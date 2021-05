Ekipa Dejana Radonjića je pobedom počela odbranu trona na Jadranu. Crvena zvezda je u dvorani Aleksandar Nikolić nadigrala Budućnost (82:78) i tako povela 1-0 u finalnoj seriji koja se igra na tri trijumfa. Iako su glavne uloge u velikoj pobedi imali Džordan Lojd, Ognjen Dobrić i Dejan Davidovac, velčike zasluge ideu i Zvezdinim centrima, koji su odradili dobar posao i tako pokazali da ne nameravaju da budu epizodosti u završnim borbama za trofej.

Druga utakmica finala ABA lige - utorak, 20.30: (1,60) Crvena zvezda (14,5) Budućnost (2,55)

Pred početak finala se mogao steći utisak da će Budućnost imati prednost na unutrašnjim pozicijama. Vili Rid se ove sezone dokazao kao jedan od najboljih centara u regionalnoj ligi, bio je odličan i u Evrokupu, a posebno je dobar bio u utakmicama od najvećeg značaja. Melvin Edžam se takođe pokazao kao jedno od jačih oružja Podgoričana, Danilo Nikolić je zahvaljujući sjajnom šutu znao da razvlači protivničke odbrane i dalekometnom paljbom kažnjava sve propuste u defanzivnoj postavci rivala.

Sa druge strane, Zvezda je u finalnu seriju ušla sa praktično tri centra, od kojih je jedino Lendri Noko ostavio dobar utisak u polufinalnoj seriji sa Igokeom. Iza Ognjena Kuzmića je sezona za zaborav, dok je Duop Rit bio van takmičarskog ritma zbog povrede, pa je protiv Igosa sakupio tek nešto više od 12 minuta na parketu. Marko Jagodić Kuridža se oporavljao od povrede i njegov nastup u finalnoj seriji je bio pod znakom pitanja.

Ipak, Dejan Radonjić je uspeo dobro da pripremi svoju centarsku liniju za finalne izazove. Čak je i Jagodić Kuridža bio uvršten u protokol za prvi meč, ali na kraju ipak nije kročio na teren. Nije ni morao, jer su Noko, Kuzmić i Rit odradili zadovoljavajuć posao, pa su upisali vredan doprinos u pobedi.

Posebno se istakao Ognjen Kuzmić. Bivši centar madridskog Reala je meč završio sa svega pet poena (2/4 iz igre i 1/4 sa linije penala), ali je uhvatio čak 11 lopti pod obručima. Susret je okončao sa pet ofanzivnih skokova (najviše na meču), a u nekoliko navrata je u borbi za loptu "šamaranjem" uspevao da obezbedi novi napad crveno-belima. Delovao je mnogo bolje na terenu nego u ranijem periodu, pa slobodno može da se konstatuje da je odigrao najbolji meč u tekućoj sezoni. Na kraju je imao indeks korisnosti 11, što ukazuje na to da je bio četvrti najbolji košarkaš Crvene zvezde u prvoj utakmici velikog finala. Raduje njegovo buđenje, čini se da su Kuzmićeva dobra izdanja neophodna Zvezdi, pre svega Lendriju Noku, koji je zahvaljujući dobroj roli "petice" iz Doboja proveo oko 14 minuta na parketu, Kuzmić je u igri bio skoro šest minuta duže, što takođe pokazuje koliko je Radonjić bio zadovoljan njegovom partijom.

Dolazimo i do Noka, koji je na kraju imao i problema sa faulovima (meč okončao sa četiri). Ako izuzmemo lične greške, Kamerunac je odigrao sasvim pristojno i utisak je da je sve sigurniji u napadu. Tri puta je pokušao za dva poena, u dva navrata pogodio i to su bili svi njegovi šutevi. Nije nerezonski pokušavao, sakupio je po dva skoka na oba kraja terena, zahvaljujući Kuzmiću je uspeo i da odmori, s obzirom da je u polufinalnoj seriji provodio u proseku oko 25 minuta u igri. U narednom meču treba očekivati još bolju rolu bivšeg košarkaša Albe, kako mu je zbog dobre partije Kuzmića sasvim siguruno pao deo tereta sa leđa.

Solidan posao je odradio i Rit. Australijanac je proveo šest i po minuta u igri, postigao je pet poena, uhvatio dva skoka i zabeležio jednu ukradenu loptu. Ono što je možda i najvažnije, pogodio je jednu trojku i još jednom pokazao da u arsenalu ima šut sa distance. Noko i Kuzmić ne mogu da se pohvale tim kvalitetom, pa bi u "smol bol" varijantama i u doziranoj meri, bivši košarkaš FMP-a mogao da bude jako koristan crveno-belima u finalnoj seriji.

