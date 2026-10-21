Ubedljivi porazi abaligaša u Evrokupu
Vreme čitanja: 2min | sre. 21.10.26. | 22:00
Kluž izgubio od Londona, Cedevita od Le Mana
Iako je lepo što imamo dosta abaligaša u Evrokupu, zasad niko ne blista preterano. A, u sredu su timovi iz regionalnog takmičenja upisali dva poraza.
Kluž je izgubio od London Lajonsa na svom terenu - 72:89. Rumunski tim nije ni bio konkurentan na ovom meču osim u prvoj četvrtini. Nakon toga je tim iz Velike Britanije dominirao i došao do ubedljive pobede.
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Najefikasniji je bio Tomas Kenedi sa 16 poena, Džoel Skot je dodao 15, Devante Džons 14, a iskusni Kinan Evans je imao 12 poena i tri asistencije. Na drugoj strani istakao se Malkolm Hil sa 14 poena, koliko su imali i bivši igrači Crvene zvezde Uroš Plavšić i Džavonte Smart, dok je 11 sakupio Džejlin Mekreri.
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Le Man je naneo Cedeviti još jedan poraz - 84:66 i slovenački tim je sada na skoru 0-4 u Evrokupu i utisak je da zaista ne izgleda dobro...
Lukas Duefal je dao 16 poena, Bastijen Grashof 14, 13 je imao Džejms Džordan, a po deset su dali Melvin Ažinsa i Karlos Stjuart. U redovima Cedevite istakao se Metju Hurt sa 12 poena, Džordan Gejni je dao 11, dok su dvocifreni sa 10 bili još Noak Kirkvud i David Škara.