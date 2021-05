Vladimir Lučić nije neko ko traži pažnju i da svetla pozornice budu direktno usmerena ka njemu. Na terenu je kao pitbul, van sportskih dešavanja miran, porodičan čovek. Sve što radi uglavnom se dešava daleko od očiju javnosti i kada je zavesa spuštena. Zato njegove izjave nećete čitati svakodnevno, iako je maksimalno u fokusu novinara. Sve što Vladimir Lučić ima da kaže isključivo je vezano za ona dva sata košarkaškog programa, gde je uglavnom najbolji igrač tima, neretko i utakmice.

U nedelju uveče srebrni srpski reprezentativac iz Istanbula ponovo je ukrao šou i vodio Bajern do pobede u finalu nacionalnog kupa protiv berlinske Albe. Odmah po završetku utakmice direktno iz ruku trenera Andree Trinkijerija dobio je MVP priznanje za najkorisnijeg igrača turnira. Nedugo zatim podigao je trofej zajedno s povređenim kapitenom Nihadom Đedovićem. Samo dan kasnije momak koji je rastao u naselju Braće Jerković proglašen je zvanično najboljim krilom Evrope. I to je svojevrsna potvrda da igra najbolju košarku života.

Koliki je zaista borac Vladimir Lučić podsetio je po ko zna koji put kada je polufinale protiv Ulma završio šepajući ka tunelu i svlačionici, a meč završio sa 24 poena. Sa devet ključnih poena doprineo je u ključnim trenucima susreta čime je odveo Bajern do pobede, a ko je pratio utakmicu mogao je da vidi i stvari koje statistika ne prepoznaje. Jednostavno, Lučić je svoju igru doveo do tog nivoa da mu nije potrebna lopta u rukama kako bi bio daleko ispred ostalih. Njegovo defanzivno zalaganje, sposobnost da čuva više i snažnije, odnosno niže i brže napadače od sebe daje mu jedinstvenu dimenziju, a njegova energija i bespoštedno trošenje za svaki posed dovela je do toga da ima beskrajno poštovanje čak i najvećih sportskih protivnika.

O njegovim igrama, ulozi i svemu što 31-godišnji srpski reprezenativac donosi Bajernu govorio je u superlativu Andrea Trinkijeri nedugo posle osvojenog kupa.

“Lučić radi ono što Lučić najbolje zna. On je naš predsednik. Najiskusniji igrač tima koji može da igra svaku vrstu košarke“, izjavio je Trinkijeri i nastavio:

“Mi Lučića pratimo u svemu što radi. Zbog toga je ovde. Ali Bajern ne bi napravio sve što jeste bez učinka kompletnog tima“.

Dokgakošarkaška Evropa kuje u zvezde, Lučić sebe vidi kao isključivo timskog igrača koji nikada sebe ne bi istakao u prvi plan.

“Moj cilj je da radim samo ono što je potrebno za pobedu tima, bez obzira na cenu“, izjavio je Lučić pošto je podigao dva pehara iste večeri.

Generalni menadžer minhenskog kluba Marko Pešić vidi Lučića kao “lepak“ ovog tima. S obzirom da igra svoju petu sezonu u Bajernu, ne postoji bolja formulacija da opiše ono što iskusno krilo donosi Bajernu. Zbog toga Andrea Trinkijeri dodatno ceni njegove kvalitete.

“On je duša ovog tima. Jedan od najboljih igrača koje sam trenirao u karijeri. Lučić je naš lider, on je Bajernov Če Gevara“, poručio je italijanski stručnjak.

Misao da je Lučić Bajernov Če Gevara najbolje se poklapa sa revolucijom koju je klub doživeo ove godine. Posle verovatno najslabije evropske sezone, Bajern se izdigao iznad svih očekivanja i umalo do četvrtfinala stigao uz prednost domaćeg terena. Bajern je bio nadomak prvog učešća na Fajnal foru, a daleko od toga da je bio samo tvrd orah najvećim klubovima Evrope. Minhenski sastav je igrao takmičarsku, timsku košarku, bez preteranog respekta prema ostalima i s mnogo žara. Ako je neko bio sinonim za upornost ove sezone onda je to upravo Bajern zbog svih pobede koje su se dogodile posle velikog rezultatskog preokreta – poput onog u Istanbulu protiv Fenerbahčea posle minusa od 22 poena – što je zapravo prava refleksija igračkog karaktera Vladimira Lučića.

Na kraju je došlo priznanje za idealnu petorku cele Evrolige. S 13,6 poena, 4,8 skokova i prosečnim indeksom korisnosti 17,8 – osmi u celom takmičenju –, te dva priznanja za igrača kola, Lučić je zasluženo u centru pažnje, iako bi on sigurno više voleo da je Bajern otišao još bar korak dalje u Evropi, po cenu njegovih lošijih igara.

Jednostavno, takav je sklop koji ga vuče napred, koji ga je uostalom držao na površini posle svih povreda, vremena provedenog u oporavku, lutanju sa projektima dok nije pronašao sebe u mirnom gradu, stabilnom klubu sa velikim ambicijama. Sada su s razlogom sve oči usmerene ka njemu dok se čeka rasplet u završnici Bundeslige. Od Luče zavisi...

