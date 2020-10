Težak dan za tipovanje nije nešto što priznajemo u “Humanitarnom tiketu u podne”. Plemeniti smo svaki dan, bez izgovora i prepreka na šta se obavezuje i naš današnji gost, Aleksa Nedeljković, tenor koji izvodi izvornu muziku Kosova i Metohije, ali i Makedonije. Pitali smo ga za koga će tipovati, a on je doneo odluku da potencijalni dobitak u iznosu od 97.500 dinara prosledi Zadužbinljevi Ilije Milosavića Kolarca, velikog zadužbinara i trgovca iz 19. veka.

Pa da vidimo kako je igrao naš gost nadajući se da će sa četiri para uspeti dodatno da podigne ukupnu sumu MOZZART donacija u akciji koja je do sada na brojne adrese prosledila 16.542.389dinara.

Na početku, bavimo se utakmicom Evrokupa koju igraju LEVALOA i BUDUĆNOST. Podgoričani su u prvom kolu pobedili Brešu sa 93:81, a meč su prelomili u poslednjoj četvrtini koju su dobili sa 28:16. Izabranici Petra Mijovića na plećima Nikole Ivanovića uspeli su da savladaju tim iz Italije, ali se mora priznati da je igra bila izjednačena u većem delu utakmice. Francuzi su poraženi od Unikahe sa 96:88, pa je malo verovatno da će se tek tako dati Crnogorcima.

“Igram Budućnost dobija uz navedeni hendikep, dakle H2 (-5,5)“, rekao je momak koji potiče iz umetničke porodice u kojoj je bilo glumaca, pevača i pozorišnih radnika, bilo je prirodno da se opredeli za neki vid umetnosti.

On na sledećem paru u focus baca udarnu utakmicu dana. Naravno, jasno vam je da tipuje na meč PARTIZAN – VENECIJA. To što je Borac uradio Partizanu na otvaranju ABA lige, nakon prokockane šanse sa Huventudom u prvom kolu Evrokupa, jasan je znak da nije lako Vladu Šćepanoviću. On tvrdi da je bolje kada se ovakve greške dešavaju na početku šampionata, a sada je pred njim ozbiljan rival. Prošle sezone su Partizan i Venecija bili zajedno u grupi, a italijanski tim uspeo je da nadigra crno-bele u Beogradu. Venecija je očuvala roster, zadržala je Valtera de Rafaela na mestu trenera, kao i oslonac u vidu Mihaela Bramosa, Ostina Deja, Gašpera Vidmara, Ajzaka Fotua i Mičela Vata.

„Verujem da Partizan to može, verujem u pobedu”, priča praunuk čuvene jugoslovenske pozorišne i filmske glumice Milke Lukić.

Sledi meč Engleske 5, a režiraju ga ČESTERFILD i HARTPUL. Tek je drugo kolo, Hartpul za sobom ima već jednu pobedu, ali je opšta ocena da je reč o izjednačenim timovima. Ppak, da se zapaziti da je prošle godine Hartpul dobio poslednji meč para nakon serije mečeva s malo golova sa čak 1:5. Videćemo može li protivnik da im se revanšira za taj debakl.

“Očekujem GG3+”…

Tipovanje zatvaramo na meču HARTS – INVERNES. Reč je o utakmici Liga kupa Škotske, a Harts je taj koji je prošle sezone bio najtanji u eliti. Pošto je Invernrs bio drugi tim Čempionšipa nema dvoumljenja oko činjenice koja kaže da domaćin nema svojstva jačeg u ovom duelu. Cenimo da će biti tvrd meč, uz opasku da su se tri od pet mečeva ovih timova u poslednje četiri godine završavala X ishodima.

„Za kraj jedinica“, priča Aleksa Nedeljković sklapajući stranice MOZZART Sport liste.

Svoje prve pevačke korake, kao vokalni solista, načinio je jako mlad u KUD-u “Đoka Pavlović”, a kasnije postaje vokalni solista narodnog orkestra beogradskog “Abraševića”. Svoje muzičko obrazovanje, kao najvažniji deo njegovog umetničkog sazrevanja, stiče u muzičkoj školi “Mokranjac” u Beogradu, a kasnije i na odseku za solo pevanje. Takođe svoj glas nastavlja da usavršava u Moskvi.

Imao je tu čast da nastupi Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i Ljubiše Pavkovića… Na njegovom širokom repertoaru nalaze se pesme nastale na tlu Kosova i Metohije i Makedonije, čme se svrstava u mali broj pevača, interpretatora koji se zaista i isključivo bavi muzikom tih podnevlja. Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja na festivalima širom zemlje. Posebno ističe priznanje “Vidovdanski kondir” za očuvanje tradicionalne pesme Kosova i Metohije. Pored interpretiranja izvornih pesama posebnu pažnju pridaje pisanju tekstova i muzike za komponovane pesme koje se oslanjaju na bogato muzičko nasleđe Kosova i Metohije i Makedonije. Autor je pesmama “Zvezdo sjajna” i “Lek mi najdete”…

Imalo bi o Aleksi Nedeljkoviću još puno toga da se kaže, ali to ćemo prepustiti vremenu njegovoj muzici. S njim ćemo se za kraj prebaciti preko Drine.

PLEMENITI BET INFO – REPUBLIKA SRPSKA

Aleksa Nedeljković će na plemenitom tiketu u RS, s istom igračkom kombinacijom kao i u Srbiji potencijalni dobitak proslediti na adresu banjalučkog Dnevnog boravka za decu i omladinu sa autizmom “Deca svetlosti”. MOZZART kvota je dakle ista i iznosi 9,75, a potencijalni dobitak zaračunat je na osnovu svakodnevne kompanijske uplate od 50 konvertibilnih maraka.

PIŠU: Miloš MILIĆ i Đurđe MEČANIN