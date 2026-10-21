Ubedljivi porazi abaligaša u Evrokupu

Najefikasniji je bio Tomas Kenedi sa 16 poena, Džoel Skot je dodao 15, Devante Džons 14, a iskusni Kinan Evans je imao 12 poena i tri asistencije. Na drugoj strani istakao se Malkolm Hil sa 14 poena, koliko su imali i bivši igrači Crvene zvezde Uroš Plavšić i Džavonte Smart, dok je 11 sakupio Džejlin Mekreri.

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan

Le Man je naneo Cedeviti još jedan poraz - 84:66 i slovenački tim je sada na skoru 0-4 u Evrokupu i utisak je da zaista ne izgleda dobro...

Lukas Duefal je dao 16 poena, Bastijen Grashof 14, 13 je imao Džejms Džordan, a po deset su dali Melvin Ažinsa i Karlos Stjuart. U redovima Cedevite istakao se Metju Hurt sa 12 poena, Džordan Gejni je dao 11, dok su dvocifreni sa 10 bili još Noak Kirkvud i David Škara.