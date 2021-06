Hrvatska i košarka... Već godinama tužna priča. I opet je krenulo loše.

Ni skoro najjači mogući tim (fali Zubac koji igra plej-ofa u NBA), ni fanatična želja Bojana Bogdanovića koji je posle NBA plej-ofa iz aviona uskočio na pripreme, ni laka grupa, ni domaći teren u Splitu nisu pomogli hrvatskoj reprezentaciji da pobednički krene ka Olimpijskim igrama u Tokiju.

Hrvatska se obrukala u Spaladijum areni, doživela debakl protiv skromnog Brazila koji vodi njen Aco Petrović i sutra će protiv autsajdera Tunisa morati da pobedi ako želi da nastavi snove o plasmanu u Tokiju.

Čak 94 poena je Brazil ubacio Hrvatskoj u Splitu, ostavio je na brutalnih minus 27, večiti talenat Mario Hezonja je imao 17/ iz igre, a Bojan Bogdanović je prve poene postigao u 19. minutu meča. Atmosfera je odmah postala toksična pa je splitska publika je izviždala Veljka Mršića i njegove izabranike.

„Brazil nam je očitao lekciju kako se igra timska košarka. Mi smo bili previše statični, nijednom nismo imali rešenje u prijemu, a imali smo previše individualnih pokušaja... Nismo bili kompaktni, u svakom trenutku su nam utrčavali iza leđa, imali previše skokova u napadu i uzimali nam lopte iz ruku. Moramo da vidimo zašto je to bilo tako i moramo da se popravimo za drugu utakmicu kako bi dobili Tunis i kvalifkovali se u polufinale. Očekujem da ćemo biti puno bolji protiv Tunisa i vratiti bolju atmosferu i ući u polufinale sa pobjedom. Želim da vidim drugačiju Hrvatsku. Kako smo samo igrali odbranu u kvalifikacijama, a sad nismo bili ni blizu. Ništa nije izgubljeno, ali nismo bili dobri“, rekao je selektor Veljko Mršić posle meča.

On priznaje da je neuigranost glavni razlog lošeg izdanja.

„Neuigrani smo i to se vidi u svakoj kretnji, pa onda pokušavamo previše individualno... Ja uvek kažem da će tim pobediti zvijezde, ako zvezde nisu tim“, zaključio je Mršić.

Roko Leni Ukić (FIBA)

Iskusni plejmejker Roko Leni Ukić je bio vrlo samokritičan posle zvižduka koje je doživeo u njegovom Splitu.

„Nismo od početka izgledali ako ekipa. Ljudi su bili bolji i zasluženo su nas razbili. Sve je u ovoj utakmici bio problem za nas. Od početka su nas uzimali jedan na jedan kako su hteli, onda su nam počeli stvarati čuda na ’piku’, da bi nam deset puta utrčali na zicer sa slabe strane odbrane. U napadu smo bili plašljivi, bez samopouzdanja. Imali smo neku šansu na kraju treće četvrtine, ali to nismo uhvatili. Ovako nešto nismo očekivali. Sada treba definitivno analizirati šta se dogodilo i sve, baš sve promeniti“, rekao je Ukić.

Nada se hrvatski košarkaš da bi težak poraz mogao da izazove pozitivnu reakciju ako selektor i igrači promene neke stvari.

„Probudiće se sigurno neki inat, ali treba se pozabaviti košarkaškim stvarima koje nisu dobre. Mi primamo kadetske koševe, to je nedopustivo! Individualne greške koje pravimo, to je neshvatljivo! Naterali smo publiku da nam zviždi, ali smo to i zaslužili. Publika nije došla ovde da se zajebava s nama. Mi joj nismo ništa, baš ništa ponudili. Mogli su ti zvižduci biti i deset puta gori, jer smo takve zaslužili. Kad pukne po šavu, onda to izgleda ovako. U redu, nije izgubljeno ništa, imamo vremena za reakciju, na nama je da reagujemo bolje, sada je svaka do kraja ključna...“, zaključio je Ukić.

Hrvatska danas igra drugi meč u grupi protiv Tunisa. U pitanju je duel ’biti ili ne biti’ pošto su oba tima poražena od Brazila. Uprkos teškom porazu, Hrvatska je apsolutni favorit protiv skromne afričke selekcije predvođene veteranom Salahom Mežrijem.