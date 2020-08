Naša današnja MOZZART heroina sportskog klađenja iz plemenitih namera zove se Ana Jeković. Nosila je dres Crvene zvezde, a sada je Spartakova Golubica. Pošaljimo joj podršku, uz veru da će njena hrabrost koja teži kvote 39,93 doneti željeni rezultat, odnosno pomoći nam da uzornu sumu u iznosu od 399.300 dinara prosledimo za lečenje Lane Jovanović, za koju su, to valja reći proteklog vikenda održan štafetni ultramaraton.

Naime, atletičari rekreativci iz Sombora, Kule, Vrbasa, Srbobrana i drugih mesta trčali su maraton od Sombora do Novog Sada… Trud po vrelom letnjem danu uložili su kako bi prikupili novac i motivisali i druge ljude da pomognu lečenje Lane Jovanović. To čini i MOZZART pa na listić Ane Jeković ulažemo 10.000 dinara, kako bi ostvarili kladilačku pobedu života nad bolešću.

Na prvom paru Ana Jeković bira meč BORAC BANJA LUKA – KRUPA. Borac će biti izraziti favorit u utakmici sa timom od kojeg je gubio tri puta uzastopno. Krupa koja je dva puta pobeđivala crveno-plave u ligi i jednom u kupu ne može da se pohvali kvalitetnim startom sezone pošto je od mogućih 15 osvojila svega četiri boda. Domaćin sa devet dosta bolje stoji na tabeli, ali porazi od Željezničara, odnosno Širokog Brijega u poslednja tri kola poljuljali su samopouzdanje tima iz Banjaluke.

„Prelaz 1-1“, izabrala je fantastična blokerka.

Sledi meč LAHTI – INTER TURKU. Domaćem Lahtiju je cilj plej-of zona, Interu borba za titulu. Gostujući tim je sa osam pobeda, remijem i tri poraza, uz lidera HJK i KuPS najviše pokazao od starta prvenstva – domaćinu neće biti lako da probije bedem treće najkvalitetnije defanzive prvenstva. Prethodni okršaj ove ekipe odigrale su u kupu, a tada je Inter sa pet golova napunio mrežu rivala koji je ostao na nuli.

„U ovoj prilici 3+“...

A sada TRENČIN – SLOVAN BRATISLAVA. Porazom su i jedni i drugi napravili uvertiru za predstojeći međusobni susret. Ali kvote i te kako favorizuju tim iz prestonice. Na stadionu pod Dubnom Slovan će pokušati da upiše treći trijmuf u četvrom prvenstvenom nastupu ove sezone, dok će domaćin juriti prvu pobedu. Da bi do nje došao Trenčin će morati da odigra meč bez greške jer šest puta uzastopno nije pobeđivao nebeskoplave.

„Prelaz 2-2“, kaže odbojkašica koja je u redove Spartaka stigla kako superligaški status kluba nikako ne bi bio upitan, a tim se borio za najviše pozicije na tabeli.

Sledi meč DE GRAFŠAP – DEN BOŠ. Biće ovo prvi okršaj u novoj sezoni Erste divizije za obe ekipe. Grafšap je delovao moćno u pripremnom periodu pobedivši na pet od šest kontrolnih utakmica, dok je Den Boš dobro počeo, a neslavno završio seriju prijateljskih duela. Ti rezultati se ne pišu nigde, ali večerašnji duel daće nam odgovor na pitanje ko je manje zabušavao na pripremama.

„Mislim da će biti 2-3 gola”…

Odbojkašica tiket zaključuje u Rumuniji na utakmici ČINDIJA TRGOVIŠTE – DINAMO BUKUREŠT. Svaki put kada su ovi rivali odmeravali snage u takmičarskim duelima, a to se desilo tri puta, zbir golova bio je pet. Dva puta je slavio Dinamo, jednom Čindija, tako da će uprkos epitetu favorita Dinamo morati da zasluži pobedu na terenu. Naročito kada se zna da je bledom igrom i remijem otvorio prvenstvo protiv Hermanštata.

„Igram 3+ tip“, zaključila je odbojkašica sklapajući stranice MOZZART Sport magazina, uz nadu da će ući u red najjačih igrača među pobednicima „Humanitarnog tiketa u podne“ koji je do ovog momenta na brojne adrese donirao tačno 15.889.689 dinara.

Najsrdačnije se zahvalaljujemo Ani Jeković na uloženom trudu, ali i odvojenom vremenu. Za one kojima ženska odbojka nije jača strana, recimo i da je ona do sada nosila dres Vizure, OK Tent, Crvene zvezde, pa Spartaka! Neka je sreća prati u nastavku karijere.

PLEMENITI BET INFO – REPUBLIKA SRPSKA

Ana Jeković će na plemenitom tiketu u RS, s istom igračkom kombinacijom kao i u Srbiji potencijalni dobitak proslediti na adresu Udruženja porodica sa problemom steriliteta „Bebe 1“, Zvornik. MOZZART kvota je dakle ista i iznosi 39,93, a potencijalni dobitak zaračunat je na osnovu svakodnevne kompanijske uplate od 50 konvertibilnih maraka.

PIŠU: Miloš MILIĆ i Đurđe MEČANIN