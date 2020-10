Ovih dana družili smo se sa Brankom Ljujićem, otvarali stranice istorije čačanske košarke, pričali o njenoj sadašnjosti, ali i budućnosti. Sada je vreme i da zaigramo zajedno sa čovekom koji je nekada skakao pod obručima, a danas je uzoran sportski radnik iz grada na Moravi. Kako bilo, s njim smo na nišan stavili kvotu 11,25, a Branko je doneo odluku da potencijalni dobitak prosledi Opštoj bolnici u Čačku…

Pa, neka ga prati kladilačka oštrina, ali i sreća koja će nam pomoći da zajedničkim snagama stavimo dodatni plus na iznos od 16.713.894 dinara, koliko je do sada donirano u velikoj MOZZART akciji plemenitih tipovanja.

Na početku, bavimo se utakmicom HONKA – MARIJEHMAN. Sudeći po formi, Honka ima čist put ka novim bodovima. Cenimo, da Marijehman sa samo jednom pobedom u gostima teško može da im parira, što je Honka i u prošlosti redovno koristila.

„Kombinujem 1&2+“, rеče Branko Ljujić, koji je bio član čuvene Želove kadetske selekcije koja je postala šampion tadašnje Jugoslavije. On još uvek žali zato što je zbog povrede propustio završni turnir na koji je umesto njega otišao Pavle Radivojević.

Idemo na meč INTER TURKU – KuPS. Podatak da je od prethodnih devet utakmica u svim takmičenjima Inter dobio samo jednu, dovoljan je pokazatelj koliko je ovaj tim u krizi. Ipak, nalazi se na trećem mestu tabele i dočekuje trenutnog lidera na njoj. KUPS je od osam poslednjih duela dobio sedam uz jedan nerešen ishod. Njihov susret u drugom kolu prvenstva KUPS je dobio na svom terenu minimalnim rezultatom.

„Ovog puta na golove, pa biram 3+ tip“...

Selimo se u Francusku 3, direktno na meč 10. kola, gde igraju KARTEJ i BASTIJA. Gostujuća ekipa do sada je samo jednom poražena, dok Kartej igra u nizu tri utakmice bez bez pobede. Gosti su duplo oštriji u napadu sa 15 datih golova, dok domaći s njima dele statistiku primljenih pogodaka. Naime, od početka sezone oba tima su primila po sedam golova, primljenih golova, što znači da put Bastije do pobede ne mora da bude lagan.

“Dvojka na Bastiju”, lagano je tipovao Ljujić, koji je svojevremeno birao između škole i sporta. Izabrao je školu, ali se nije odrekao kraljice igara koja je, o čemu ćemo pričati kasnije bila i ostala ne samo ljubav, već i sudbina…

O na kraju nije odoleo evroligaškim izazovima, pa je brzopotezno tipovao na meč ŽALGIRIS – EFES. Posle tri uzastopne pobede na gostovanjima Olimpijakosu, Himkiju i Crvenoj zvezdi Litvanci se nalaze se na vodećem mestu tabele. Efes je nakon poraza od Zenita i Fenerbahčea u prošloj rundi takođe na gostovanju savladao berlinsku Albu sa 93:72. Turski tim je ipak dobio prethodna četiri odmeravanja sa Žalgirisom, tri tokom prošle godine, i jedan u februaru ove. Taj meč Efes je kao domaćin dobio sa 96:91.

„H1(+5,5), koliko trenutno iznosi postavljena margina na ovaj susret”, zaključio je naš današnji gost sklapajući stranice MOZZART Sport liste.

S njim smo današnje tipovanje priveli kraju uz nešto laganije teme, odnosno sećanja na minule dane čačanske košarke, kako muške, tako i ženske.

“Bila su to neka druga vremena. Iskreno smo voleli sport, bavili se košarkom iz iskrene ljubavi. Sećam se, odemo na turnir u Beograd, a trener nam svima poruči isto jelo, salatu i sok od borovnice. Pred utakmicu u Osijeku svi smo dobili iste patike kojima smo listom bili oduševljeni kao da smo dobili premiju”.

Stigla je ta 1982. godina…

“Mi koji smo se nešto više bavili školom, a manje košarkom, rešili smo da osnujemo košarkaški klub. U kutiji je bilo više ceduljica sa potencijalnim imenima kluba. Na izvučenoj pisalo je Gradac. Bio je to klub koji je imao samo mušku selekciju sve do 1987. godine. Igrali smo Drugu srpsku ligu, kvalifikacije za prvu, a veliki uspeh je bio ulazak u šesnaestinu finala kupa tadašnje države gde smo izvukli kraljevačku Slogu. Tada je za Slogu igrao Vlade Divac, tačnije počinjao je karijeru. Naše boje branili su Srđan Jeković Mrgud, Neša Bukumirović, Rade Šljivić, Vlade Delevski…”.

Pet godina kasnije Gradac je postao ŽKK Gradac.

“U dogovoru sa Želom koji je imao žensku selekciju dogovorili smo se da ugasimo muški tim i postanemo ženski klub. Do tada treneri ekipe bili su Milan i Slobodan Cvetković. Milan Cvek je preuzeo ženski tim i za tri godine uspeli smo da dođemo do tadašnje Druge lige Jugoslavije, a u kvalifikacijama sa Spartakom i do elite”.

I to bi bilo sve, naravno da mi vodu ponovo ne navodimo na plemenitu MOZZART vodenicu. Tipujemo za družinu preko Drine.

PLEMENITI BET INFO – REPUBLIKA SRPSKA

Branko Ljujić će na plemenitom tiketu u RS, s istom igračkom kombinacijom kao i u Srbiji potencijalni dobitak proslediti na adresu Udruženja za decu i omladinu sa poteškoćama u razvoju “Moja nada” iz Nevesinja. MOZZART kvota je dakle ista i iznosi 11,25, a potencijalni dobitak zaračunat je na osnovu svakodnevne kompanijske uplate od 50 konvertibilnih maraka.

PIŠU: Miloš MILIĆ i Đurđe MEČANIN