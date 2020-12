Teški dani na Malom Kalemegdanu. Posle debakla u Sankt Peterburgu došlo je do promene na klupi, Sašu Obradovića je zamenio Dejan Radonjić, sudbina je udesila da i drugi debi crnogorskog stručnjaka bude u Laktašima, ali ovaj neće pamtiti po dobrom. Crveno-beli su doživeli jedan od najtežih poraza u istoriji ABA lige (ne i poraz sa najvećom razlikom), a već večeras ih očekuje još jedan težak zadatak, u Beograd stiže Panatinaikos (19.00, TV Sport klub 1).

Radonjić je prvi trening sa ekipom odradio u petak, već u nedelju sedeo je na klupi u Laktašima. Pritom, nije mohao da računa na najboljeg strelca Džordana Lojda, rotacija na centarskim pozicijama kraća je za Emanuela Terija (rastao se sa klubom), Marko Simonović je poslednje kolo regionalnalnog takmičenja propustio zbog bolesti, Lengston Hol je na terenu proveo svega 11 minuta, sledi mu nova pauza. Problemi se gomilaju, a Zvezdu čeka novi - sjajni Nemanja Nedović.

Panatinaikos ima turbulentnu sezonu u Evroligi (u domaćem prvenstvu je očekivano besprekoran učinkom 7:0). Nisu Zeleni uspevali da pronađu plejmejkera po ukusu, Pjer Džekson se kratko zadržao, kao i Kifer Sajks, da bi na kraju poverenje ukazano Šelvinu Meku, za razliku od pomenutog dvojca izborio se za ugovor do kraja sezone. Trener Jorgos Vovaras nije pronalazio pravu formulu, na terenu nije bilo istaknutog lidera, sve dok Nedović nije namestio ruku.

U petom kolu je protiv Fenerbahčea najavio da bi PAO mogao da bude njegova ekipa, ubacio je ekipi Igora Kokoškova 28 poena (7/12 za tri). Od tog trenutka dvocifren nije bio samo u susretu sa Valensijom (protiv bivšeg kluba se zaustavio na pet poena), a do kulminacije sjajne forme došao je u minuloj rundi. Protiv Makabija je odigrao utakmicu karijere - 39 poena (7/9 za dva i 7/13 za tri), šest asistencija i po dve uhvaćene i ukradene lopte za indeks korisnosti 45! Da je u strašnoj formi potvrdio je i grčkom prvenstvu, kako je u nedelju protiv Iraklisa ubacio 17 poena za nešto više od 12 minuta.





Igra srprski reprezentativac sjajno, šesti je strelac Evrolige (16,57 poena po meču), na pet mečeva u Grčkoj je u proseku postizao 14,8 poena. Dve godine se mučio sa povredama u Milanu, sada je pronašao staru formu, a niz će pokušati da nastavi protiv kluba u kojem je ponikao. Megdan sa Crvenom zvezdom delio je u pet navrata u Evroligi, jednom kao igrač Valensije, tri puta u dresu Unikahe i jednom sa ekipom Olimpije Milano. Najbolji meč protiv kluba u kojem je upisao svoj prvi profesionalni nastup u karijeri odigrao je u sezoni 2015/16. Crveno-beli su slavili u Malagi, ali je Nedović bio enigma za ekipu Dejana Radonjića (22 poena). U proseku je na pet nastupa protiv srpskog šampiona beležio 10,8 poena.

Nedović će biti najveća pretnja uzdrmanoj Zvezdi. Ne i jedina. Vovoras će imati kompletan kadar na raspolaganju, oporavio se sjajni centar Zek Ogust. Šelvin Mek se istakao kao dobar organizator igre i solidan strelac, pruža zrelije partije nego u dresu Olimpije Milano prošle sezone. Markus Foster se traži u Evroligi (6,9 poena po meču), ali je jasno da je reč o sjajnom streclu, ne bi bilo dobro da eksplodira u Beogradu. Zvezda bi mogla da ima i problema u reketu, kontrola skoka će biti važan faktor, jer u dvoranu "Aleksandar Nikolić" dolazi peta najbolja ekipa u tom parmetru u takmičenju (34,1 skokova po utakmici). Pod koševima dominiraju Jorgos Papajanis (9,5 poena i 6,6 skokova po meču), Dinos Mitoglu (7,1 poena i 4,5 skoka po meču), kao i borbeni Eron Vajt (6,6 poena i 3,9 skokova po meču).





