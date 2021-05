Još jedna pobeda do finala! Crvena zvezda je odbranila domaći teren i došla nadomak plasmana u još jedno, sedmo finale regionalnog takmičenja, gde će imati priliku da se bori za petu titulu šampiona Jadranske lige pošto je savladala Igokeu rezultatom 76:61 (20:20, 19:22, 17:13, 20:6).

Baš kao u onom ligaškom sudaru pre samo mesec dana, košarkaši dva tima priredili su nam većim delom izjednačen, napet i zanimljiv susret s mnogo uspona i padova na obe strane, samim tim i rezultatskih preokreta. I opet se u takvim okolnostima bolje snašla Crvena zvezda jer je odigrala briljantnu poslednju četvrtinu! Što bi se narodski reklo, udavila je Zvezda Igokeu kao zmija žabu - polako i strpljivo.

Odličan ritam u najvećem delu utakmice, karakterističan za plej-of dvoboj u kojem je ulog veliki i zbog toga nije nikakvo čudo što se pobednik rešavao tek na kraju. Posle izjednačena tri perioda i više nego ravnopravnog suprotstavljanja favorizovanom rivalu, Igokea je ipak morala da potpiše kapitulaciju. Loše su gosti ušli u tih završnih deset minuta i to ih je skupo koštalo. Zvezda je iskoristila element individualnog kvaliteta i iskustva, što je uz kvalitetnu timsku odbranu i odmerenija rešenja u fazi napada dovelo do na kraju rutinske pobede.

CRVENA ZVEZDA – IGOKEA 76:61

/20:20, 19:22, 17:13, 20:6/

Dvorana Aleksandar Nikolić, Beograd.

Sudije: Saša Pukl, Miloš Koljenšić, Mario Majkić.

CRVENA ZVEZDA: Hol 6, Volden 13, Lojd 21, Uskoković -, Davidovac 7, Lazić 10, Rit -, Radanov -, Dobrić 12, Simonović 2, Kuzmić 1, Noko 4.

IGOKEA: Vulić -, Klemons 6, Atić 15, Jovanović 9, Grej 6, Jošilo 8, Talić -, Ilić 4, Pot 6, Karmajkl 7, Fundić -, Kondić -.

Suviše lako su “prodavali“ timske faulove i u bonus su ušli već posle tri minuta, a nekoliko ishitrenih pokušaja u napadu, pre svih nekadašnjeg Zvezdinog centra Jovanovića dovela su ekipu Dejana Radonjića u mogućnost da napravi rezultatsku prednost koja bi poslužila da se lakše obezbedio trijumf. Iz grešaka počele su da se stežu ruke Igokeinim šuterima, što je ekipu ostavilo na samo šest poena u presudnim trenucima i jedan pogodak iz igre. Zvezdne “dizne“ otvorile su se posle Dobrićeve trojke za 59:55 na otvaranju poslednje deonice, a onda su ključeve utakmice u svoje ruke uzeli Lojd i Volden. Čak 16 od 20 poena Crvene zvezde u poslednjem kvartalu ubacio je američki tandem koji je na kraju prelomio susret i odveo prvoplasirani tim ligaškog dela do zaslužene pobede. Lojd je imao svojih minuta pada forme, ali je sa 12 poena u odlučujem delu, a pre svega hicem za tri poena uz faul Karmajkla za dodatno slobodno bacanje, praktično odredio pobednika. Zvezda je na četiri minuta pre isteka vremena stigla do prvog vođstva i to je bilo to. Pobeda.

Lojd je susret završio sa 21 poenom (7/13 iz igre, 2/5 za tri). Volden ga je ispratio sa 13 poena, četiri skoka i tri asistencije, a njih dvojica zajedno su iznudili čak 13 faulova protivnika! Poen manje ubacio je Ognjen Dobrić, a samo jedan skok nedostajao mu je za dabl-dabl.

Branko Lazić (©KK Crvena zvezda)

Jednu od ključnih uloga u ovom susretu imao je Branko Lazić. Kapiten Crvene zvezde hladnokrvno je rešavao šuteve u maksimalnom egalu treće četvrtine i sa tri uzastopne trojke održao je svoj tim u rezultatskom egalu, što je bio svojevrstan uvod u ono što je viđeno tokom poslednjeg dela, pa se na pet minuta do kraja više nije ni dovodio u pitanje trijumf crveno-belih. Zvezdina odbrana je dobrim rotacijama uspela da anulira učinak kvarteta Klemons - Karmajkl - Atić - Jovanović koji je znao da skače po živcima navijačima domaćeg sastava. Lazićevih deset poena na kraju, od toga devet u trećem periodu, uz alej-up asistenciju za Dobrića kojim je prelomljen rezultat.

Edin Atić upisao je 15 poena (3/6 za tri), uz četiri asistencije. Nikola Jovanović upisao je devet poena i pet skokova, Džeki Karmajkl je blistao u drugoj i trećoj deonici, ali je nestao kada je ekipi bio najviše potreban – sedam poena, pet završnih dodavanja i četiri uhvaćene lopte. Entoni Klemons je ostao na šest poena, uz četiri izgubljene lopte, te tri asistencije i dva skoka.

Bilo je očekivano tesno u većem delu meča, jer nijedan meč plej-ofa ne bi ni trebalo da bude lak, ali je Crvena zvezda napravila prvi, veliki korak ka finalu. Gosti iz Laktaša definitivno nisu naučili na greškama iz prethodnog duela jer deluje kao da su se ponovo uplašili da uzmu ono što bi im legitimno pripadalo da su dobili, s tim da nikako ne može da se konstatuje da Zvezda nije zaslužila trijumf. Naprotiv. Od dva kvalitetna, uglavnom ravnopravna takmaca smirenija, kvalitetnija i sigurnija na tankoj ivici žileta bila je Crvena zvezda. I to je nešto što u ovakvim mečevima pravi ogromnu razliku.

Igokea sada više nema šta da izgubi i u petak od 18.30 moraće da ide na sve ili ništa kako bi ostala živa u ovoj polufinalnoj seriji. To nam garantuje verovatno još jedan interesantan duel, verovatno uz mnogo više nervoze nego u Beogradu, što može da bude mač s dve oštrice za ekipu zvanično najboljeg trenera Jadranske lige – Dragana Bajića.

PLEJ-OF JADARNSKE LIGE

Prvi mečevi

Crvena zvezda - Igokea 76:61

/Lojd 21 - Atić 15/

