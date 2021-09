Vlade Jovanović: ABA liga će biti izuzetno jaka, nama je takmičenje sa samim sobom

Boje Mega Basketa će na početku sezone u ABA ligi braniti sledećih 14 igrača: Luka Cerovina (kapiten), Nikola Jović, Malkolm Kazalon, Karlo Matković, Boriša Simanić, Dejšon Smit, Aleksander Balcerovski, Matej Rudan, Nikola Đurišić, Nikola Kočović, Mladen Vujić, Samson Ružencev, Mihailo Mušikić i Luka Bogavac.

U stručnom štabu Mege će pored trenera Vladimira Jovanovića, još biti i pomoćni treneri Vule Avdalović, Đorđe Ilić i Dejan Pejić, kondicioni trener Marko Sekulić, fizioterapeut Miloš Savić, doktor Uroš Stanković dok će posle odlaska u igračku penziju, na mestu tim menadžera ekipe biti Milenko Tepić.

Pre nego što je pogledao u budućnost i ono što predstoji, strateg Mege Vladimir Jovanović osvrnuo se još jednom na prethodnu sezonu.

"Prethodnom sezonom moramo da budemo veoma zadovoljni. Bavili smo se na najbolji mogući način onim što Mega svake godine radi bez premca, a to je afirmacija mladih igrača. Takođe, imali smo i veoma zapažen takmičarski rezultat. Filip Petrušev je bio u prvom planu, kasnije je dobio sasvim zaslužen poziv u nacionalni tim i svoju šansu u reprezentaciji je iskoristio na pravi način. Ali, bilo je tu još igrača, poput Marka Simonovića koji je izašao na “kasni” draft zatim i dobio ugovor sa Čikagom, ali i mnogi drugi momci koji su dobili neke nove uloge u timu i to su znali da iskoriste".

Jovanović je posebno podvukao da je posebna želja promocija mladih igrača.

"Ideja je bila da imaju, ne pritisak rezultata, već jednostavno obavezu da doprinesu rezultatu tima u kojem stasavaju. Na našu veliku sreću to se i dogodilo, pa smo na svim frontovima bili jako konkurentni. Pojedine povrede su nas udaljile od plej-ofa ABA lige, a u oba domaća takmičenja igrali smo finale sa Crvenom zvezdom. Sezona, odnosno takmičenje je za nas već krenulo, ne suštinski, ali u figurativnom smislu. Prvi dan kada smo se okupili došli smo do zaključka na kom smo nivou i po mom mišljenju dužni smo da budemo bolji svaki dan u odnosu na prethodni. Moji igrači moraju da shvate da je na neki način ovo takmičenje sa samim sobom, i da moramo da izvlačimo iz sebe maksimum. Dosta treniramo i to je preduslov da bismo uopšte izašli na utakmicu, a kakvi ćemo biti u toku sezone zavisi od toga koliko ćemo biti bolji od onog nivoa na kom smo bili na početku priprema".

IZBOR UREDNIKA

Od devet odigranih prijateljskih utakmica, pobeda nad Crvenom zvezdom u poslednjem prijateljskom duelu ipak ima određenu težinu za Megu.

"Taj meč smo odigrali veoma kvalitetno. Međutim, moram da napomenem da je Zvezda imala dosta problema unutar svog sastava i dosta povređenih igrača. Ali, opet Zvezda je za nas ozbiljan konkurent. Mi smo odigrali solidnu partiju, ali ne bih uzimao da je rezultat jako bitan, već da je bilo bitno da pokažemo napredak u odnosu na početak priprema“.

Pred strategom Mege, koji u ekipi praktično ima tinejdžere, je veliki izazov, s obzifom na visok kvalitet regionalnog takmičenja u predstojećoj sezoni.

“ABA liga će biti izuzetno jaka. I, mi možemo da budemo najbolja verzija sebe u nekom trenutku, ali da nam to ipak ne bude dovoljno da dobijemo utakmicu. Hoću da kažem da moramo da se trudimo da budemo najbolji što možemo, da rastemo i radimo i iz toga da vidimo koji je naš krajnji domet”, zaključio je Jovanović.