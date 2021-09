Posle trijumfa na startu priprema protiv ekipe Zlatibora, crno-beli su pretrpeli poraz od Cibone u polufinalu turnira u Hrvatskoj. Uzdigli su se posle lošeg izdanja i prosto pregazili ekipu Cedevita Olimpije, te su se domogli i trećeg mesta - 100:83.

Štucao je Partizan na početku, imao problema u organizaciji napada, ali kada je pronašao rešenje za odbranu rivala i stigao do prve prednosti, nije se osvrtao. Kako je meč odmicao tako su napadi ekipe Željka Obradovića bili sve tečniji, dok je odbrana držala prilično visok nivo tokom svih 40 minuta. Primetan je ozbiljan napredak u odnosu na susret sa Cibonom, koji je očigledno poslužio Obradoviću da otkrije određene nedostatke i u kratkom roku ih ukloni. Podsetimo, crno-belima je i danas nedostajalo najveće letošnje pojačanje - sjajni strelac Kevin Panter - što samo dodatno daje na težini ubedljivom napadačkom izdanju.

Sjajnu partiju pružio je novajlija iz Golden Stejta Alen Smailagić, koji je susret okončao sa 22 poena (indeks 25). Bio je nerešiva enigma za odbranu rivala, pogađao iz svih pozicija, pa i sa distance. Istakao je pred početak priprema da je puno radio tokom leta na šutu sa spoljnjih pozicija - već se vide rezultati. Uroš Trifunović ga je ispratio sa 15 poena (3/5 za tri), po 12 su dodali Rade Zagorac (4/7 za tri) i Dalas Mur. Šut nije služio Zeka Ledeja, ali je i dalje bio više nego koristan. Flertovao je sa dabl-dablom i susret okončao sa po devet poena i skokova.

Crno-beli su kontrolisali skok (32:26), imali daleko bolju kontrolu lopte, te su izvlačili maksimum iz svojih napada, a sjajnom odbranom terali rivala na greške (20 izgubljenih lopti Cedevita Olimpije, dvostruko manje Partizana). Dominirali su u unutrašnjoj igri na oba kraja parketa, pa su tako meč završili sa impresivnih 70,4 odsto uspešnosti u šutu za dva poena (19/27).

PARTIZAN - CEDEVITA OLIMPIJA 100:83

(22:16, 25:17, 26:24, 27:26)

Partizan: Kuruc 8, Ledej 9, Zagorac 12, Avramović 9, Koprivica 2, Dangubić 6, Smailagić 22, Jovanović, Mur 12, Glas 3, Trifunović 15, Madar 2

Cedevita Olimpija: Pulen 3, Edžam 13, Kin 18, Murić, Ogasti 14, Blažič 11, Hodžić, Ščika 13, Dimec, Radovanović, Karmajkl 4, Rupnik 7

Slabo su košarkaši Partizana ušli u meč. Obradović je izveo prilično visoku petorku sa Balšom Koprivicom i Zekom Ledejom na centarskim pozicijama, dok su spoljnu liniju činili Dalas Mur, Rade Zagorac i Rodions Kuruc. Bilo je problema u organizaciji napada, ali je zato odbrana odrađivala odličan posao. Cedevita je imala prednost u uvodnim minutima, ali je onda Mur povukao ekipu. Priključio mu se i Nemanja Dangubić sa klupe i crno-belis u počeli da stvaraju sve osetniju prednost. Nastavili su sa dobrom igrom pred svojim košem, ali su vremenom igrali sve bolje i organizovanije u napadu.

Na teren je potom ušao i Smailagić i odmah dao veliku dozu energije crno-belima. Vezao je par poena i pokazao odbrani rivala da će sa njim imati velikih problema, a Partizan je ubrzo došao i do dvocifrene prednosti (21:11). Melvin Edžam se sa druge strane probudio, namestio ruku i sa dve trojke vratio Ljubljančane u igru.

Nastavila je ekipa Jurice Golemca da smanjuje zaostatk početkom druge deonice, ali je usledio jak odgovor crno-belih. Prve poene upisao je i Koprivica, nadovezao se Uroš Trifunović, dok je Aleksa Avramović odlično dirigovao napadima. Sa druge strane Cedevita Olimpija nije uspevala da pronađe rešenje za sjajnu Partizanovu odbranu, posebno u reketu, te je prednost crno-belih iz minuta u minut rasla, da bi dostigla i 16 poena. Smailagić je već na poluvremenu imao dvocifren učinak (11 poena), pratio ga je Trifunović sa dva manje. Sa druge strane perfektni Edžam (3/3 za tri) je ubacio devet poena.

Cedevita se podigla u nastavku, napravila seriju 8:0 i stigla do pet poena minusa sredinom treće deonice. A onda je Partizan podigao broj obrtaja i prosto pregazio rivala. Krenuli su da ulaze i šutevi sa spoljnih pozicija, raspucao se i Zagorac, a novim poenima Smailagića crno-beli vraćaju dvocifrenu prednost. Od tog trenutka je prednost Obradovićeve ekipe samo nastavila da raste, sve je bilo jasno već po ulasku u poslednjih 10 minuta. Nisu puštali nogu sa papučice za gas crno-beli, sve do poslednjih par minuta, kada su priliku dobili i mladi Gregor Glas i Đorđije Jovanović, ali ni to nije pomoglo rivalu da osetnije smanji veliki zaostatak.

Crno-beli se vraćaju za Beograd, a naredni meč ih očekuje 7. septembra u Kragujevcu protiv Radničkog.