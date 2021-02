Sezona NBA lige se "razgorela", a u javnosti su već krenule priče oko toga ko će biti kandidat za MVP nagradu koja je u protekle dve sezone pripala Janisu Adetokunbu. S obzirom da se u NBA ligi značajno polaže na individualne učinke igrača, to je sve više slučaj, sama MVP nagrada postaje sve važnija.

A, prema proceni Vašington posta, Nikola Jokić trenutno prednjači u to trci!

Naravno, pominjao se Jokić i prethodnih sedmica kao kandidat za MVP nagradu, ali čini se da je prvi put sada isplivao na pol-poziciju. Posebno posle one monstruozne partije protiv Jute kada je izjednačio rekord karijere (47 poena) u novoj pobedi Denvera.

Niko kao Jokić

Posle dva imenovanja za igrača sedmice na Zapadu, Jokić je probio barijeru i ušao ravnopravno u borbu sa najvećim igračima. To dokazuje i tekst Vašingtom posta i novinara Bena Golivera.

On se pozabavio igračima koji su na pol-poziciji za individualne nagrade na kraju sezone. A na listi za MVP nagradu istakao je nikoga drugog do Jokića. Kaže da će se sigurno narednih meseci voditi žestoka rasprava oko ovog pitanja, ali je Jokić zaslužio trenutno vodeće mesto po sledećim kriterijumima: raznolikost, uloga, uticaj, individualna statistika i timski uspeh.

Sam opis Jokićevih igara pokazuje kako se na njega sada gleda. Ipak je podigao lestvicu na još viši nivo. Evo kako ga renomirani Vašington post vidi:

"Majstor. To je najbolja reč koja opisuje Jokića koji je stavio znak uzvika na svoj senzacionalni start sezone utakmicom u kojoj je dao 47 poena protiv Jute i tako joj je prekinuo niz od 11 pobeda. Jokić igra toliko centralnu ulogu za Nagetse - i to radi na tako visokom nivou - tako da se često čini da su na terenu dvojica Jokića u isto vreme. Jednog momenta on prenosi loptu u napad i inicira akciju. U sledećem, ide na post i povlači sa sobom trojicu ili četvorticu defanzivaca što ostavlja njegove saigrače otvorene na šutu", piše Vašington post.





Sama statistika pokazuje koliko je Jokić dominantan igrač. Do sada je poobarao silne rekorde, a tripl-dablovi mu dođu kao od šale, vadi iz zadnjeg džepa kada god mu padne na pamet.

"Jokić beleži 26,8 poena, ima 11,8 skokova i 8,6 asistencija po utakmici. Takve proseke nije imao i mogao bi da preskoči i rekord Vilta Čemberlejna po asistencijama po utakmici, kada se gledaju centri. I dok deluje drugačije jer je tako krupan i nekonvencijalno građen, Jokić orkestrira, eksploatiše "mis mečeve" i čita odbranu tako efektivno poput Lebrona Džejmsa ili Krisa Pola dok je bio na vrhuncu", ističe Vašington post.

Prosečno je tokom minule sedmice postizao postizao 30,8 poena, uz 10.8 skokova i 62 odsto šuta iz igre.

I naravno da ga to dovodi u srž priče o MVP kandidatima.

"Njegova najveća slabost u jurnjavi za titulu MVP-ja NBA lige je to što se on ne zamara sa tim stvarima vezanim za individualni učinak, iako su on i Džoel Embid na putu da dobiju prve glasove za 1. mesto još od Dvajta Hauarda 2011. godine, kada se gledaju centri.

Pored njih dvojice, Lebron Džejms, Kevin Durant, Kavaj Lenard, Pol Džord i Janis Adetokunbo trebalo bi da budu među kandidatima", završava Vašington post.

Jokić ove sezone šutira 57,4% procenta iz igre, od toga 38,4% za tri i 83,6% sa linije za slobodna bacanja. I nikad ih više nije izvodio - 5,8 po utakmici.

Već je uspeo da ostvari i rekord u asistencijama (18 protiv Hjustona), pa rekord u ukradenim loptama (sedam protiv Minesote). Stigao je i do rekordna 22 skoka prtiv Finiksa, ima već pet tripl-dablova, a izjednačio je i rekord u datim poenima - 47 protiv Jute. Mogao je da napadne i 50.

Na dobrom je putu da sepojavi na trećem uzastopnom Ol star vikendu. To je od naših igrača samo uspelo Peđi Stojakoviću.

Na lokalnim medijima posvećenim Denveru za Jokića se kaže da ima šansu da postane "najprepoznatljiviji i najuspešniji Srbin, ako ne i Evropljanin, svih vremena u NBA".