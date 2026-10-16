Virtus kao Zvezda!

Fenomenalan je Virtus. Kapa dole Aleksu Mumbruu , selektoru Nemačke i jednom sjajnom treneru koji je napravio vrhunski posao u Bolonji. Igra Virtus vrhunsku košarku jer ređaju pobede, četiri zaredom i evo ih na 4-2 posle šest kola. A pisali su im da će biti najgori, da će izgubiti sve, da nemaju pojma, da su samo dno kace... Evo ih sada blizu vrha i igraju fantastično. Uživanje je gledati italijanskog velikana kako pobeđuje rivale sve, pogotovo što su autsajderi. Još je slađe, naslađivati se trijumfima Virtusa baš zbog toga. Nemojte pogrešno da shvatite ovo zasipanje komplimentima, ali to je tako kada narod voli autsajdere. A Virtus je autsajder.

Dobro, ne treba previše skakati u bazen jer su pobedili Baskoniju, mada ljudi imaju četiri pobede zaredom i u najboljoj su formi kao i Crvena zvezda, što niko na svetu nije očekivao. Od kada je Markus Kar dao onu trojku uz zvuk sirene protiv Olimpijakosa, padali su Maksima Roma, Bajern, Venecija, Pariz i Baskonija, malo li je za trijumfalni niz?! Ljudi kidaju košarku i to je prosto tako.

Nije bilo lako protiv tima iz Baskije, morali su da ih lome u poslednja tri minuta dođu do pobede, ali su uspeli. Jači su, bolji su, kvalitetniji su i uspeli su preko njihovih majstora lopte napred i sjajne odbrane da "polome" Baskoniju i popnu se skroz gore. Bolji su od od ovih loših ekipa i to je što je.

Naravno, Markus Kar je bio najbolji sa 20 poena i tri asistencije, dok je Dijara upisao 16, a Vendel Mur 12 poena.

Kod Baskonije su se istakli Loson sa 13, Stjuart sa 12 i Sedekerskis sa 11 poena i deset skokova. Bo je imao osam poena i osam asistencija.

EVROLIGA, 6. kolo

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Četvrtak

Fenerbahče - Partizan Mozzart Bet 74:65

/Šilds 17 - Tompson 13/

Olimpija Milano - Dubai 97:101

/Metjuz 21 - Bejkon 29/

Valensija - Makabi 88:91

/Bruks 14 - Klark 17/

Real Madrid - Asvel 111:92

/Feliz 26 - Vašington 17/

Petak

Bešiktaš - Bajern Minhen 95:87

/Novel 21 - Lučić 17/

Žalgiris - Anadolu Efes 70:85

/Edvards 16 – Strazel 19/

Crvena zvezda - Pariz 90:81

/Moneke 23 - Etijen 24/

Panatinaikos - Hapoel Tel Aviv 81:91

/Fransisko 22 - Ledej 17/

Virtus Bolonja - Baskonija 86:78

/Kar 20 - Loson 13/

Barselona - Olimpijakos 100:105pp

/Martin 17 - Vezenkov 25/