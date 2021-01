Drama, drama, drama i poraz! Šteta, jer je Crvena zvezda posle nadoknađenog minusa od 15 poena iz sredine druge četvrtine imala sve u svojim rukama, ali je onda u samoj završnici utakmice donosila samo pogrešne odluke i praktično nadigrala samu sebe. Jedno loše zagrađivanje, čemu je prethodio napad bez previše smisla omogućilo je ekipi iz Vilerbana da se revanšira za poraz iz prve faze - 81:78 (25:23, 20:15, 12:18, 24:22).

Kao i mnogo puta dosad cela utakmica stala je praktično u jedan posed! Na ivici žileta bila je utakmica u drugom poluvremenu i pogotovo završnih deset minuta, kada se vođstvo smenjivalo čak 14 puta! Noris Kol je odigrao simultanku u finišu i presudio Crvenoj zvezdi...

Imala je Zvezda odličnu šansu posle Dobrićeve treće trojke na utakmici i rezultata 72:68 da prelomi susret u svoju korist, ali to se nije desilo. Amin Nua je uzvratio istom merom već iz sledećeg napada, a kada je Noko ispustio naredni posed, zapalio se Noris Kol koji je značajno doprineo da rezultat bude ovakav kakav i jeste. Pogađao je nekadašnji plej Budućnosti iz one sezone kada je Zvezda vratila titulu nazad u svoje vitrine apsoltuno sve, bio je u svojoj zoni i nije dozvolio protivniku da se vrati, bez obzira što je Kori Volden na drugoj strani izmišljao poene.

Kol je ubacio osam od deset završnih Asvelovih poena, dok je Zvezda posle njegova dva uzastopna pogotka ostala bez konkretnog odgovora. Na tačno minut do kraja Dobrić nije pogodio za tri, ali se lopte dokopao Džordan Lojd. Izvukao je faul Dejvida Lajtija, ali je onda želeo sve sam da reši umesto da prepusti posed Voldenu i pogrešio. Iz te greške Kol je posle faula Dobrića i ofanzivnog skoka Vilijama Hauarda na slabo zagrađivanje Zvezde ubacio dva slobodna bacanja uz pet sekundi na semaforu. Loše je Zvezda organizovala ubacivanje lopte iz bočnog auta, loptu je nekako dobio Lojd koji je imao čak dva šuta za pobedu, jer mu se prvi promašaj vratio u ruke, ali nije bio precizan. Pokušao je Lojd na tom drugom šutu da izvuče faul za tri poena, ali sudije nisu htele ni da diskutuju o tome...

Imala je Zvezda sve u svojim rukama, ali nije uspela. Umor je došao po svoje, a već za tri dana sledi derbi ABA lige protiv Mege na istom mestu. Odličnu rolu imao je Volden sa 17 poena i po ko zna koji put ove sezone je bio vezivno tkivo ekipe i neko s nepresušnim izvorom energije i koncentracije kada se lomilo. Imao je 17 poena, baš koliko i Dobrić (5/11 iz igre, 3/6 za tri), te četiri skoka. Lendri Noko je odigrao najbolji meč u Zvezdinom dresu sa 12 poena i pet skokova, vrlo dobar bio je i Ognjen Kuzmić sa devet poena i sedam uhvaćenih lopti. Antoan Dio je posle spektakularnog prvog poluvremena ubacio samo još dva poena u nastavku i ostao na 14 poena. Noris Kol je apsoltuno bio lider Asvela u finišu, njegova 22 poena. Asvel je meč završio sa 10/20, od toga samo dve u drugom poluvremenu. Amin Nua je dodao 12 poena.

Kako se ranije i najavljivalo, Zvezda je meč igrala bez suspendovanog Džonija O'Brajanta, te Marka Simonovića koji se još oporavlja od bolesti.

Baš kako smo pisali posle Efesa i Istanbula Zvezda je i ovaj meč počela u hendikepu. Mada, s onako brutalnim šuterskim ritmom Asvela iz uvodnih 17 minuta teško da bi bilo ko mogao da se snađe, mada su i Zvezdini košarkaši znali dodatno da poguraju goste iz Vilerbana nešto sporijim rotacijama u odbrani. Dio je odigrao najbolje poluvreme karijere sa 12 poena uz 4/4 za tri poena i upravo su šuterske minijature njega i Strazela delovale kao otrovne strelice na Crvenu zvezdu, usporavajući njenu igru dok je razlika konstantno rasla iz minuta u minut.

