Zvezdin novajlija pusta želja Baskonije, velika plata bila nepremostiva prepreka
Vreme čitanja: 2min | uto. 20.10.26. | 19:13
Španski Encestando tvrdi da je Kristijan Koloko ozbiljno razmatran u Vitoriji
Čeka se ponedeljak i taj famozni NBA kat, odnosno dan kada će ekipe iz najjače lige na svetu saopštiti na koje igrače računaju, kao i to kojim će se momcima zahvaliti na dosadašnjem angažmanu.
Ima onih koji će pokušati kroz Dži ligu da se izbore za NBA angažman, međutim, jasno je da će u fokusu biti momci koji će se odlučiti da nastave karijeru u evropskim timovima ili preciznije rečeno u Evroligi. Pojedini igrači već su potpisali ugovore sa timovima iz elitnog evropskog takmičenja, pa je tako Loni Voker zadužio opremu Bešiktaša, a Kristijan Koloko stigao u Crvenu zvezdu. Sada, španski Encestando iznosi kroz prizmu tamošnjih evroligaša kome šta treba od pojačanja, a novajlija u crveno-belom dresu spomenut je u prilično zanimljivom kontekstu.
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Naime, kako javlja uticajni portal, Koloko je bio izuzetno zanimljiv Baskoniji. Tim iz Vitorije traži izrazitog centra i upravo je rešenje video u Koloku. Međutim, prema navodima Encestanda njegovi finansijski zahtevi bili su daleko iznad onoga što je Baskonija mogla da plati. Kako javlja isti izvor, tim iz Vitorije je najpre želi da pruži određeni vremenski prostor novom šefu struke Velimiru Perasoviću, kao i to da hrvatski stručnjak proceni da li je Baskoniji potreban defanzivno orijentisan centar ili petica koja može bolje da se snađe u ofanzivi.
Još jedan španski tim koji će posegnuti za pojačanjem iz NBA lige je Valensija. Slepi miševi su prema navodima Encestanda aktivni na tržištu jer su pustili Jankubu Simu u Albu, dok je potpuno evidentno da je Mo Geje promašaj koji je lošim partijama na Superkupu ispucao kredit i više neće biti deo ekipe. Ono što je sada u fokusu Valensije jeste igrač sposoban da dejstvuje na pozicijama tri i četiri.
Još jedan španski tim koji želi da se pojača na centru je Barselona. Ekipa iz Balugrane je u proteklom periodu mogla da računa samo na Oleka Balcerovskog, dok se Džoš Nibo tek vratio i još uvek hvata zalet za igranje u Evroligi. Pokušao je Aleksandar Sekulić sa Olivijeom Enkamuom na mestu petice, ali se Finac nije snašao. Barselona će tako pokušati da angažuje još jednog centra i dodatno ojača unutrašnju liniju.