Panatinaikos igra modernu košarku, sa dosta trčanja, energije, velikim brojem šuteva za tri poena. Ekipa je sastavljena od igrača izuzetnih atletskih sposobnosti, ali čini se da još nisu uigrani (o čemu svedoči i podatak da je druga najlošiju odbranu Evrolige - 84,13 poena po meču). Utisak je da Jorgos Vovoras pokušava da nastavi gde je Rik Pitino stao, ekipa je doživela niz promena tokom leta, potrebno joj vreme da se slože sve kockice. Kako sezona odmiče igra sve bolje, u protekle dve sedmice je doživela dva tesna poraza od Reala i Makabija, ali je zato ubedljivo savladala Albu (92:69) i potpuno je jasno da će protiv desetkovane Zvezde, koja je doživela i promenu na klupi, tražiti pobedu.

Dejan Radonjić se nada da će Zvezda izgledati bolje nego u Laktašima, kao i da će njegovi puleni pružiti maksimum protiv ekipe satkane od odličnih individalaca.

"Spremamo se za duel sa Panatinaikosom sa nadom da ćemo odigrati bolje nego što je to bilo u prethodnom duelu, uz opterećenja koja su prisutna, izostanke pojedinih igrača, trudićemo se da damo maksimum. Panatinaikos je više puta pokazao da ima kapacite da odigra dobro, ima odlične igrače, fizički potentne. Očekuje nas težak meč, kada bih upoređivao sa Laktašima, ovaj ima drugu konotaciju. Nećemo imati nekoliko igrača, uz Lojda i Noka, Hol nije spreman, Simonović je bolestan. Zato sa 12 igrača moramo da odigramo maksimalno kako bismo odgovorili svih 40 minuta na fizičku igru Panatinaikosa, stvari koje rade u odbrani i napadu. Ako tako budemo konkurentni do samog kraja, i ukaže nam se prilika da dođemo do pobede, to bi zaista bilo sjajno", izjavio je trener Crvene zvezde.

S druge strane, Jorgos Vovoras je istakao da je pred crveno-belima meč od ključne važnosti, ali da njegov tim ide na pobedu.

"Zvezda ulazi u meč posle dolaska novog trenera i teških poraza u Evroligi i Jadranskoj ligi. Sigurno će pokušati da reaguje i napravi zaokret. Ovo će biti ključna utakmica za crveno-bele. Dobro smo upoznati s trenerskom filozofijom i radom Dejana Radonjića. Želi da ispravi stvari i pronađe novu energiju u igračima i timu. Zbog toga je pred nama ozbiljan posao, da bismo došli do pobede u Beogradu moramo da budemo fizički snažniji i koncentrisaniji svih 40 minuta. Svaka promena trenera izaziva reakciju kod igrača, žele da se dokažu. Siguran sam da će pokušati da igraju energičnije, da budu snažniji u duelima. Na nama je da se izborimo s tim i dođemo do pobede koja će nam dati snažan vetar u leđa za 2021. godinu", izjavio je Vovoras.





Ove dve ekipe su se u modernoj eri Evrolige sastajale u 12 puta, Panatinaikos vodi u pobedama 7:5. Minule sezone su Zeleni slavili kod kuće predvođeni Nikom Kalatesom i to u prvom kolu, da bi im se crveni-beli revanširali početkom februara predvođeni Kevinom Panterom.

Utorak:

Himki – Olimpijakos 88:105

/Šved 22 - Slukas 25/

Efes – Real Madrid 65:73

/Micić 16 - Kozer 15/

Alba – Žalgiris 71:74

/Fontekio 14 - Hajes 18/

Makabi – Zenit 72:78

/Vilbekin 18 - Pojtres 16/

Baskonija - Valensija 71:70

/Polonara 15 - Kalinić 16/

Sreda:

