI: Martin Jančar Jarc, Roderik Kamfor, Adin Vrabac, Nejc Barič, Jure Škifić, Vasilije Vučetić, Milan Milovanović, Jan Rebec.

-----------------------

SC DERBI (STUDENTSKI CENTAR)

Andrej Žakelj (©MN Press)

12.00: (1,25) Mega (17,0) Studentski centar (4,40)

U nesvakidašnjim okolnostima pod kojima je odigrana minula sezona u ABA 2 ligi, najbolje se snašla ekipa Studentskog centra. Filijala podgoričke Budućnosti izborila je istorijski plasman u elitni rang košarkaškog piramide na Jadranu i prema rečima čelnika kluba želi tu i da ostane, ali da pritom afirmiše mlade igrače.

Kao i u minuloj sezoni i u predstojećoj će igrači podgoričkog tima kroz dobre nastupe pokušati da se nametnu daleko ambicioznijoj Budućnosti. Prethodne je to pošlo za rukom talentovanom Igoru Drobnjaku, koji je priključen timu Aleksandra Džikića pred nastupajući takmičarski ciklus.

Uz pomenutog Drobnjaka, koji je bio ponajbolji igrač ekipe tokom stvaranja istorijskog uspeha, sastav iz glavnog grada Crne Gore napustio je i iskusni Amerikanac Bajron Alen (treći strelac ekipe). Sidro su digli i bivši košarkaš Crvene zvezde i Mege Marko Tejić, kao i crnogorski reprezentativac Filip Barović.

Napravljena je i promena na klupi, umesto Nenada Trajkovića na mesto šefa struke postavljen je bivši trener Primorske Andrej Žakelj. Osam igrača iz minule sezone zadržalo je mesto u timu, a dobra vest je da će boje Studentskog centra ponovo braniti odlični bek Flečer Mekgi. Amerikanac je na putu ka ABA ligi bio drugi strelac ekipe sa 12.1 poena po nastupu i dokazao se kao vrstan šuter sa 2,6 trojki po meču uz 46,7 odsto uspešnosti sa distance.

IZBOR UREDNIKA

Angažovana su četiri kvalitetna pojačanja. Iz Real Madrida je stigao talentovani Boris Tišma, iz sarajevskih Sparsa najbolji igrač ABA 2 lige Kenan Kamenjaš, dok su parafe na saradnju sa klubom stavila i dva strana košarkaša. Američki plejmejker Kajl Vinales, koji bi mogao da bude jedno od prijatnijih iznenađenja regionalnog šampionata, kao i kanadski internacionalac Džastin Edvards. Potonji je već pet godina u evropskoj košarci, nastupa na bekovskim pozicijama i stigao je iz rumunskog Kluža.

Čini se da bi SC Derbi (zvanično ime kluba iz Podgorice od ovog leta) mogao da bude trn u oku mnogima. Trener Žakelj raspolaže kvalitetnim sastavom, napravljen je dobar spoj mladosti i iskustva i nema sumnje da će Podgoričani skupo prodati kožu protiv svih rivala na debiju u Jadranskoj ligi.

-----------------------

DOŠLI: Boris Tišma (Real Madrid), Kenan Kamenjaš (Spars), Džastin Edvards (Kluž), Kajl Vinales (Lijetkabelis), Andre Žakelj (trener).

OTIŠLI: Igor Drobnjak (Budućnost VOLI), Marko Tejić, Tajler Hadžedorn, Emir Hadibegović, Feđa Pajović, Filip Barović, Luka Žugić, Brajon Alen (Hapoel Elijat).

-----------------------

ABA LIGA - 1. KOLO

Petak

18.00: (1,45) Mornar (15,0) Cibona (3,05)

20.00: (1,85) Crvena zvezda (hendikep -19,5) Split (1,85)

Subota

17.00: (1,17) Igokea (20,0) Borac (5,50)

21.00: (1,17) Cedevita Olimpija (20,0) Krka (5,50)

Nedelja

12.00: (1,25) Mega (17,0) Studentski centar (4,40)

19.00: (1,07) Budućnost (25,0) FMP (8,50)

Ponedeljak

18.00: (6,00) Zadar (20,0) Partizan (1,15)

*** Kvote su podložne promenama





Priredili: Nikola STOJKOVIĆ, Strahinja KLISARIĆ, Nikola MILORADOVIĆ, Emir FULURIJA