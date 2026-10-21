Vembanjama od 7,7 odsto uspešnosti: Ovo nije sport u kome uživam

Sezona 2026/27. nije mogla gore da počne za prvu zvezdu San Antonio Sparsa. Viktor Vembanjama doživeo je jedno od najslabijih šuterskih večeri u svojoj karijeri, potonuvši u porazu svog tima od Oklahoma Siti Tandera rezultatom 116:104.

Iako je na papiru zabeležio dabl-dabl učinak sa 12 poena, 13 skokova, tri asistencije i čak šest blokada, francuski as je iz igre šutirao katastrofalnih 1/13 (0/4 za tri) tokom 34 minuta na parketu. Tanderi su mu u potpunosti zatvorili prilaze košu zahvaljujući moćnoj liniji u reketu koju čine Čet Holmgren, Ajzea Hartenštajn i novajlija Adej Mara. Ujedno, sa skromnih 7,7 odsto preciznosti, Vembanjama je postavio i negativan rekord lige za najgori šuterski nastup na otvaranju sezone za nekog igrača koji je prethodne godine bio izabran u najbolju petorku NBA lige.