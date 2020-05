Zvezdina šansa za popravni

Još od momenta kada je prihvaćen predlog Đordija Bertomeua da se zatvori fascikla s etiketom “Evroliga i Evroku 2019/20“ i pogotovo da učešće u sledećem izdanju elitnog takmičenja uzme istih osamnaest klubova iz tek završene sezone, u šaljivom tonu izrodio se kratak zaključak:

“Najveći Zvezdin uspeh ove sezone“.

Možda nekom zvuči kao provokacija, ali zapravo je surova istina i jedina prava sublimacija sezone koja ni po jednom parametru nije trebalo da se dogodi. Ne posle zaključenog prelaznog roka već u prvoj polovini avgusta i odluke da se zadrži gotovo ceo šampionski sastav na okupu...

Brzim premotavanjem na završni izveštaj iz Barselone i reči Đordija Bertomeua o “čuvanju vrednosti poštenja i kontinuiteta“ u krugovima bliskim Crvenoj zvezdi jasno je da su dobili šansu za popravni. Da pokažu da su naučili na greškama iz ne tako davne prošlosti i da su uprkos lutanju u magli dostojni košarkaške elite, spremni da se ozbiljno potuku za plasman u četvrtfinale. Ovog puta za stvarno...

Crvenoj zvezdi je ovaj restart sistema prijao možda i najviše uz Fenerbahče, koji je grcao u svojim problemima. Posle tri trenera, četiri nova igrača usred sezone, velikih oscilacija i overavanja plej-ofa ABA lige tek kolo pre kraja prve faze, Crvena zvezda je konačno pronašla svoju detelinu s četiri lista.

Lorenzo Braun i Bili Beron (©Star Sport)

Ostanak u Evroligi i dalje aktuelnom šampionu Jadranske lige donosi veliki benefit. Ne samo finansijski uz mogućnost jačanja sponzorskog pula, već i zbog igračkog kadra. Crveno-beli imaće adut više u namerama da zadrži okosnicu ovogodišnjeg tima. Tu se pre svega misli na Bilija Berona i Lorenza Brauna. Obojici ugovor sa Zvezdom ističe na leto, a zbog odličnih rola u svojim debitantskim evroligaškim izdanjima, nalaze se na radaru najboljih evropskih klubova.

Šta Zvezdi ostaje za sezonu 2020/21

Bili Beron se po saznanju da Crvena zvezda ostaje učesnik Evrolige samo kratko oglasio putem društvenih mreža i da će naredne sezone sve “goreti“ u konkurenciji najboljih klubova, čime je dao tračak nade navijačima da će i posle leta ostati na Malom Kalemegdanu. Situacija oko Lorenza Brauna je i dalje neizvesna. Iz Grčke gotovo svakodnevno stižu informacije da na stolu ima pozive iz oba atinska velikana, svoje šanse traži i milanska Olimpija, pa je Braun korak i po na izlaznim vratima klupskih prostorija. Čak se pominje i da je već dogovorio saradnju sa Panatinaikosom na godinu, plus godinu uz platu od 700.000 evra po sezoni. Ali, čeka se potvrda.

Što se Kevina Pantera tiče, o njegovom daljem angažmanu biće više priče onog trenutka kada se bude znalo šta će vrhuška kluba (čitaj: Nebojša Čović) odlučiti po pitanju šefa struke. Dragan Šakota ovih dana posvećeno radi sa igračima koje ima na raspolaganju i zajedno sa profesorom Aleksandrom Lukmanom pokušava da vrati njihova tela u optimalno stanje. A, da li će Šakota biti trener i posle vrelih letnjih meseci, prilično je neizvesno. Iskusni stručnjak ima ugovor do kraja ove sezone i opciju produžetka na još godinu dana, ali su i dalje praktično sve karte otvorene.

Dragan Šakota i Andrija Gavrilović (©Star Sport)

Navijači bi najviše voleli da ponovo vide Dejana Radonjića na klupi, bivši trener Bajerna je zapalio njihovu maštu izjavom da su “njegove emocije prema Zvezdi jasne i da je logično da se jednog dana vrati nazad“. Prvi čovek kluba Nebojša Čović je sve snažniju vatru polio kofom hladne vode rečima da takva kampanja nije dobra ni za klub, ni za Dejana Radonjića i tako bar delimično smirio strasti po ovom pitanju. Po nekim razmišljanjima, možda je došlo vreme da se šansa pruži Vladimiru Jovanoviću, koji je još od odlaska Milana Tomića figurirao kao potencijalni šef struke, ali je posle detaljne analize procenjeno da je još rano da se mladi i perspektivni stručnjak baci u vatru, kako je to pre tri godine učinjeno sa Dušanom Alimpijevićem.

Svakako, posle saznanja da će biti učesnici Evrolige i na jesen, u Crvenoj zvezdi nemaju više mnogo izgovora za odlaganje aktivnosti, već imaju jasno usmerenje u kom pravcu treba da idu klupski planovi za takmičarsku 2020/21. Promena u rosteru će svakako biti, ma ko bio trener. Marko Simonović i Jaka Blažič su Zvezdini glavni pikovi, govorkalo se i o mogućem povratku Nemanje Dangubića što je mnoge asociralo na najavu drugog mandata Dejana Radonjića. Opcija Aleksa Avramović, koju su najavili pojedini strani mediji, otpala je posle navodno usmenog dogovora srpskog reprezentativca i Estudijantesa o nastavku saradnje. Posle vesti o izvesnom rastanku Nemanje Nedovića i milanske Olimpije počele su da kruže i spekulacije, bolje rečeno razmišljanja o povratku eksplozivnog beka na Mali Kalemegdan. U situaciji kada je imao slabiju sezonu ispresecanu povredama možda to i ne deluje toliko nerealno – iako samo zbog plate u Olimpiji apsolutno jeste –, ali u Zvezdi bi Nedović sigurno dobio ono što želi, a to je više od 15 minuta u Evroligi, što je dobijao u Olimpiji do prekida. Mada, kao opcije za Nedovića pominju se Panatinaikos i Unikaha, pa je sada nezgodno i polemisati o njegovom vraćanju nazad.

Pred Zvezdom je svakako mnogo izazova. Pre svega, potrebno je srediti gužvu na platnom spisku gde se tehnički nalazi ceo tim sa ugovorima i za narednu godinu, uz još osmoricu kojima saradnja ističe u junu. Kako bi se napravio prostor za dolazak novih (starih) imena, treba prvo počistiti dvorište.

Prema svemu viđenom iz tek završene sezone – čekaju se odluke ABA lige i Superlige, mada se najavljuju otkazivanja i tih takmičenja – Crvena zvezda nije zaslužila drugu šansu, ali je istu dobila. Sada mora pametnije da je iskoristi...

Piše: Nikola STOJKOVIĆ (nikolaS_msport)

