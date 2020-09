Kroz nedeljno podnevno tipovanje vodi nas Dušan Šaponja, filmski stvaralac mlađe generacije, ili kako on to voli da kaže „filmadžija i multimedijalni proleter“. On kaže kako pored svoje redovne delatnosti voli da pravi vino na dalmatinski način, a nama se čini da voli i da tipuje. Pa da vidimo kako je odigrao pet parova za ukupnu kvotu 14,35, od koje potencijalni dobitak namenjuje beograskoj „Solidarnoj kuhinji“.

E, pa Dušane, želimo ti puno sreće, kao i svima nama na putu ka uvećenju ukupne donirane sume koja u ovom trenutku iznosi 15.889.689 dinara.

Na prvom paru bavimo se utakmicom LIL – MEC. Gostujući Mec ima pet povređenih fudbalera, a fudbalski zbilja minimalne šanse da učini bilo šta protiv Lila koji iz prva dva kola vuče pobedu i remi. Mec je pre ovog susreta s minimalcem poražen od Monaka, a valja se setiti i da Lil nije uspeo da savlada još od 2017. godine. Najbolji rezultat od tada, naravno na međusobnim duelima bio mu je remi iz novembra prošle godine.

„Igram jedinicu“, kaže Dušan koji je zajedno sa svojim imenjakom Dušanom Čavićem autor je video forme “Marka žvaka”, ali dokumentarno - zabavnog serijala “Ciklotron”…

On za drugi par bira susret VBA – LESTER. Gostujući Lester u pripremnom periodu ima pobedu nad Birmingemom, a zatim remije sa Šefild Venzdejom i Blekburnom. Imajući u vidu njihovu igru, VBA bi ovde mogao da se muči, što znači da će njihovo vojevanje po eliti od starta zahtevati maksimalnu koncentraciju kako ne bi došlo do debakla nalik onom iz marta 2018. godine kada ih je Lester dobio sa 1:4...

„Igram 3+“, lagano je odlučio naš današnji gost.

Sledi meč TOTENHEM – EVERTON. Pevci su se prošle kalendarske godine baš mučili sa Evertonom koji ih je primorao na dva remija, da bi zatim Everton uspeo da slavi s minimalcem tek u julu ove godine. Domaćin je bez daljnjeg sada jači, dakle sposoban je da sezonu otvori pobedom pod uslovom da su ispravljene greške koje su omogućile Votfordu da ih savlada na poslednjem, ali i jedinom gubitnom meču na proteklim pripremama.

„Kao solidan poznavalac i ljubitelj ostrvskog fudbala koji godinama igra “Fantazi”, doduše bez većih uspeha, ali uz dosta proćedranog vremena potrošenog na sastavljanje pravog tima, biram 3+ igru”.

Odmah se selimo na utakmicu PSŽ – MARSELJ. Staršno izgleda spisak igrača koji neće moći da zaigraju za PSŽ. Parižani su ubojiti i bez njih, a Marselj odlučan da pokuša nemoguće nakon pobede nad Brestom. Međutim, neće to biti lako sa PSŽ-om koji mora da vida rane zarađene u finalu Lige šampiona, a zatim produbljene porazom od Lensa u drugom kolu Lige 1.

„Još jednom 3+“, rekao je Dušan, da bi odmah otišao na završno tipovanje.

Namamila ga je utakmica VALENSIJA – LEVANTE. Neće biti lako Slepim miševima da u prvom kolu dobiju Levante s kojim su pred kraj avgusta odigrali prijateljski susret bez postignutih golova. Ova utakmica najavila je tvrdo otvaranje Primere, uz saznanje da je Levante odigrao pet pripremnih utakmica bez poraza, dobijajući između ostalog Majorku i Viljareal.

„Za kraj igram jedinicu, verujući da će moji tipovi uspeti da donesu uplati donacije za kuhinju koja priprema i deli hranu za naše najugroženije sugrađane”, rekao nam je Dušan, a mi smo mu poželeli svu sreću u daljoj karijeri, naravno uz izraženu nadu u moguće buduće slavlje zbog prolaska “Humanitarnog tiketa u podne”.

Na red je došao i tradicionalni prelazak preko Drine.

PLEMENITI BET INFO – REPUBLIKA SRPSKA

Dušan Šaponja će na plemenitom tiketu u RS, s istom igračkom kombinacijom kao i u Srbiji potencijalni dobitak proslediti na adresu Humanitarnog udruženja "Drugačiji svet"iz Bijeljine. MOZZART kvota je dakle ista i iznosi 14,35, a potencijalni dobitak zaračunat je na osnovu svakodnevne kompanijske uplate od 50 konvertibilnih maraka.

Kvote, na odigrane utakmice, bile su aktuelne u momentu sastavljanja tiketa!

Pišu: Miloš MILIĆ i Đurđe MEČANIN