Šta god da su igrači Ti Džej Parkera bacili ka košu – ulazilo je! Asvel je tako napravio seriju 17:4 kojom je otišao na ogromnih 40 ubačenih poena za tačno 15 minuta (40:29), da bi Dio svojim četvrtim dalekometnim hicem odveo svoj tim na maksimalnih 15 poena (45:30). Koliko je Asvel bio šuterski dominantan u tih uvodnih 16-17 minuta možda najbolje opisuje scena kada je Hauard uz zvuk sirene samo izbacio loptu iz očaja i pogodio…

Na semaforu je stajalo četiri minuta do poluvremena, ali je srećom po Zvezdu francuski tim počeo konačno da promašuje u finišu prvog dela. I Zvezda je podigla odbranu na viši nivo, a s agresivnijom postavkom došlo je i do nekih lakših poena. Finiš poluvremena obeležili su Volden i Dobrić. Volden dobrim utrčavanjem na asistenciju Lojda za koš uz faul Kaudija i dodatno slobodno bacanje, da bi onda Dobrić s pet uzastopnih poena, između ostalog i faulom na šutu za tri uz pogođene šuteve sa crte, pa je Zvezda serijom 8:0 uspela da spusti zaostatak na pristojnijih sedam poena (38:45). Asvel je prvi deo igre završio sa gotovo 75 odsto pogodaka za tri i procenat je oboren tek u ta završna tri minuta, dok je na polovini druge četvrtine gostujući tim imao neverovatnih 75 odsto pogodaka iz igre (15/20)!

Asvelov otpor počeo je da se lomi u trećoj četvrtini. Tačnije ponovo u tri minuta do isteka vremena pred poslednji mali odmor. Zvezda je imala pravi odnos prema igri, izuzetno važan bio je i Holov ulazak na parket čime je Zvezda dobila čoveka više za agresivnu odbranu i neko kod koga je lopta sigurna. Asvel se jeste držao na šest do osam poena uglavnom zahvaljujući lošijim napadačkim rešenjima crveno-belih, ali uprkos tome odbrana je bila zategnuta kao struna. Koliko je to zaista tačno pokazala je čista statistika - Asvel je za 16 minuta ubacio 45 poena, u narednih 14 do kraja poluvremena i cele treće četvrtine samo 14 poena!

I pored nekih loših odluka Zvezda je uspela da ostane dovoljno motivisana i fokusirana da se maksimalno približi i praktično od nule uđe u poslednju četvrtinu. Za to su se potrudili pre svih Davidovac, onda Hol sa penala i Kuzmić posle ofanzivnog skoka na svoj promašaj na 27 sekundi pre sirene. Zvezda je od 46:55 stigla serijom 10:2 do samo jednog poena minusa (56:57) i sve karte bile su potpuno otvorene!

Prvo vođstvo Zvezdi još od onih 23:20 pred kraj prve deonice doneo je Kuzmić s penala, ali to je samo bila najava rezultatske klackalice do kraja. Ali, onda se dogodio poraz...

EVROLIGA - 23. KOLO

Četvrtak

Himki - Fenerbahče 76:107

/Šved 29 - De Kolo 18/

Olimpijakos - Barselona 74:76

/Mekisik 18 - Mirotić 16/

Milano - Zenit 82:76

/Panter 14 - Pengos 12/

Petak

CSKA Moskva - Bajern Minhen 66:69

/Milutinov 16 - Boldvin 22/

Alba Berlin - Real Madrid 63:72

/Sikma 16 - Kozer 13

Panatinaikos - Valensija 91:72

/Nedović 16 - Prepelič 20, Marinković 11/

Crvena zvezda - Asvel 78:81

/Dobrić 17 - Kol 22/

Baskonija - Žalgiris (u toku)

Otkazano

Makabi Tel Aviv - Anadolu Efes