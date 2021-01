Kako je dobro opet videti na parketu razigranog, raspoloženog Stefa Karija. Imao je mnogo problema sa povredama prethodnih godina, ali izgleda da je sjajni bek opet onaj stari, dobri uništitelj odbrana.

Maestralni as Golden Stejta ubacio je čak 62 poena Portlandu. Voriorsi su pobedili sa 137:122, a jedan od najboljih košarkaša u prethodnoj deceniji ubacio je skoro polovinu poena svog tima. Kari je na parketu proveo 36 i po minuta. Iz igre je šutirao 18/31, a imao je i pet skoova i četiri asistencije. Za tri poena je pokušao čak 16 puta i bio osam puta uspešan. Slobodna bacanja je šutirao skoro bez greške. Bio je precizan 18 od 19 pokušaja. Kari je imao šou u prvih 12 minuta igre, kada je postigao neverovatnih 21 poena, dok je ostatak tima ubacio 15.

Podsetimo, zbog teške povrede i ovu sezonu će da propusti Klej Tompson, dugogodišnji partner iz šampionskih dana Golden Stejta. Karija je koliko-toiko pratio Endrju Vigins sa 21 poenom. Kod tima iz Oregona Dejmijan Lilard je ubacio 32, Mekalum 28, Turčin Kanter 24 poen.

Ne može Dalas bez Luke Dončića, srca i duše tima. Čikago je pobedio na svom terenu Maverikse sa 116:108 i naneo im četvrti poraz u novom šampionatu najjače košarkaške lige na svetu. Tri četvtine viđena je izjednačena utakmica gde su se oba tima smenjivala u vođstvo, ali su Bulsi na startu poslednjih 12 minuta odlepili i rešili pitanje pobednika. Bila je to tek treća pobeda za tim iz Ilinoisa.

Srpski centar Boban Marjanović proveo je na parketu samo sedam minuta i devet sekundi, a za to vreme je imao odličan učinak od šest poena i isto toliko skokva. Domaćina je do trijumfa vodio fenomenalni Zek Levin. On je meč završio sa čak 39 poena. Pratili su ga Kobi Vajt sa 23 i Porter sa 12 poena.

U odsustvu mladog Slovenca najbolji kod Dalasa bio je Džejlen Branson sa 31 poenom, dok su Kleber i Džoš Ričardson postigli po 16 poena.

Los Anđeles Klipersi su pobedilu Sanse u Finiksu sa 112:107, a blistao je Pol Džodž sa 39 poena. Drugi superstar u redovima tima iz grada anđela Kavaj Lenard ubacio je skromnih 15 poena. Buker sa 25 i Ejton sa 24 su bili najbolji kod tima iz Arizone, a odličan je bio i hvatski krilni centar Dario Šarić sa 15 poena. U poslednjoj četvrtini umalo da dođe do tuče najboljih igrača oba tima, Pola Džordža i Dejvina Bukera. Posle jačeg faula nad najboljim igračem tima, bek Sansa je nešto prigovorio Džordžu koji se iznervirao, krenuo ka njemu, ali su ostali košarkaši bili pribrani i sprečili teži incident.

NBA

Nedelja

Detroit - Boston 120:122

/Grant 22 - Braun 31, Tejtum 24/

Ponedeljak

Bruklin - Vašington 122:123

/Irving 30, Durent 28 - Bil 27, Vestbruk 24/

Memfis - L.A. Lejkers 94:108

/Anderson 18 - Džejms 22/

Minesota - Denver 109:124

/Bizli 25 - Mari 36, Jokić 19/

San Antonio - Juta 109:130

/Džonson 22 - Bogdanović 28, Mičel 22/

Čikago - Dalas 118:108

/Levin 39 - Branson 31/

Finiks - L.A. Klipers 107:112

/Buker 25, Ejtion 24 - Džordž 39, Lenard 15/

Golden Stejt - Portland 137:122

/Kari 62 - Lilard 32, Mekalum 28/