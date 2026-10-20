Zvezdin novajlija pusta želja Baskonije, velika plata bila nepremostiva prepreka

Čeka se ponedeljak i taj famozni NBA kat, odnosno dan kada će ekipe iz najjače lige na svetu saopštiti na koje igrače računaju, kao i to kojim će se momcima zahvaliti na dosadašnjem angažmanu.

Ima onih koji će pokušati kroz Dži ligu da se izbore za NBA angažman, međutim, jasno je da će u fokusu biti momci koji će se odlučiti da nastave karijeru u evropskim timovima ili preciznije rečeno u Evroligi. Pojedini igrači već su potpisali ugovore sa timovima iz elitnog evropskog takmičenja, pa je tako Loni Voker zadužio opremu Bešiktaša, a Kristijan Koloko stigao u Crvenu zvezdu. Sada, španski Encestando iznosi kroz prizmu tamošnjih evroligaša kome šta treba od pojačanja, a novajlija u crveno-belom dresu spomenut je u prilično zanimljivom kontekstu.