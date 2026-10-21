Vembanjama od 7,7 odsto uspešnosti: Ovo nije sport u kome uživam
Vreme čitanja: 2min | sre. 21.10.26. | 10:08
Francuski centar pričao o svojoj lošoj partiji na startu NBA sezone
Sezona 2026/27. nije mogla gore da počne za prvu zvezdu San Antonio Sparsa. Viktor Vembanjama doživeo je jedno od najslabijih šuterskih večeri u svojoj karijeri, potonuvši u porazu svog tima od Oklahoma Siti Tandera rezultatom 116:104.
Iako je na papiru zabeležio dabl-dabl učinak sa 12 poena, 13 skokova, tri asistencije i čak šest blokada, francuski as je iz igre šutirao katastrofalnih 1/13 (0/4 za tri) tokom 34 minuta na parketu. Tanderi su mu u potpunosti zatvorili prilaze košu zahvaljujući moćnoj liniji u reketu koju čine Čet Holmgren, Ajzea Hartenštajn i novajlija Adej Mara. Ujedno, sa skromnih 7,7 odsto preciznosti, Vembanjama je postavio i negativan rekord lige za najgori šuterski nastup na otvaranju sezone za nekog igrača koji je prethodne godine bio izabran u najbolju petorku NBA lige.
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„Moram da se vratim igranju košarke koju volim. Ovo što sam odigrao, to nije sport u kom uživam. Nemam nijedan razlog da oklevam, niti razlog da ne budem ono što jesam. Za mene je stvar jednostavna — dobar sam na terenu samo kada se zabavljam. Promašio sam mnogo šuteva koje obično pogađam, a posle toga se nisam vraćao tim pozicijama. Bio sam neodlučan, previše sam razmišljao. Ono što zaista moram da uradim jeste da se opustim. Ne treba da radim više, već da razmišljam manje.”
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Ovo izdanje dolazi u potpunom kontrastu sa njegovom spektakularnom sezonom 2025/26. u kojoj je prosečno beležio 25,0 poena, 11,5 skokova i 3,1 blokadu uz 51,2 odsto šuta iz igre, zauzevši treće mesto u izboru za najkorisnijeg igrača (MVP) lige.
Ipak, šef stručnog štaba Mamuza Mič Džonson odbio je da krivicu svali na svog najboljeg igrača.
„Mislim da smo svi podjednako podbacili. Znam da će se njegov procenat šuta izdvojiti u statistikama, ali ne — smatram da smo svi zajedno učestvovali u ovom porazu”, poručio je Džonson.