Ipak, jasno je da Zvezdina unutrašnja linija mora bolje u odbrani. To se jasno vidi kroz učinak centra Budućnosti Vilija Rida. Opravdao je Amerikanac očekivanja, odigrao i najbolji meč u dresu Podgoričana u ABA ligi, a posebno zabrinjava činjenica da je iz reketa postigao 22 poena. Ubacio je još četiri sa linije penala, a mogao je još pet (bacanja šutirao 4/9), na šta će Dejan Radonjić nesumnjivo obratiti pažnju. Iako je proveo preko 32 minuta u igri, umor se retko mogao videti na njegovom licu, obliven znojem je leteo s kraja na kraj terena i atraktivnim zakucavanjima često davao preko potrebnu energiju ekipi Dejana Milojevića. Bacanja su mu mana, šutira ih sa 58,5 odsto uspešnosti ove sezone i to treba iskoristiti. Ne smeju da mu se dozvoljavaju laki poeni, iako je to lakše napisati nego izvesti. Iskusni Rid ima sjajne fizikalije i odličnu saradnju sa bekovima, večeras ga je Nikola Ivanović hranio loptama, iz "pik end rola" su u pojedinim trenucima delovali gotovo nezaustavljivo. Na Zvezdinim centrima je da mu otežaju posao i ne dozvole jednostavne realizacije, sa činjenicom da mu ne prijaju izlasci na crtu na umu.

Melvin Edžam je u prtvom meču bio indisponiran. Promašio je svih pet pokušaja za dva poena, za tri nije ni šutirao, uhvatio je jedan skok, upisao jednu asistenciju i dve ukradene lopte, ali ih izgubio čak četiri. Proveo je nešto više od 15 minuta na parketu, možda bi ostao i duže u igri, da u finišu nije zaradio petu i isključujuću ličnu grešku. Zvezdina odbrana ga je dobro udvajala, trudila se da na Kanađaniu uvek bude igrač koji može fizički da mu parira, pa nema sumnje da sa tim receptom treba da nastavi i u narednim mečevima finalne serije.

Danilo Nikolić je pogodio svega jednu trojku, a crveno-beli su mu dozvolili da opali tek dve, što je recept kojim bi trebalo da se posluže i u nastavku serije. Jasno je da je bivšem košarkašu Mege i Bilbaa šut van linije 6,75 najjače oružje, pa kada ga kao u prvoj utakmici protivnik svede na dva hica, ne može adekvatno da doprinese u ofanzivi. Ruku na srce, sada je sakupio sedam skokova, svih sedam pod svojim košem, ali nema sumnje da Radonjić sa time može da se pomiri.

Luka Mitrović je očigledno neko na koga bi trebalo obratiti pažnju u nastavku serije. Počeo je utakmicu u petorci, u ranoj fazi imao dva lagana polaganja, na kraju je proveo gotovo 14 minuta na parketu, ubacio šest poena iz tri skoka i jednu asistenciju. Bivši Zvezdin kapiten je dobio možda i iznenađujuće veliku rolu i sasvim solidno iskoristio šansu koju mu je ukazao Milojević. Zoran Nikolić je bio praktično neprimetan, Dragan Apić je meč presedeo na klupi.

Generalno gledano, centri Crvene zvezde su u prvom meču finalne serije ABA lige odradili solidan posao, dovoljno dobar da se upiše pobeda. Uzimali su jako bitne skokove (38:33 u korist crveno-belih), izborili svojoj ekipi čak 18 drugih šansi (naspram sedam ofanzivnih skokova Podgoričana). U periodu s kraja treće i početkom četvrte četvrtine odigrali jako dobro i u defanzivi, te su imali veliki doprinos u stvaranju serije 15:0, koja je na kraju i bila od presudnog značaja. Kuzmić je sa 11 skokova podsetio na stare dane, Noko je na momente umeo da bljesne, Rit dao vredan doprinos sa klupe, dok bi u nastavku serije na parketu mogli da gledamo i Jagodić Kuridžu, koji bi svojim iskustvom i kvalitetom, ali i činjenicom da može da pogodi sa distance, mogao da skine deo tereta sa svojih kolega sa unutrašnjih pozicija i pomogne u zaustavljanju sjajnog Rida. Nema sumnje da će se Radonjić i dalje oslanjati na bekove, koji su itekako opravdali očekivanja (posebno jer u timu nije bilo povređenog Korija Voldena), ali i sinoć se moglo videti koliko je važna uloga centara na oba kraja terena.