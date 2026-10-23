ZVANIČNO: Džabari Parker napustio Partizan Mozzart Bet!

Prošle sezone igrao je na pozajmici u španskom Huventudu, međutim zbog velikih primanja nije hteo tim iz Badalone da ga ostavi u svojim redovima, što je bio problem i za ostale klubove u Evropi, čak i one koji igraju u Evroligi. Krilni košarkaš je tako bio ni na nebu ni na zemlji – bio je član Partizan Mozzart Beta, ali ga niko nije hteo ni na pozajmici, niti da otkupi njegov ugovor. Uspeo je beogradski klub da se izvuče iz ovog ugovora i neugodne pozicije, pa je sada Džabari Parker slobodan igrač.

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Pisali smo nedavno da su sve strane - rukovodstvo kluba i agenti košarkaša - ulagali sve napore kako bi se pronašlo pravo rešenje, do kog nije došlo sve do sada. Pričalo se o povratku u Huventud, da možda pronađe angažman u Kini, što je sve propalo, pa je postajala briga da bi mogao do kraja ugovora da ostane u Beogradu, kako bi trenirao i primao platu koja mu sleduje po ugovoru. Na kraju do toga nije došlo jer je i taj problem rešen.

Podsećamo na situaciju po njegovom dolasku, kada je potpisao garantovan dvogodišnji ugovor vredan 5.000.000 dolara bruto bez ikakvih izlaznih klauzula, zbog čega sve i nije moglo da se reši, a od njega Partizan Mozzart Bet nije dobio apsolutno ništa. Nije našao zajednički jezik sa Željkom Obradovićem, Đoan Penjaroja nije ni hteo da pokuša sa njim, pa je ostavljen po strani.

Pamtiće se na kraju kao veliki promašaj, iako je došao kao jedno od najvećih pojačanja u istoriji nekadašnjeg šampiona Evrope.

Mandat je završio sa 15 odigranih utakmica u Evroligi i prosekom od 7,7 poena i 2,5 skokova za 19 minuta na parketu. U ABA ligi odigrao je devet mečeva i za 17 minuta imao je 9,1 poen i 2,4 skoka u proseku.