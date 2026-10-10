Partizan i dalje u kandžama Džabarija Parkera

U ovom trenutku deluje potpuno nerealno očekivati da bilo koji klub u Evropi preuzme kompletan iznos njegovih primanja. Ono što dodatno zabrinjava jeste činjenica da nema interesenata ni za opciju pokrivanja makar jednog dela ugovora, kao što je to bio slučaj prethodne sezone kada je nosio dres Huventuda kao pozajmljeni igrač.

Tokom letnje pauze sve strane su ulagale napore kako bi se pronašao izlaz iz ove pat-pozicije. Rukovodstvo Partizana i agenti Džabarija Parkera opipavali su puls na raznim stranama, razmatrao se potencijalni povratak u Badalonu, ali španski klub nema ni približno dovoljan budžet za igrača takvih finansijskih zahteva. Pokušano je i sa angažmanom na tržištu Kine, ali ni ta opcija na kraju nije realizovana. Kako stvari stojite, sve je izvesnije da će Parker ostati u Beogradu do kraja ugovora, gde će samo trenirati i uredno primati visoku platu.

Koliko je Amerikanac u potpunosti van svih taktičkih zamisli trenera Đoana Penjaroje, najbolje oslikava trenutna situacija u igračkom kadru. Partizan se već na samom startu sezone suočava sa ozbiljnim kadrovskim problemima i povredama, i to baš na krilnim pozicijama koje primarno pokriva Parker. Van stroja je Derek Vilis, ali ni takav deficit u rotaciji neće promeniti status nekadašnje NBA zvezde, za njega su vrata prvog tima na zvaničnim utakmicama definitivno zatvorena.