Kada se u Crnoj Gori odlučuje o šampionskom peharu, mesta u velikom finalu su rezervisana za podgoričku Budućnost i Mornar. Pretplatili su se na međusobne okršaje na poslednjoj stepenici do trona, a oba tima su rutinski izvadili kartu za finale.

Sastav Mihaila Pavićevića je dva puta tesno savladao Studentski centar, ali načina na koji su Barani stigli do finala niko se neće sećati. Piše se samo to ko je prošao i ko će se boriti za pehar, a to je tim iz Topolice. Mornar je u drugom meču polufinalne serije slavio 81:74, a najveće zasluge za okončanje serije u dva meča idu Nemanji Vranješu.

Sjajni šuter je spakovao je 22 poena Studentskom centru, bio je ubedljivo najefikasniji akter meča. Milko Bjelica doprineo je trijumfu sa 15, a Nemanja Gordić sa 13 poena. Kod domaćina je listu strelaca predvodio Drobnjak sa identičnim poenterskim učinkom kao Vranješ u suparničkom taboru, Marko Tejić dodao je 15, Nikola Pavlićević 13, a Filip Barović 10 poena.

Kod Budućnosti drame nije bilo, Podgoričani su pregazili Lovćen i zakazali očekivano finale – 99:72. Tim Dejana Milojevića dočekala je skoro puna hala na Cetinju, ali to nije omelo Zorana Nikolića, Nikolu Ivanovića i saigrače da ostvare ubedljivu pobedu.

Finalista Jadranske lige povlačio je konce, a ekipa Lovćena se držala do trećeg kvartala. Pukao je tada domaćin po svim šavovima, slomila je Budućnost otpor rivala, a u pobedi Plavih istakao se Zoran Nikolić sa 22 poena. Fedor Žugić ubacio je 17, Nikola Ivanović 12 poena, a Džastin Kobs jedan manje. U redovima Lovćena listu strelaca predvodio je Miloš Popović, koji je dao 21 poen, a takođe je imao i devet uhvaćenih lopti ispod obručeva.