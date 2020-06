Humanitarni tiket u podne: Đuro Zec tipuje za SOS Dečje selo u Sremskoj Kamenici

Kada je fudbaleru uzor Ronaldinjo, onda mu je apsolutno mesto u MOZZART plemenitoj ofanzivi oličenoj u večnoj akciji „Humanitarni tiket u podne“. Istina, nije samo ovim Đuro Zec zaslužio mesto uz plejadu poznatih koji su do sada izvršili čak 1.476 tipovanja iz najčistijih pobuda. Fudbalera TSC-a, timski najprijatnijeg otkrovenja srpskog fudbala u tekućoj sezoni, još godinu dana vezuje ugovor sa trenutno četvrtoplasiranom ekipom na tabeli Superlige Srbije. Jasno, Zec je poprilično ubojit krilni napadač u veznom redu, od koga očekujemo da na prvu loptu upuca kvotu 15,04, odnosno da s njom prosledi donaciju Dečjem selu u Sremskoj Kamenici.

Poželeo je Đuro Zec odmah da pređemo na stvar, pa zašto da okolišimo kada je pred nama utakmica VERONA – NAPOLI. Tvrd klinč u borbi za Evropu, a gosti okićeni titulom osvajača Kupa Italije. Ipak, Napoli ima samo bod prednosti u odnosu na Veronu, pa napetost prosto ne može da izostane budući da oba tima imaju pravo meračenja Lige Evrope. Parvo gledajući, odnosno statistici se obraćajući, Napoli je favorit, budući da Verona od njega boluje još od 2015. godine. Dodamo li na sve to Napolijevu penal seriju u Rimu, odnosno pad Juvea, neke stvari, pre svega psihološke prirode nameću realno očekivan rezultat.

„Verujem da će Napoli postići makar dva gola“, rekao nam je fudmaler, kako kaže od najranijeg detinjstva navučen na najvažniju sporednu stvar na svetu.

Sada LEVANTE – ATLETIKO MADRID. Atletiko neće dozvoliti da mu treće mesto zbog nesmotrenosti ugrozi Sevilja. To je loše za osrednji Levante, koji ipak s 38 bodova na svom kontu ne mora da brine za poziciju na sredini tabele. Imajući u vidu utakmicu 19. kola kada su Atletiko Madrid pritiskali većinskim posednom lopte, uz jalov ishod, odnosno poraz od 2:1, nije isključeno da i sada gledamo oku dopadljivu utakmicu s nešto više golova. Uostalom, na njih u poslednjih pet okršaja samo jednom nije došla minimalna 3+ igra.

“Biram dvojku na Atletiko Madrid”.

Skrenimo malo do drugoligaškog fudbala u Švajcarskoj, baveći se mečom LOZANA – VADUC. Jeste, ovo je derbi, ali na Lozaninom bunjištu- Vaduc za njima kaska za 13 bodova, pa je veliko pitanje da li će domaćin nonšalantno nastupiti pred rivalom koji ga je prošli put predriblao za konačnih 0:2. Inače, ovaj meč mogli bi smatrati i svojevrsnim presedanom. Razlog je obično veliki broj golova na njihovim susretima koji je ovom prilikom izostao. U svakom slučaju, Lozana je favorit, a tabela tek svedok činjenice da najbolja dva tima uprkos bliskoj poziciji može deliti puno toga.

„Neka Lozana postigne makar dva, ako ne i više golova“...

A sada, TOTENHEM i VEST HEM. Pevcima ne treba ništa, dok Čekićarima svaki bod znači u borbi za goli premijerligaški život budući da su po broju osvojenih poena izjednačeni s 18. Bornmutom. Vest Hemu je dakle teško, a da situacija bude gora, u 30. kolu Vulvsi su sa njihovog travnjaka odneli sva tri boda. Gledajući X Totenhema na poslednjoj utakmici sa Mančester junajtedom, kao i polsednju ponedu u gostima nad Vest Hemom, deluje da Pevci u Londonu mogu da prekinu posnt dug četiri godine. Naime, oni kod kuće još od 2016. nisu dobili Vest Hem.

“Neka Totenhem ide na 2+”, reče naš današnji gost, a mi ga upitasmo i koje su to njemu najdraže utakmice na kojima je do sada nastupao?

“Pobeda TSC-a, Bačka Topola nad Zvezdom pri konačnih 2:1, ali i kada sam s Napretkom na JNA proslavio 2:3 protiv Partizana“!

Za kraj, tu je utakmica po ukusu i meri Đura Zeca. Bavimo se prilikama pred meč BARSELONA – ATL. BILBAO. Barsa još uvek može do titule, budući da je egal s Real Madridom koji takođe ima 65 bodova na svom kontu. Posle X ishoda sa Seviljom za njih je atak na Bilbao obavezan po više osnova, ali lakih rešenja ovde ne može da bude. Naime, setimo li se kako je Bilbao znalački na remi nasukao Atletiko Madrid u 28. kolu, te kako je Barsa dva puta poražena od njih uzastopno, poslednji put u Kupu kralja, cenimo da će utakmica biti tvda, potencijalno jako neugodna za domaćina.

„Kombinacija 1-1&2“, puca fudbaler, ali i naglašava da je i sam veliki ljubitelj i navijač Barse, a mi konstatujemo da je igrom po sebe spojio lepo i korisno na ovom tipu. Teško će ga navijački njuh izneveriti u ovoj situaciji.

I to bi bilo sve, bet analize što se tiče, a kada je reč o Zecu, o njemu ćemo sigurni smo još dosta toga u budućnosti pisati. Kako i ne bi, jer sigurni smo da dani njegove pune afirmacije, odnosno forme skopčane s talentom tek dolaze do izražaja u sredini poput one u Bačkoj Topoli. Uostalom, kalio se dovoljno u kruševačkom Napretku, Borcu iz Čačka, Donjem Sremu, te Proleteru iz Novg Sada, tako da smo slobodni da konstatujemo kako je postao potpuno formiran fudbaler u veznom redu odlično profilisanog sastava.

Za kraj, još jedno veliko hvala Đuru Zecu na učešću u “Humanitarnom tiketu u podne”. Pre nego što se pozdravimo, na njemu je tipovanje i za MOZZART svet preko Drine.

PLEMENITI BET INFO – REPUBLIKA SRPSKA

Đuro Zec će na plemenitom tiketu u RS, s istom igračkom kombinacijom kao i u Srbiji potencijalni dobitak proslediti na adresu Humanitarnog udruženja "Drugačiji svet", Bijeljina. MOZZART kvota je dakle ista i iznosi 15,04, a potencijalni dobitak zaračunat je na osnovu svakodnevne kompanijske uplate od 50 konvertibilnih maraka.

Kvote, na odigrane utakmice, bile su aktuelne u momentu sastavljanja tiketa!

PIŠU: Miloš MILIĆ i Đurđe MEČANIN