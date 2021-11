Uniksov pljusak sa rekordnih 15 trojki potopio nemoćnu Zvezdu

Kada su Rihard Lomaš i društvo samo 24 sata ranije pocepali mrežice u dvorani Aleksandar Nikolić, nije bilo jednostavno zamisliti da bi posle Letonije nešto slično mogao da napravi Uniks kao gost Crvene zvezde. Ali, desilo se i to. Letonija je Beograd napustila poražena i sa 16/34 van linije 6,75 metara, Uniks je ubedljivo nadigrao crveno-bele i postavio novi klupski rekord po broju preciznih hitaca sa distance - 15! Iz 29 pokušaja za gotovo 52 odsto uspešnosti. Na kraju Crvena zvezda - Uniks 78:98 (16:26, 23:21, 18:29, 21:22).

Tako su se karte otvorile igračima Velimira Perasovića. Od uvodnih taktova susreta sve je išlo kao po loju za ekipu iz Kazanja koju su do novog brejka i šeste pobede u proteklih sedam kola predvodili Mario Hezonja, Ajzea Kenan i Dmitri Uzinski. Zajedno su spakovali 12 trojki u Zvezdin koš! Hezonja četiri - poslednji put u Evroligi toliko je pogodaka imao baš protiv Zvezde u Beogradu prošle sezone kao igrač Panatinaikosa -, Kenan je imao gotovo savršenih 5/6, dok je Uzinski briljirao iz senke i postavio novi lični rekord karijere sa 11 poena (dosadašnji bio šest).

Uz odbranu koja je intenzitetom i kvalitetom večeras bila daleko iznad Zvezdine, drugačiji ishod nije ni bio realan. Crvena zvezda je ostala bez pravih rešenja u napadu pod pritiskom Uniksove granitne odbrane, dok je bedem ispred koša pukao već na startu i kasnije su počele da se stvaraju nove pukotine koje niko nije mogao da pokrpi...

Uniks je večeras postavio novi klupski rekord po broju trojki, samo devet dana pošto je prethodni postavljen u onom trijumfu nad milanskom Olimpijom od 26 razlike... Zvezdi su poslednji put bar 90 poena ubacili baš Manekeni pre osam meseci, takođe u Beogadu...

U redovima Crvene zvezde najefikasniji bio je Ostin Holins sa 15 poena. Nikola Kalinić ostao je na 10 iz prvog poluvremena, Ognjen Dobrić je ubacio 11, a Nejt Volters 13 poena. Kod Uniksa po 17 poena Hezonje i Kenana, poen više Džona Brauna.

Kalinić i Hezonja u duelu (©Star Sport)

Na početku utakmice gotovo preslikana situacija iz susreta Srbije i Letonije od četvrtka uveče. Koševi kao da su bili “namešteni“ za goste iz bivše SSSR, pa su posle Letonije i košarkaši Uniksa ušli sa ozbiljnim šuterskim ritmom. Juče su Letonci u prvoj četvrtini protiv Srbije pogodili uvodnih deset šuteva, da bi period završili sa 11/12, dok je Uniks pucao 4/4 sa distance i posle brzih osam poena za manje od minut i po Dejan Radonjić je morao da zatraži tajm-aut! Hezonja je igrao sa posebnom motivacijom, kao da je želeo da stane na žulj punim tribinama i navuče fokus na sebe posle dva precizna hica. Uz Hezonju, na kome su se u odbrani smenjivali Kalinić i Dobrić, ubrzo se raspucao i Uzinski iz drugog plana. Džon i Lorenzo Braun su na startu uspostavili jak ritam u odbrani koji je pomrsio konce domaćinu, a i Kenan je nešto kasnije imao svoj mali “dijalog“ sa gledaocima.

Shvatila je i klupa Crvene zvezde da nešto mora da se promeni kako susret već u uvodnim minutima ne bi izmakao kontroli. Radonjić je počeo brzo da rotira igrače, tako da su do prvog odmora svi izuzev Cirbesa bili u igri. Zvezdi je jako nedostajao jedan pogodak sa distance i on je stigao tek na početku drugog perioda nakon karakterističnog pogotka Lazića iz ugla. Dotad se Zvezda dosta mučila u napadu, toliko da je u završna četiri minuta, tačnije posle lepog proigravanja Kalinića za Markovića, ekipa ostala bez pogotka iz igre sve do zakucavanja Holinsa pred sam zvuk sirene. Tada se i ekipa razbudila, što je odmah podiglo energiju i kod navijača. Osetila se u vazduhu posebna želja da za pobedom, ali je Uniks olako stigao do 13 poena razlike (26:13) što je bio ozbiljan zalog za nastavak susreta. I to se ubrzo potvrdilo na terenu.

