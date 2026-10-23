ZVANIČNO: Džabari Parker napustio Partizan Mozzart Bet!
Vreme čitanja: 3min | pet. 23.10.26. | 23:16
Američki košarkaš više nije član beogradskog kluba
Konačno je kraj – Džabari Parker napustio je Partizan Mozzart Bet! Crno-beli su se oglasili zvaničnim saopštenjem i potvrdili da je došlo do prekida saradnje sa američkim košarkašem.
"Nakon što mu je istekao angažman u Huventudu, Parker se vratio u Beograd, ali nije bio deo crno-belog tima. Danas su igrač i Klub pronašli rešenje i na obostrano zadovoljstvo postigli sporazum o okončanju saradnje. KK Partizan želi Džabariju Parkeru mnogo sreće u budućnosti", saopštio je klub.
Došlo je do dogovora između crno-belih i nekadašnjeg drugog pika NBA drafta, koji je sve vreme bio u Beogradu i trenirao, kako bi održavao formu. Usput je svakog meseca uredno primao i 250.000 dolara koji su mu sledovali po ugovoru, što je bio jedan od glavnih razloga zbog čega su crno-belih hteli da se reše njegovog ugovora. Nije igrao, nije bio odavno ni u kakvim planovima i sada je rešen jedan veliki problem za Partizan Mozzart Bet.
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Prošle sezone igrao je na pozajmici u španskom Huventudu, međutim zbog velikih primanja nije hteo tim iz Badalone da ga ostavi u svojim redovima, što je bio problem i za ostale klubove u Evropi, čak i one koji igraju u Evroligi. Krilni košarkaš je tako bio ni na nebu ni na zemlji – bio je član Partizan Mozzart Beta, ali ga niko nije hteo ni na pozajmici, niti da otkupi njegov ugovor. Uspeo je beogradski klub da se izvuče iz ovog ugovora i neugodne pozicije, pa je sada Džabari Parker slobodan igrač.
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Pisali smo nedavno da su sve strane - rukovodstvo kluba i agenti košarkaša - ulagali sve napore kako bi se pronašlo pravo rešenje, do kog nije došlo sve do sada. Pričalo se o povratku u Huventud, da možda pronađe angažman u Kini, što je sve propalo, pa je postajala briga da bi mogao do kraja ugovora da ostane u Beogradu, kako bi trenirao i primao platu koja mu sleduje po ugovoru. Na kraju do toga nije došlo jer je i taj problem rešen.
Podsećamo na situaciju po njegovom dolasku, kada je potpisao garantovan dvogodišnji ugovor vredan 5.000.000 dolara bruto bez ikakvih izlaznih klauzula, zbog čega sve i nije moglo da se reši, a od njega Partizan Mozzart Bet nije dobio apsolutno ništa. Nije našao zajednički jezik sa Željkom Obradovićem, Đoan Penjaroja nije ni hteo da pokuša sa njim, pa je ostavljen po strani.
Pamtiće se na kraju kao veliki promašaj, iako je došao kao jedno od najvećih pojačanja u istoriji nekadašnjeg šampiona Evrope.
Mandat je završio sa 15 odigranih utakmica u Evroligi i prosekom od 7,7 poena i 2,5 skokova za 19 minuta na parketu. U ABA ligi odigrao je devet mečeva i za 17 minuta imao je 9,1 poen i 2,4 skoka u proseku.