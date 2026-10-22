To je taj krilni centar: Robert Franks potpisao za Partizan Mozzart Bet!

Franks među crno-bele stiže pravo iz kineskog Nanjinga. Reč je o igraču sa bogatim internacionalnim biografijom: protekle tri sezone gradio je karijeru u Japanu braneći boje Nagoje i Ibarakija, dok je u Australiji ostavio trag nastupajući za Brizbejn i Adelejd. Pored toga, na evropskom tlu oprobao se u dresu izraelskog sastaa Hapoel Gilboa Galil.

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Novo pojačanje donosi i iskustvo iz SAD. Pored toga što je upisao minute u NBA ligi kao član Orlando Medžika, sa njihovim razvojnim timom (Lejklend) podigao je i šampionski trofej G-lige 2021. godine.

Trener Penjaroja je još pre početka sezone najavio u intervjuu za Mozzart Sport da mu je potreban igrač baš ovog profila na poziciji krilnog centra i sad ga je napokon dobio.

Franks je doveden s namerom da zakrpi rupu nastalu povredom Dereka Vilisa, na poziciji koja je ionako bila tanka.

Postoji mogucnost da uskoro Partizan dovede jos jednog igrača.