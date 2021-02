Zvuk trube nigde nije tako jasno definisan kao u Srbiji. Zvao je u prošlosti ovaj instrument naše pretke u boj… Grmela je truba na Kumanovu, Bregalnici, Ceru, Kolubari, Kajmakčalanu, a umelo je i ume s njim da se začini svako veselje. Nadamo se da će današnji 1.699. “Humanitarni tiket u podne” uz Danijelu Veselinović, muzičku umetnicu koja maestralno barata ovim limenim duvačkim instrumentom biti poseban, pa da ćemo zbog dobitka na kraju dana kao u Guči, prestonici ovog instrumenta moći od radosti da poskočimo. Elem, sa šarmantnom mladom damom MOZZART danas barata s kvotom 14,25, nadajući se da ćemo uz kompanijsku uplatu od 10.000 dinara doći do dobitka koji je namenjen MS platform Srbije. Dakle, tipujemo bolesnima za zdravlje, a nama za zadovoljstvo davanja uz još jedan plus u akciji koja je do sada na brojne adrese prosledila tačno 18.278.084 dinara.

Pa da krenemo s Danijelom na prvi meč koji nas vodi put Hrvatske, na utakmicu DINAMO Z. – LOKOMOTIVA Z. Da, da, gosti iz Kranjčevićeve ulice su u prošlom kolu potukli favorizovani Hajduk usred Splita sa 0:1, golom veziste Olivera Petraka koji je mrežu pogodio još u četvrtom minutu susreta. Zbilja fabulozno, imajući na umu da su zagrebački Lokosi pretposlednji na HNL tabeli. Lider se sa njima posle poraza od Šibenika (1:2), svakako neće šaliti, pa Modrima moramo ustupiti mesto favorita. Kako bilo, na njima je da pokušaju osvetu za novembarski remi u gostima Lokosima koje su pre toga u avgustu demolirali sa 6:0.

„Biram prelaz 1-1”, poručila nam je mlada umetnica Danijela ​Veselinović rođena 1993. godine u Arilju. Pohađala je nižu i srednju muzičku školu “Stevan Mokranjac” u Kraljevu u klasi profesora Srđana Radosavljevića na odseku truba. Koga zanima, Danijela je osnovne akademske studije završila na “Akademiji umetnosti” u Novom Sadu, u klasi profesora Nenada Markvića.

Prelazimo na meč VULVERHEMPTON – ARSENAL. Tobdžije su se popravile, nisu poražene na pet mečeva u premijerligaškom okruženju, a poslednje brojanje donelo im je bod u meču sa Mančester Junajtedom. Vulvsi nisu slavili na pet utakmica u nizu, a pred ovaj susret dobio ih je Kristal Palas sa minimalcem. Mogle bi Artetine Tobdžije da im vrate za novembarski poraz od 1:2.

„Kombinujem X2&2+”…

Već hrlimo ka susretu Kupa Nemačke koga čini par DORTMUND – PADERBORN. Dortmund u svojstvu domaćina, a Paderborn u ulozi gostujućeg tima. Sve oči su uprte u tako izvesnog keca, jer drugačije kao da ne može uprkos sećanja na prijateljskih 0:0 koje je u avgustu izborio Paderborn na poslednjem međusobnom susretu. Pre toga u Bundesligi Dortmud ih je tukao sa 1:6 u maju mesecu, što nije bilo iznenađenje, budući da je ovaj par do odlaska Paderborna u Cvajtu bio jako, jako isplativ za igru na veliki broj pogodaka.

“Biram igru 4+”, poručuje Danijela koja je još za vreme studija imala veliki broj nastupa kako solo tako i u raznim kamernim sastavima, džez i simfonijskim orkestrima, ali i svirala na značajnijim događajima Univerziteta i Akademije u Novom Sadu, kao i na brojnim takmičenjima.

Prelazimo na susret INTER – JUVENTUS. Dva tima su nedavno odigrala prvenstveni derbi, koji je Inter rešio u svoju korist na Đuzepe Meaci (2:0). Stara dama će biti silno motivisana da taj propust nadoknadi u ovom dvomeču. Oprezan meč je u najavi, biće opipavanja pulsa, pa ni X ne bi trebao da nas iznenadi. Naravno, uz taj oprez ide i mali broj pogodaka, bez obzira na to što Inter generalno ne zna da igra na rezultat.

„Dupla šansa, X2“, oprezna je naša gošća davajući tek neznatnu prednost Staroj dami.

Za kraj, na utakmici smo MANČESTER JUNAJTED - SAUTEMPTON. Posle poraza od Šefild Junajteda, te X ishoda sa Arsenalom, Mančester Junajted nema nameru da se šali sa Sautemptonom. Dakle, fokus je na kecu, a Sautempton definitivno u sosu posle vezanih poraza od Arsenala i Aston Vile. Istina, Crveni đavoli su ih dobili samo dva puta na prethodnih pet međusobnih susreta, pošto su u čak tri navrata uspevali da iskamče X. Igrači kojima je pamćenje jača strana imaju na umu da na ovaj par redovno dolazi GG tip. U poslednja dva navrata isplatilo se na to dodati i 4+.

„Igru i korice MOZZART Sport liste zatvaram uz 3+ tip“, poruka je naše današnje gošće kojoj posvećujemo naredne redove.

Naime, Danijela je tokom karijere nastupala sa Beogradskom filharmonijom, Orkestrom SNP, NS Big Bendom, Međunarodnim simfonijskim orkestrom u Francuskoj... Učestvovala je na takmičenjima klasične muzike na trubi, a najznačajnije su joj dve prve nagrade “Davorin Jenko” gde je osvojila prvo mesto u solo kategoriji i u kamernoj muzici. Danijela je 2016.godine izabrana za mlade heroje Srbije i snimila je reklamu za Telenor, Već 2018. izabrana je u 30 najuspešnijih ljudi u Srbiji ispod 30 godina od strane “BizLife” magazina.

Sa devet godina oformila je “Orkestar Danijela” u kome svira sa braćom i kolegama. Iste godine, 2003. čuveni Boban Marković poklonio joj je svoju trubu rekavši ”Ti si mala trubačka princeza”…

Zahvaljujemo se Danijeli Veselinović na učešću u današnjem “Humanitarnom tiketu u podne” uz sportski pozdrav za MOZZART družinu preko Drine.

PLEMENITI BET INFO – REPUBLIKA SRPSKA

Danijela Veselinović će na plemenitom tiketu u RS, s istom igračkom kombinacijom kao i u Srbiji potencijalni dobitak proslediti na adresu Humanitarnog udruženja “Drugačiji svet”, Bijeljina. MOZZART kvota je dakle ista i iznosi 14,25, a potencijalni dobitak zaračunat je na osnovu svakodnevne kompanijske uplate od 50 konvertibilnih maraka.

PIŠU: Miloš MILIĆ i Đurđe MEČANIN