Nema mnogo razloga Dejan Radonjić da bude zadovoljan gostovanjem u Istanbulu. Možda samo reakcijom njegovih igrača u poslednjoj četvrtini kada se sprečio rezultatski debakl, ali tada su Efesovi košarkaši uveliko prebacili režim rada u treću brzinu i krstarili ka sigurnoj pobedi.

Poraz kao poraz je samo stavka koja se piše. Crvena zvezda u ovakvim okolnostima razmišlja isključivo o Jadranskoj ligi i kako da odbrani titulu osvojenu 2019. godine. Evroliga je samo obaveza više, mada se po onom meču u Madridu prošlog ponedeljka videlo da Zvezda nema nameru da bude statista do kraja ligaškog dela i kad god se bude ukazala prilika za pobedu - napašće se. Efes u Sinan Erdem Domu nije bio realna meta, pre je to Asvel u Beogradu za dva dana. Podsetimo, Crvena zvezda treba da misli na konačni plasman na tabeli zbog sistema nagrađivanja koji je od ove sezone uvela Evroliga - 14. mesto 150.000, 13. mesto 200.000, 12. mesto 250.000 evra... - pa je svaka recka bitna kako bi se bar delimično smanjilo opterećenje na kasu u ovim izazovnim vremenima.

Međutim, teško da će Crvena zvezda moći da ostane konkurentna u preostalih dvanaest utakmica ako bude nastavila sa negativnim trendom koji sve više para oči. Naime, ekipa Dejana Radonjića poslednja tri kola Evrolige počinje u "hendikepu". Iliti s ozbiljnim rezultatskim minusom praktično od početka i isti kasnije teško može da se nadoknadi jer su na drugoj strani najmoćniji klubovi Starog kontinenta. To se dogodilo u susretima protiv Efesa, Barselone i Valensije iliti u prethodna tri kola - Real Madrid je bila nadoknada odloženog susreta -, pa plus još na gostovanju Zenitu, pa Blaugrani u prvom delu sezone i Fenerbahčeu na otvaranju sezone.

Crvena zvezda je protiv Efesa već posle uvodnih deset minuta imala čak 16 poena minusa, a rezultat je glasio 29:13. Domaćin je uspeo da pogodi čak pet šuteva za tri poena, a Krunoslav Simon predvodio je svoju ekipu sa 10 poena. Zvezda u toj prvoj četvrtini nije uspela da izvuče faul od protivnika što je tema za sebe, a kada je počelo loše, nastavilo se još gore. Efes je odigrao i drugu četvrtinu u turbo modu, za istu ubacio 27 poena, pa je rezultat glasio 56:35. Čak je Zvezda i otvorila taj nastavak serijom 8:0 i na trenutak je sve izgledalo bolje, ali kada su se Šejn Larkin i Vasilije Micić razgoropadili, sve je otišlo dođavola. Zajedno su ubacili 28 od Efesovih 56 poena, a ceo tim je za poluvreme ubacio deset trojki.

Protiv Efesa koji igra najbolje poluvreme sezone ne bi mogao na kraj da izađe niko, a ne Crvena zvezda koja još traži sebe... Barselona je prošlog petka Zvezdu razbila već u uvodnih deset minuta granitnom odbranom. Košarkaši Crvene zvezde bili su u takvoj situaciji da nisu pogodili nijedan šut za dva poena, a do reketa nisu mogli da stignu ma kakav napad da su odigrali... Tako je Barselona već posle prve četvrtine imala deset poena više (21:11), što ekipi nakrcanoj najvećim zvezdama evropske košarke uglavnom garantuje pobedu na kraju. Zvezda je, dakle, morala da troši dodatne zalihe energije samo da bi sustigla ozbiljan minus što je i učinila u kvalitetnoj drugoj četvrtini. Uloge su se promenile, Zvezda je odigrala mnogo kvalitetnije u oba smera, pa je Barsa na poluvremenu imala zaostatak od samo četiri poena. A onda je došla kobna treća četvrtina gde su promašaji iz otvorenih šuteva i veća smirenost gostiju doneli rasplet kakav je kasnije i viđen.

Valensija je u Fonteti potpuno razotkrila Zvezdine mane u centarskoj liniji, Nikola Kalinić je dirigovao igrom Slepih miševa, a lopte su reket prolazile kao kroz vetar kroz pustinju. Tako je Valensija u prvoj četvrtini otišla na +12 (27:15), Luj Labejri, Derik Vilijams i on su ubacili 19 poena u tom intervalu, a Zvezda je opet bila primorana da juri “hendikep“ zaostatak kako bi bila konkurentna. I bila je u drugoj i trećoj deonici kada je rezultat bio otvoren, a razlika jednocifrena, da bi se novi pad dogodio u završnih deset minuta.

Zenit je priča za sebe. Uz ono gostovanje Igokei u Laktašima, Zvezda je najslabiju partiju sezone odigrala u Sankt Peterburgu. Igrači Ćavija Paskvala su već do polovine prve četvrtine imali rezultat 14:4 u džepu, uz respektabilnih 4/4 za tri. Tada je igrom komandovalo nesuđeno pojačanje Crvene zvezde Kevin Pangos. Igrao je košarku na gornjoj granici mogućnosti, pogađao sve i šetao se kroz reket kao na treningu, pa je u prvoj deonici imao 15 poena, a rezultat je glasio 30:12. Zvezda je i tada dobro odigrala drugu četvrtinu, što je takođe negde postao Zvezdin trend u takvim situacijama. Ali, uzalud.

U Kataloniji prošlog novembra Barselona je vodila sa 19:6 i to je najlošija četvrtina Crvene zvezde ne samo ove sezone, već i poslednjih godina. Do poluvremena je razlika kontantno rasla, da bi se do kraja susreta ipak smanjila na prihvatljivih 11 poena (76:65). Sve je počelo s onim gostovanjem Feneru na otvaranju sezone. Tada je Zvezda još i izgledala dobro posle deset minuta, ali je onda tresnula o parket i na kraju rutinski počišćena.

Nešto slično onom iz Sankt Peterburga Zvezda je doživela u Laktašima, na drugom debiju Dejana Radonjića. Igokea Dragana Bajića išla je na po 25 poena u obe četvrtine prvog dela, a rezultat je na poluvremenu glasio 50:28! Na kraju su crveno-beli u poslednjoj četvrtini nekako izbegli potpuni debakl, pošto je razlika išla i na 31 poen.

S takvim odnosom prema igri Crvena zvezda nije ni mogla da bude konkurent za četvrtfinale Evrolige. Ovo što se u poslednje vreme dešava posledica je velikog opterećenja utakmicama i umora s kojim Dejan Radonjić pokušava da izađe na kraj. U postojećoj situaciji Zvezda je maksimalno orijentisana ka Jadranskoj ligi što se videlo u onoj pobedi nad Mornarom kada je napad funkcionisao kao sat.

Zvezdina parola u preostala dva i po meseca ligaškog dela Evrolige i Jadranske lige mogao bi lako da bude: "Da premostimo nekako do plej-ofa, a posle šta bude".

