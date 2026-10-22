(AFP)
(AFP)
Novinar B. Brezovac

To je taj krilni centar: Robert Franks potpisao za Partizan Mozzart Bet!

Vreme čitanja: 2min | čet. 22.10.26. | 11:07

Do kraja sedmice stiže u Beograd

Dva pojačanja u dva dana. Jednom se navijači crno-belih baš i nisu obradovali, jer smatraju da su popunjeni na spoljnim pozicijama, pa teško da je Antonio Rivs izazvao veliko uzbuđenje, ali zato... Crno-beli su dogovorili saradnju sa dugo čekanim krilnim centrom i to je vest od velikog značaja za ekipu Đoana Penjaroje.

Kako saznanje Mozzart Sport, novi član beogradskog kluba je 29-godišnji Amerikanac Robert Franks, koji je već potpisao za Parni valjak, a do kraja sedmice će doputovati u Beograd i staviti se na raspolaganje katalonskog stručnjaku.

Izabrane vesti

Franks među crno-bele stiže pravo iz kineskog Nanjinga. Reč je o igraču sa bogatim internacionalnim biografijom: protekle tri sezone gradio je karijeru u Japanu braneći boje Nagoje i Ibarakija, dok je u Australiji ostavio trag nastupajući za Brizbejn i Adelejd. Pored toga, na evropskom tlu oprobao se u dresu izraelskog sastaa Hapoel Gilboa Galil.

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan

Novo pojačanje donosi i iskustvo iz SAD. Pored toga što je upisao minute u NBA ligi kao član Orlando Medžika, sa njihovim razvojnim timom (Lejklend) podigao je i šampionski trofej G-lige 2021. godine.

Trener Penjaroja je još pre početka sezone najavio u intervjuu za Mozzart Sport da mu je potreban igrač baš ovog profila na poziciji krilnog centra i sad ga je napokon dobio.

Franks je doveden s namerom da zakrpi rupu nastalu povredom Dereka Vilisa, na poziciji koja je ionako bila tanka.

Postoji mogucnost da uskoro Partizan dovede jos jednog igrača.

tagovi

EvroligaKK PartizanPartizan Mozzart BetRobert Franks
Dodajte Mozzart Sport u vaš Google izbor

Obaveštavaj me

KK Partizan Mozzart Bet

Sledeća vest