Mario Hezonja (©Star Sport)

Zapretili su gosti i na startu drugog kvartala serijom 5:0 posle trojke Spisua i polaganja Brentlija, pa je na semaforu ubrzo stajalo velikih 33:18, ali je krvna slika tima počela da se menja sa pomenutom trojkom Lazića. Kao da je upravo ta lopta sipala neophodno gorivo u Zvezdin rezervoar jer je ekipa dodala gas i proigrala u obe faze. Punih pet minuta Uniks nije mogao do koša, a posle nove trojke Lazića odgovornost su preuzeli Kuzmić i Kalinić što je gotovo potpuno istopilo minus (32:35). No, goste je sa mrtve tačke pomerio Hezonja svojim trećim dalekometnim hicem, posle kojeg je imao šta da kaže navijačima, a sudija Lamonika mu je na taj gest odgovorio tehničkom. Baš tada Zvezda je propustila veliku šansu da preuzme vođstvo i zagospodari parketom. Kao da je i umor sustigao crveno-bele posle potere u ozbiljnom tempu, pa su Hezonja, Uzinski i Braun doveli Uniks do komotnih 47:39 na poluvremenu.

Hrvatski reprezentativac je kod gostiju imao 12, Brentli koga ništa od početka sezone nije išlo imao je već devet, a Uzinski osam poena. Kalinić je bio dvocifreni u beogradskom sastavu sa 10 poena, ali uz tri lične greške, koliko je imao i Marković. Lazić je dodao šest, a Mitrović poen manje. Gosti su na poluvreme otišli sa ozbiljnih 50 odsto za tri (7/14), dok je Zvezda ostala na 2/6, uz pet neiskorišćenih penala (7/12).

Umesto defanzivne reakcije na kojoj je insistirao trener Radonjić, Zvezda je doživela pravi sunovrat u trećoj deonici. Uniks je sa još četiri trojke napadački razbio protivnikovu koncepciju, do te mere da su crveno-beli na svojoj polovini bili bez pravog rešenja, a ni sa loptom u rukama dugo nisu mogli da naprave ništa... Nije tajna da Crvena zvezda nije ekipa od ozbiljnog ofanzivnog talenta, ali je verovatno postojala iskra nade da bi posle najboljeg izdanja protiv Studentskog Centra u Podgorici varnica mogla da se prenese na večerašnji meč. Umesto toga, Hezonja i Uzinski nastavili su da cepaju mreže i demorališu šampiona Jadranske lige, Lorenzo je razigravao, a Džon koristio situacije oko reketa da uveća razliku, da bi dve Kenanove trojke dovele Uniks na distancu od 21 poena (76:55).

Ništa se značajnije nije promenilo do kraja, pa je Uniks odneo komotnu, ubedljivu pobedu. I pored ovakvog ishoda, navijači su Radonjićeve igrače ispratili sa velikim aplauzom i porukom: "Biće bolje".

Za Crvenu zvezdu ovo je osmi poraz u sezoni, a sledeću priliku da poravi utisak imaće narednog petka u Sankt Peterburgu protiv Zenita. U Jadranskoj ligi igraće tek 6. decembra protiv Cibone kod kuće.

CRVENA ZVEZDA - UNIKS 78:98

/16:26, 23:21, 18:29, 21:22/

Dvorana: Aleksandar Nikolić (Beograd)

Sudije: Luiđi Lamonika, Leandro Lezkano, Mario Majkić

Crvena zvezda: Volters 13, Davidovac 9, Mitrović 5, Lazić 8, Kalinić 10, Dobrić 11, Holins 15 (5sk), Simonović, Ivanović 3, Marković 2, Kuzmić 2 (9sk), Cirbes

Uniks: Spisu 8 (5as), Dž. Braun 18 (5sk), Kenan 17, L. Braun 9, Brentli 9, Tima, Hezonja 17 (5sk), Klimenko, Uzinski 11, Džekiri 4, Mejo 5

EVROLIGA - 12. kolo

Četvrtak

CSKA - Bajern 77:74

/Klajburn 17 - Hilijard 28/

Fenerbahče - Anadolu Efes 84:89

/Šajok 18 - Larkin 25/

Alba - Makabi 91:86

/Erikson 19 - Vilbekin 22/

Baskonija - Real Madrid 60:88

/Inok 14 - Kozer 13/

Panatinaikos - Zenit 70:64

/Nedović 18 - Lojd 15/

Petak

Crvena zvezda - Uniks Kazanj 78:98

/Holins 15 - Hezonja 17/

Monako - Asvel (u toku)

Olimpija Milano - Olimpijakos (u toku)

21.00: (1,07) Barselona (25,0) Žalgiris (8,50)

*** Kvote su podložne promenama