Čast nam je i osobito zadovoljstvo da u “Humanitarnom tiketu u podne” ugostimo Dušicu Tasić, urednicu “Jutarnjeg programa” RTS-a, koju znamo i kao autorku i voditeljku emisije “Na putu za Tokio”. Kako bilo, zbog COVID-19 pandemijskog haosa, najveća smotra je odložena, što ne znači da i naša Dušica miruje… Sati i sati kvalitetnog TV programa stoje u njenoj profesionalnoj listi, a mi se nadamo, već sutra će moći da se upiše i prolazak listića plemenitosti koji je težak kvote 26,61.

Šta kaže Dušica Tasić?

“Eventualni dobitak namenjujem za osmomesečnu Lanu Jovanović, za lečenje i njenu borbu protiv spinalne mišićne atrofije”, kaže Dušica, na šta MOZZART odgovara uplatom od 10.000 dinara od kojih će željenih 266.100 dinara nadamo se otići na željenu adresu, kako bi s tim novcem uvećali skor akcije koja je do sada prosledila tačno 15.889.689 dinara.

Pa krenimo u avanturu uz meč Lige nacija koji nam na tiket servira par BELGIJA – ISLAND. osle pobede nad Danskom u gostima (0:2) Belgija će igrati prvi meč u ovom takmičenju na svom terenu. Islanđani su pružili jak otpor Englezima u prvom kolu međutim gol Sterlinga iz penalau 91. minutu odlučio je pobednika, iako je Islanđanima samo dva minuta kasnije takođe dosuđen penal koji su promašili. Dva međusobna duela takođe odigrana u okviru Lige nacija 2018. pripala su Belgijancima (0:3, 2:0).

„Jedinica je po mojoj meri“, kaže Dušica, koja je ako to već niste znali na RTS-u još od daleke 1994. godine.

Pričala nam je gošća o svom profesionalnom putu, što ćemo u potpunosti preneti nakon obrade kladilačkog dela MOZZART podnevnog zadatka. Prelazimo na susret FRANCUSKA – HRVATSKA. Finalisti SP iz 2018 u Rusiji ponovo će odmeriti snage. Francuzi su u prvoj rundi bili bolji od Švedske u gostima (0:1), dok su Hrvati takođe na gostovanju poraženi od Portugalaca sa 4:1. Pomenuto finale Francuska je dobila sa 4:2, a neporažena je i u prethodnih pet odmeravanja sa Hrvatima uz tri pobede i dva nerešena rezultata.

“Jedinica na Trikolore”…

Sledeći par vodi nas put utakmice ŠVEDSKA – PORTUGALIJA. Šveđani su reklo bi se očekivano izgubili od Francuza u prvom kolu, dok je Portugalija bila bolja od Hrvatske. Portugalci su postizali najmanje dva gola na šest od poslednjih sedam mečeva i biće ovo još jedan težak ispit za Šveđane.

„Biram X“, kaže Dušica, a mi nudimo aplauz za hrabrost koja na tiket stavlja kvotu 3,40.

Bavimo se i susretom DANSKA – ENGLESKA. U meču sa Belgijom koji su izgubili Danci su imali samo jedan šut u okvir gola, s druge strane Englezi su minimalnim rezultatom savladali Island i sada im je pobeda preko potrebna. Poslednji put ove selekcije odmerile su snage u prijateljskom meču 2014. i tada su Englezi slavili minimalnim rezultatom.

„Ovde sam za duplu šansu, konkretno za X2“...

Šta očekivati od utakmice KIPAR – AZERBEJDŽAN? I jedni i drugi startovali su porazima, i za oba tima on je bio četvrti uzastopni. Kipar je na svom terenu izgubio od Crne Gore sa 2:0, dok je Azerbejdžan takođe kod kuće neočekivano savladan od Luksemburga (1:2). Dve reprezentacije nisu se ranije sastajale, a kao i u slučaju prethodnog para iz ove grupe bilo koji rezultat ovde ne bi bio iznenađenje.

“Očekujem jedinicu”, rekla nam je Dušica, što je takođe jaka partija koja vredi koeficijenta 2,25.

Na kraju, u sitne sate prelazimo na NBA parket, pa već sada analiziramo meč HJUSTON – L.A. LEJKERS. Entoni Dejvis i Džejms Lebron, bili su udarna igla Lejkersa koji su u drugom četvrtfinalnom meču savladali Hjuston sa 117:109. To su činjenice, pa Hjuston na svom parketu mora da pokuša ono što mu je od februara do septembra tri puta pošlo za rukom. Uspeju li to, biće reč o snažnoj poruci Lejkersima koji su zbog kvaliteta već imenovanih košarkaša realno favoriti ovog meča.

“Moj glas ide pobedi Lejkersa”, konstatovala je Dušica sklapajući stranice MOZZART Sport magazina i liste, pa pređosomo na nefornalan deo razgovora.

Evo šta je Dušica Tasić rekla o samoj sebi na TV ekranu najstarije televizijske kuće na ovim prostorima.

“Radila sam kao reporter koji je pomagao građanima da prevaziđu greške sistema i dođu do pravde, a kao novinar pratila sam sektor energetike. O sportu sam pokušavala da govorim sa one "druge strane" - odnosno o tome kako deca u celoj Srbiji mogu da imaju besplatne školice sporta, o borbi protiv dopinga, o sportskim počecima sadašnjih asova. Nagrađivana sam za reportaže o deci koja izlaze iz sistema socijalne zaštite, a odrastala su bez roditeljskog staranja. Dobitnik sa, nagrade ,,Dr Marko Mladenović", koja se dodeljuje za medijske priloge koji pokreću i motivišu društvo i pojedince u borbi protiv bele kuge i depopulacije”, rekla je Dušica Tasić, ali nije zaboravila ni ono što smo inerciji, ali i po važnosti za sport nismo mogli da izostavimo kao pitanje, čak i u slučaju da se našagošća u prvi mah toga nije ni dosetila.

“Tokom Olimpijskih igara u Londonu i Riju pravila sam reportaže o tome kako ti gradovi žive, dok su oči celog sveta uperene u sportiste”!

Hvala Dušici Tasić. Želimo joj svu sreću na ličnom planu, ali i u daljoj profesionalnoj karijeri. Ipak, pre nego što se pozdravimo, na njoj je tipovanje za MOZZART svet preko Drine.

PLEMENITI BET INFO – REPUBLIKA SRPSKA

Dušica Tasić će na plemenitom tiketu u RS, s istom igračkom kombinacijom kao i u Srbiji potencijalni dobitak proslediti na adresu Doma za decu i omladinu bez roditeljskog staranja „Rada Vranješević”, Banja Luka. MOZZART kvota je dakle ista i iznosi 26,61, a potencijalni dobitak zaračunat je na osnovu svakodnevne kompanijske uplate od 50 konvertibilnih maraka.

Kvote, na odigrane utakmice, bile su aktuelne u momentu sastavljanja tiketa!

PIŠU: Miloš MILIĆ i Đurđe MEČANIN