Reči Dejana Radonjića izgovorene u segmentu "zdravstveni bilten" niko od navijača Crvene zvezde nije želeo da čuje. Ako su se na povredu Marka Jagodić Kuridže nekako navikli s obzirom da je preko mesec dana van stroja, porukom da daje "male šanse" za učešće Korija Voldena u prvoj utakmici finala Jadranske lige (TV Arenasport, 18.30) trofejni stručnjak pogodio je pravo u živac.

Crvena zvezda sa Korijem Voldenom i Crvena zvezda zvezda bez Korija Voldena nisu isti pojam. Ne samo zbog svega što kvalitetom bek sa Floride donosi ovom timu u kontinuitetu cele sezone, već i zato što je ovo finale samo po sebi specifično i kao takvo zahteva maksimalnu pripremljenost svih aktera, dok Budućnost vreba brejk u jednom od dva sigurna duela u Beogradu što otvara put ka tituli u Podgorici, baš kao što je to bio slučaj 2018. godine.

Nedelja, 18.30: (1,70) Crvena zvezda (14,5) Budućnost (2,30)

Radonjić je ostavio mali prostor da Volden zaigra večeras, ali je i sam svestan težine i prirode povrede koju pouzdani bek vuče, zbog čega je konstatovao da je teško da će se nešto značajnije promeniti u danu, odnosno sada već satima uoči početka finala. Prema zvaničnom objašnjenju Kori Volden je doživeo povredu leđa u danima pred start polufinalne serije protiv Igokee, zbog čega gotovo da nije ni trenirao sa ekipom. To je učinio pred majstoricu u Beogradu, ali je onda u drugom poluvremenu osetio da ga je opet "preseklo", zbog čega je napustio parket posle nepunog minuta otkako je zamenio Lengstona Hola u poslednjoj četvrtini i više se nije vraćao u igru. Još tada su Radonjićeve prognoze bile pesimistične, iste su samo ponovljene u subotnjoj konferenciji za novinare.

Da li rizikovati sa novom injekcijom protiv bolova? Da li bi "blokada" imala ikakav uticaj na Voldena? Da li ići u boj bez jednog od dvojice najboljih stranaca u timu i pustiti ga da se koliko-toliko oporavi i spremi za drugi meč u utorak? Može li Volden uopšte da igra ovo finale? Sve su to pitanja na koja odgovor možda znaju samo stručni štab, lekarski tim i Kori Volden, a u slučaju da on ne bude spreman za prvu utakmicu, šta onda?

Aleksa Uskoković i Dejan Radonjić (©Star Sport)

Voldenov izostanak neminovno vraća pomalo zaboravljenog Aleksu Uskokovića u igru. Zaboravljenog jer je u tri utakmice polufinala s Igokeom odigrao ukupno nešto više od tri minuta. Samo je u prvoj bio blizu dva puna minuta na parketu. U majstorici nije sklopio ni celih 60 sekundi. Ako vratimo film još malo unazad, na gostovanju u Zadru nije igrao, dok je kod Cedevite Olimpije u Ljubljani dobio 26 sekundi. U beogradskim sudarima protiv Cedevite i Igokee u ligaškom delu bio je na klupi. Najduže je igrao protiv Krke u Novom Mestu pre bezmalo mesec dana kada je za nepunih 14 minuta imao 11 poena (4/5 iz igre, 3/3 za tri), tri skoka i po jednu asistenciju i ukradenu loptu.

Struka čuva za sebe razloge zbog kojih mu je smanjena minutaža posle solidnih izdanja u završnici Kupa Radivoja Koraća, ali ako Volden ne bude igrao Uskokoviću neminovno sledi bar deo minuta američkog beka. Ne i uloga, jer mladi reprezentativac Srbije nema dovoljno iskustva za tako nešto. Bez obzira na njegove role iz drugog plana u Novom Sadu kada je svojim pogocima i nekim hrabrim rešenjima držao rezultatski Crvenu zvezdu protiv Partizana i Mege, ovo je utakmica za "velike", a momak koji će u avgustu napuniti 21 godinu to tek treba da postane. Možda su baš utakmice protiv Budućnosti njegova šansa da se probije, možda će za njega to biti previše, ali Dejan Radonjić ne bi trebalo da izbegava Aleksu Uskokovića. Uostalom, on će možda biti jedino preostalo rešenje uz Lengstona Hola u kreaciji igre, iako se stručni štab tokom prethodnih utakmica i sedmica uglavnom "krpila" na druge načine.

Potencijalno odsustvo Korija Voldena staviće i dodatni pritisak na Lengstona Hola. Čovek koji je doveden kao sekundarni kreator, a celu sezonu praktično je primarni organizator igre uprkos svim kombinacijama vremenom je izgubio ono malo samopouzdanja s početka sezone i već neko vreme izgleda kao neko ko nije spreman za košarku ovog kvaliteta i utakmice koje rešavaju najveća pitanja. Manjak vere u sebe vidi se u obe faze igre, gde Hol prvenstveno nema čvrstinu potrebnu da iznese visoke defanzivne zahteve Dejana Radonjića, dok u napadu sebe uglavnom ograničava na najviše tri šuta, što mu je tokom polufinala donelo u proseku četiri poena. Malo je to u poređenju s onim što na individualnom nivou donose Nikola Ivanović, Džastin Kobs, Amadeo Dela Vale, pa Suad Šehović, Petar Popović... Crvena zvezda ima Džordana Lojda i Ognjena Dobrića, pa čak i da roviti Volden bude na parketu, realno je očekivati da neko drugi pogura u određenim segmentima.

Lengston Hol (©Star Sport)

Hol se posle oporavka od virusa korona teško snalazi i ne uspeva u kontinuitetu da isprati visok ritam košarke. Poslednju dvocifrenu partiju imao je pre više od tri meseca, tačnije baš pre nego što se razboleo kada je Megi ubacio 14 poena. Pet ili više asistencija zabeležio je u Novom Mestu pred kraj prve faze. Nije on u Crvenoj zvezdi da bi uzeo veliki broj šuteva i tako doprinosio ekipi, ali ako Volden ne bude spreman imao bi obavezu više, prvenstveno kako se Lojd i Dobrić ne bi preopteretili. Problem više je što su Holov posao u organizaciji dosta pokrivali Lojd i Volden što je verovatno uticalo na kvalitet i njihovih igara. Zato Hol, bez obzira na zdravstveni status Voldena, ima pred sobom obavezu da pronađe svoju zonu komfora i bude produktivan za tim kako bi Crvena zvezda imala veće šanse da, baš kako to Dejan Radonjić reče, iskontroliše i umanji napadački repertoar Budućnosti.

Čak ni njegov uspon forme ne bi Crvenoj zvezdi dao trajno rešenje za rupu koja bi ostala ako Volden bude večeras u civilu. Treći je strelac ekipe posle Lojda i Dobrića, prva linija odbrane gde je neretko kao pitbul, ali i neko ko svojim energetskim kapacitetima često daje dodatni zamajac Crvenoj zvezdi kada padnu glave. To se teško nadoknadi čak i su svi ostali u punoj snazi.

Značaj Korija Voldena za ovu i ovakvu Crvenu zvezdu je nemerljiv, ali ako je suđeno da se u finalnu borbu krene bez njega, stručni štab nema drugu opciju nego da pronađe adekvatna rešenja, a pre svega da se izvuku minijature pojedinaca.