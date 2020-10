Bilo je klimavo tokom priprema, ali izgleda da je Andrea Trinkijeri uspeo koliko-toliko da naštima Bajern koji pokazuje dobru igru na startu Evrolige. Bavarci su gostovali Albi u nemačkom derbiju i slavili su ubedljivu usred glavnog grada te zemlje rezultatom 90:72.

Sigurno je Trinkijeri ovom pobedom dobio veliki plus kod navijača Bajerna.

Alba je igrala samo u prvoj četvrtini kada je imala prednost od 27:21 i delovalo je da sve ide po planu za tim iz Berlina, ali se onda dogodila druga četvrtina u kojoj je Bajern dao čak 31 poen, a primio je samo devet. Alba nije videla obruč, kako se to kaže, pa je posle svega Bajern imao prednost od 52:36 posle 20 minuta igre.

Bajern je dobro odigrao i u prvom kolu kada je poražen od Olimpije iz Milana posle produžetka, a Bavarci su ovako samo nastavili sa dobrim igrama pod stručnom palicom Andree Trinkijerija i dobili su slatku utakmicu protiv najvećeg rivala iz Nemačke.

Odlično je Bajern raspoređivao poene, pa su tako u jednom momentu Rejnolds, Lučić i Vajler Bab imali po 10 datih peona, učestvovali su svi poenterski i na to Alba nije imala pravi i spreman odgovor.

Mora se istaći vrlo racionalna igra Bajerna koji se nije trošio previše lopti, a posebno sa pozicije za tri poena gde je Bajern veći deo lopti i koje je šutnuo - pogodio.

Posle napravljene razlike Bajern je do kraja morao samo da održi sve to i to mu je i uspevalo. Moraće Trinkijeri da bude zadovoljan kako je njegov tim odigrao na ovoj utakmici, posebno posle prve četvrtine.

Odličan meč odigrao je srpski reprezentativac Vladimir Lučić sa 14 poena (3/4 za tri), a imao je i šest skokova i jednu asistenciju i ukradenu loptu. Pored njega raspoloženi su bili i Vajler Bab sa 15, Boldvin sa 14 i Rejnolds sa 12. Kod Albe su najbolji bili Markus Erikson sa 15 i Džejson Grejndžer sa 10 poena.

EVROLIGA – 2. KOLO

Četvrtak

CSKA - Makabi 76:72

/Džejms 25 - Vilbekin 20/

Efes - Fenerbahče 71:80

/Simon 24 - De Kolo 20/

Real Madrid - Valensija 77:93

/Tavares 15 - Dubljević 24/

Petak

Zenit - Barselone 74:70

/Pojtres 16 – Mirotić 14/

Crvena zvezda - Baskonija 90:73

/Lojd 30 - Gijedraitis 26/

Alba - Bajern 72:90

/Erikson 15 - Bab 15/

Panatinaikos Olimpijakos 71:78

/Foster 15 - Printezis 17/

20.45: (1,17) Armani (20,00) Asvel (5,50)

*** Kvote su podložne promenama